Как выходила замуж сестра Александра I Верно поется в известной песне – всё могут короли. А вот чего они не могут? Правильно, жениться по любви. Так случилось и с младшей сестрой российского императора Александра I – Екатериной Павловной. На чтение: 1 минута

Верно поется в известной песне – всё могут короли. А вот чего они не могут? Правильно, жениться по любви. Так случилось и с младшей сестрой российского императора Александра I – Екатериной Павловной.

Великая княжна, дочь наследника престола Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, родилась 10 мая 1788 года в Царском Селе. Получив великолепное образование и обладая сильным умом, она активно вмешивалась в политику, благо этому способствовало расположение к ней брата, Александра I. Екатерина Павловна была одной из самых завидных невест Европы. Когда ей исполнилось 13 лет, Павел I задумал выдать дочь замуж за принца Евгения Вюртембергского, но…план не сработал из-за убийства заговорщиками российского императора в марте 1801 года.

Когда Екатерине Павловне было 18 лет, возник вопрос о ее замужестве с австрийским императором Францем. Были у великой княжны и личные ухажеры, такие как князь Михаил Долгоруков и князь Петр Багратион. Но всех претендентов на сердце Екатерины отваживал коронованный брат. Но самым драматичным оказалось сватовство Наполеона в 1808 году. Говорят, что царь особых возражений не проявлял и даже готов был согласиться, но встретил такую жесткую оппозицию в лице вдовствующей императрицы Марии Федоровны, что пошел на попятную. А сама Екатерина, согласно легенде, заявила: «Я скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за корсиканца». Так Наполеон получил свой первый отказ.

Вскоре разборчивая невеста дала согласие на брак с принцем Петром Фридрихом Георгом Ольденбургским. Принц был большим знатоком литературы и почитателем Шиллера. По случаю свадьбы Гаврила Державин написал:

Что таинственна картина?

Что явленье девы сей?

По челу – Екатерина,

По очам – огнь Павлов в ней.

Отечественная война 1812 года не оставила Екатерину равнодушной. Она считала, что войну с Наполеоном нельзя заканчивать ни в коем случае. «Что бы ни случилось – не мириться: вот мое исповедание». В начале войны Екатерина Павловна создала Тверской временный егерский батальон имени ее высочества великой княгини Екатерины Павловны. Батальон участвовал почти во всех основных сражениях. Более 300 человек из 1156 погибли.

В январе 1816 года, после смерти принца Ольденбургского, она повторно вступила в брак. Ее второй муж, наследный принц Вюртембергский, вскорости стал королем. В своем Вюртембергском королевстве Екатерина развернула обширную благотворительную и просветительскую деятельность. 9 января 1819 года королева внезапно скончалась в Штутгарте.

Обложка: Портрет Елены Павловны кисти Иоганна Фридриха Августа Тишбейна

Источник: ru.wikipedia.org