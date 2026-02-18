Какая она, «Царица ваз»? В нашей истории есть много вещей, к которым прилагается слово «царь»: это «Царь-колокол», «Царь-пушка» и многое другое. Но есть в России и более необычный экспонат. В самом начале XIX века в одной из каменоломен Алтая рабочие при расчистке от осадочных пород обнаружили крупный утес зелено-волнистой яшмы. От него откололи отдельные камни, которые пошли на изготовление больших чаш. Именно там был обнаружен крупный монолит, от которого отделили «кусочек» длиной 8,5 метра, а после обнаружения трещины решили использовать в работе часть камня, имевшую длину 5,6 метра. Чтобы приступить к работе, понадобилось 567 человек, доставивших глыбу из яшмы на фабрику, а там 42...

В нашей истории есть много вещей, к которым прилагается слово «царь»: это «Царь-колокол», «Царь-пушка» и многое другое. Но есть в России и более необычный экспонат, именуемый Большая Колыванская ваза.

В самом начале XIX века в одной из каменоломен Алтая рабочие при расчистке от осадочных пород обнаружили крупный утес зелено-волнистой яшмы. Для отделения от него огромных глыб в теплый период года мастера ручными бурами сверлили отверстия в пласте по линии желаемого откола. Зимой эти отверстия заливали водой, которая, замерзая, образовывала трещину. Выскребая лед и снова заливая ее водой, размер разлома увеличивали. Так продолжалось до тех пор, пока кусок камня сам не отваливался.

От него откололи отдельные камни, которые пошли на изготовление больших чаш. Именно там был обнаружен крупный монолит, от которого отделили «кусочек» длиной 8,5 метра, а после обнаружения трещины решили использовать в работе часть камня, имевшую длину 5,6 метра.

Работы по ее изготовлению начались только в 1828 году. Сначала 230 рабочих обработали камень, освободив его от чужеродных пород, и спустя два года перетащили на специально сооруженные деревянные дровни.

Чтобы приступить к работе, понадобилось 567 человек, доставивших глыбу из яшмы на фабрику, в течение 14 лет резчики вручную обтесывали, шлифовали и наносили на чашу орнамент. К окончанию работы над ней был готов и постамент из другого куска яшмы. Работали надвазой 42 каменотеса трудились на обработке. Чашу изготовили по рисунку архитектора А. И. Мельникова, а все работы провели шлифовальщики и отдельщики Колыванской шлифовальной фабрики.

В феврале 1843 года караван из 154 лошадей, впряженных в специальную конструкцию, повез чашу в 660 пудов в Барнаул, дальше она была доставлена на пристань на реке Чусовой. Еще полгода этот особенный экспонат добирался до Эрмитажа. Осенью 1849 года 770 рабочих с большим трудом подняли и поставили на предназначенное для него место, а до того четыре года готовили автономный фундамент и специальный зал, который стал называться Залом Большой вазы. Сам экспонат, Большая Колыванская ваза, получил также название «Царица ваз».

Вот уже более чем полтора века вазу считают лучшим произведением алтайских мастеров и выдающимся достижением камнерезного искусства. Параметры вазы впечатляют: вес – 19 тонн, высота с пьедесталом – 2,57 метра, диаметр – 5,04 метра! До сих пор это самая большая ваза в мире. Сегодня она является одним из официальных символов Алтайского края. Ваза изображена на гербе и флаге региона, а также на ордене «За заслуги перед Алтайским краем».

Резные сосуды и вазы из колыванских яшм и порфиров во времена Царской России участвовали в каменной дипломатии, будучи подаренными европейским королевским дворам. Например, ваза из ревневской яшмы находилась в Зеленой гостиной Виндзорского замка в Великобритании.