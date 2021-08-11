Как русский гренадер спас генерал-аншефа Суворова Сегодня мы хотим рассказать нашим читателя об одном из самых колоритных эпизодов Русско-турецкой войны 1787-1791 годов. На чтение: 1 минута

Сегодня мы хотим рассказать нашим читателя об одном из самых колоритных эпизодов Русско-турецкой войны 1787-1791 годов

Кинбурнская баталия

12 октября 1787 года турецкий флот предпринял попытку захватить русскую крепость Кинбурн, которая находилась недалеко от турецкой крепости Очаков и базы русского флота в Херсоне. Захват Кинбурна позволял бы туркам восстановить контроль над Крымом. Во главе обороны крепости стоял генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов . В крепости было 1500 человек гарнизона. А ещё 2500 человек были в резерве, но они находились в 30 километрах от Кинбурна.

В 9 часов утра турки под началом Хасан-паши начали высаживать десант на берег. Суворов позволил туркам полностью высадить войска и закрепиться на берегу, они даже подошли к Кинбурну на расстояние в 200 метров. В тот момент и была отдана команда на проведение штыковой атаки. В бой пошли Орловский, Шлиссельбургский и Козловский полки. Русским войскам удалось выбить турок из 10 ложементов (турки заготовили их 15). Бой был жесточайшим. Генерал-майор Рек был ранен в ногу, несколько офицеров были убиты и тяжело ранены. Понимая всю сложность сложившейся обстановки, Александр Васильевич сам со шпагой в руке встал во главе русских войск.

Подвиг гренадера

В ходе боя была убита лошадь Суворова, а он, находясь в первых рядах, оказался с группой русских солдат среди неприятеля. На Суворова бросились турецкие солдаты, но на их пути встал гренадер Шлиссельбургского полка Степан Новиков. Как было написано в реляции о сражении, он «умертвил штыком одного, другого за ним, следующего застрелил и бросился на третьего. Они побежали». Критическое положение командира и подвиг Новикова вдохнули новые силы в солдат, и они вновь пошли в атаку.

О турках Суворов писал впоследствии Потемкину : «Какие ж молодцы, светлейший князь, с такими я ещё не дирался, летят больше на холодное ружье». Янычары постоянно шли в атаку, лезли на русские штыки. Сам полководец был ранен картечью, но собрал силы, организовал последние резервы и бросил их в атаку. Двухтысячный отряд смял турецкие укрепления и начал избиение противника. Из 5 тысяч турок спаслось 600-700 человек, которых погрузили на корабли, остальные погибли.

Победа под Кинбурном была с восторгом встречена Потемкиным и императрицей Екатериной . Кинбурн был весьма уязвимой крепостью на длиннейшей береговой линии, но русские войска с честью справились со сложной задачей. Суворов за эту баталию был награждён высшим российским орденом св. Андрея Первозванного.

Не был забыт и героический гренадер Новиков. Он был удостоен уникальной награды. В русской армии была традиция вручать наградные медали всем без исключения участникам сражения. В этот раз традиция была нарушена, и по распоряжению императрицы было отчеканено всего 20 серебряных медалей, которыми приказано наградить лучших из лучших. Среди первых награждённых был и гренадер русской армии Степан Новиков.

Песня в честь героя

У нашей истории есть продолжение. В день 125-й годовщины победы русской армии при Кинбурне – 1 октября 1912 года – во всех полках русской армии был зачитан необычный приказ: «Увековечить имя гренадера Степана Новикова, зачислив его в списки первой роты 15-го пехотного Шлиссельбургского полка». Геройский гренадер стал гордостью русской армии. В рядах шлиссельбуржцев часто звучала бесхитростная песня, сложенная в честь героя:

Фото обложки: https://nigodin.wordpress.com

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