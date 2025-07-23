Как русские первый раз Берлин брали «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно» Граф И. Шувалов Наши предки брали Берлин три раза, и если о втором и третьем информации больше, то о первом – не так много. На чтение: 2 минуты

«Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно»

Граф И. Шувалов

Наши предки брали Берлин три раза, и если о втором и третьем информации больше, то о первом – не так много. Сегодня поговорим о первом взятии Берлина русскими войсками

Семилетняя война

В годы «нулевой мировой» – Семилетней войны , которая охватила всю Европу и вышла далеко за ее пределы, Российская империя тоже втянулась в этот конфликт. Чрезмерное усиление соседней Пруссии под руководством амбициозного короля Фридриха II Великого беспокоило Россию. Более того, Пруссия усиливалась за счет разгрома Австрии и других небольших германских княжеств. Тогда императрица Елизавета Петровна по договору с австрийцами высылает им на помощь свои войска.

В мае 1757 года 65-тысячная русская армия выступает в поход. В коалиции с Россией выступила Франция, позже присоединились Швеция и Саксония, тем не менее прусская армия считалась лучшей в Европе, и враг был силен.

Имея изначальной целью Восточную Пруссию, русская армия генерала Степана Апраксина одерживает блестящую победу над пруссаками у Гросс-Егерсдорфа в 1757 году, но не пользуется плодами победы.

В кампанию 1759 года новый командующий русскими войсками Петр Салтыков разбивает врага у Кунерсдорфа . В знак победы без всяких писем он отправил в Петербург шляпу самого бежавшего с поля боя Фридриха. Тем не менее Салтыков также предпочел не идти на Берлин, на который открылась прямая дорога. Вот как отреагировал прусский король на поражение:

«Все потеряно, спасайте двор и архивы!»

Еще одна фраза Фридриха, которая характеризует положение дел на берлинском направлении. Но «Старый Фриц» был не так прост. Он со своей армией с начала 1760 года сильно прижал австрийцев в горах Силезии, и союзники, как всегда, просили о помощи русских. Для того чтобы отвлечь Фридриха от основных сил австрийской армии и дать им передышку, решено было нанести совместный удар на столицу врага – Берлин.

На Берлин вышло два корпуса: 20-тысячный русский генерала Захара Чернышева и 15-тысячный австрийский генерала Ласси. Любопытно, что Ласси гнал своих солдат вперед обещаниями отдать на разграбление богатую прусскую столицу, что изрядно мотивировало австрийских вояк, – австрийская армия прошла рекордные 400 миль за десять дней. Но уже 3 октября, раньше союзников, к городу подошли русские части.

Авангард русской армии возглавлял генерал Готтлоб Тотлебен, «лихой саксонец на русской службе». Он долго прожил в Берлине и отлично знал город. Первый натиск русских войск немцы смогли отбить: в город подошли войска принца Евгения Вюртембергского, да и оправившийся от ран талантливый полководец Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц добавил защитникам города уверенности. Тем не менее с юга подоспел австрийский корпус и занял предместья Берлина Шарлоттенбург и Потсдам, а русский корпус, объединив силы, вошел в город. Прусские войска без боя предпочли отступить в Шпандау.

«Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице»

Так сам прусский король Фридрих характеризовал пребывание русских войск в своей столице. Предприимчивый Тотлебен договорился о сдаче города с представителем горожан Иоганном Гоцковским, получив неплохую контрибуцию в полтора миллиона талеров. Русские войска заняли город, получив приказ стрелять по австриякам в случае бесчинств и грабежей. Русская армия вернула несколько захваченных ранее знамен, захватила множество мушкетов и орудий. Разрушены были только военные производства и литейный завод. Даже прусских газетчиков, ругавших русских на страницах своих изданий и изображавших нас варварами, решено было не пропускать через строй, а ограничиться устным выговором.

Международная репутация России и русской армии сильно выросла за время оккупации Берлина. Узнав о подходе Фридриха с 70-тысячной армией, союзники предпочли оставить город. Тем не менее эта победа стала статусной для русской армии, она сильно подняла моральный дух наших войск. Взятие Берлина можно назвать кульминацией славы русского оружия при Елизавете Петровне и в ходе Семилетней войны. К сожалению, после смерти императрицы Петр III радикально изменит внешнюю политику России, но это уже другая история.

А еще легенда, рассказанная нам А.С. Пушкиным , гласит, что наш герой – генерал Тотлебен – увидел в войсках молодого Емельяна Пугачева, еще в качестве рядового казака, и будто бы заметил его внешнее сходство с будущим императором Петром III.

Вот таким оказалось первое взятие Берлина для отечественной истории.

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