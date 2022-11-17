К годовщине раздела Черноморского флота: почему в итоге он ушёл к нам 28 мая 1997 года был подписан пакет документов о разделе Черноморского военно-морского Флота СССР.Новости о настоящем и будущем ВМС Украины весьма сумбурны: там собираются пополнить флот списанными кораблями НАТО, строить новые собственные, а также создать некий Балто-Черноморский флот вместе с Польшей и Литвой. На чтение: 3 минуты

28 мая 1997 года был подписан пакет документов о разделе Черноморского военно-морского Флота СССР.

Новости о настоящем и будущем ВМС Украины весьма сумбурны: там собираются пополнить флот списанными кораблями НАТО, строить новые собственные, а также создать некий Балто-Черноморский флот вместе с Польшей и Литвой. Все эти новости на самом деле означают одно и тоже: военно-морские силы у Украины отсутствуют.

Сегодня, когда мы справляем 19-ю годовщину раздела флота между Украиной и Россией, стоит поговорить о том, что флот – это прежде всего индикатор наличия государственности. У кого государство не построено – тому флот не положен.

Немного истории

Первое и главное, что следует понимать о Черноморском флоте – он российский изначально. Если по поводу Крыма можно рубиться до потери пульса, поминая древних греков, крымских ханов и Хрущёва, то с флотом всё просто: нет там флота, кроме русского, и его никто никогда никому не отдавал. Даже Хрущёв.

В апреле 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, а уже в мае 11 кораблей Азовской флотилии перебазировались в Крым, став основой Черноморского флота, существовавшего последующие 135 лет.

Надо сказать, что российский флот и российская государственность довольно тесно связаны и даже находятся в зависимости друг от друга. В 1917 году на кораблях Черноморского флота впервые были подняты жёлто-голубые вымпелы. Правда речь тогда шла не о разделе флота империи между февральской Россией и УНР. В большинстве случаев матросы таким образом выражали свою усталость от войны и нежелание воевать дальше, а также подчиняться приказам Временного правительства.

Впрочем, два корабля в конце 1917 года всё же присягнули на верность УНР, что затем нашло отражение в военно-морской доктрине УНР: «Достаточно двух броненосцев и флотилии миноносцев с командой в 10–12 тыс. матросов. Остальные корабли демобилизовать и обратить в государственный торговый флот». Доктрина весьма показательная, к ней мы ещё вернёмся.

Когда пошло совсем вразнос (1918-1920 гг.) Черноморского флота у России вообще не стало. Вернее сам-то флот был, и он был даже Черноморским. Но не совсем российским.

В 1918 году, уже после подписания Брестского мира, Германия и Австро-Венгрия заключили дополнительное соглашение, по которому в сферу интересов Германии отходил Крым. Это было прямым нарушением Брестского мира, однако к исполнению соглашений с партнёром, который вот-вот должен был перестать существовать, в Берлине относились не слишком трепетно. А потому заняли Крым и совершили попытку захвата флота. Командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин увёл его на базу в Новороссийск. Откуда часть судов после ультиматума Германии вернулась в Севастополь, а часть – была затоплена в Цемесской бухте. Вернувшиеся суда в итоге (после капитуляции Германии) достались Антанте, которая затем передала их белогвардейцам. В том числе на них офицеры Белого движения эвакуировались из занятого большевиками Крыма в Константинополь в 1920 году.

Затем большевики восстановили государство, а государство, в свою очередь, восстановило Черноморский флот. С нуля, не став даже возвращать из Турции корабли Белого флота. С одной стороны, досадно – хоть и ненадолго, но прервалась традиция. С другой же, флот – это не только корабли, это ещё и люди. А их-то ни Германия, ни Антанта не вывезли.

Как делили

К распаду СССР Черноморский флот был не только внушительной силой (более 800 кораблей разных классов), но и серьёзным хозяйством, оценивавшимся в сумму 80 млрд долларов. Скорее всего именно этот факт, а совсем не национальные амбиции стали причиной того, что Киев начал настаивать на разделе.

А способствовало претензиям то обстоятельство, что после бурного начала 90-х (парад суверенитетов, путч) в Москве тоже не сильно понимали: теперь-то столицей кого мы являемся? Поэтому решение о подчинении флота Украине было принято Верховным Советом Украины уже в октябре 1991 года. А аналогичный указ Бориса Ельцина – только весной 1992-го. Летом 1992 года стороны договорились от резких действий удержаться, проблему обговорить, а флот – постепенно разделить.

Однако тот факт, что к моменту этой договорённости делимое осталось в сохранности – большая заслуга тогдашнего командующего флотом Игоря Касатонова. Некоторые же (команда авианосца «Адмирал Кузнецов» во главе с вице-адмиралом Юрием Устименко) и вовсе решили вопрос с принадлежностью корабля не дожидаясь окончания переговоров: перегнали корабль в Россию. Вольная по форме, но верная по сути отсылка к этой истории есть в фильме «72 метра».

Однако вернёмся к флоту. В основном договорённости о принципах раздела были достигнуты в 1992-1995 годах, Украина получила чуть более 18% всех судов флота. В 1996 году достигнутые договорённости были закреплены в Конституции Украины: в переходных положениях оговаривалось, что, несмотря на запрет размещения на территории Украины военных баз других государств, базой ЧФ РФ до 2017 года является Севастополь. А в мае 1997 года, в рамках заключения Большого договора о дружбе сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и РФ, условия раздела флота и все связанные вопросы были подписаны сторонами окончательно. И почти семнадцать лет в Крыму было два разных флота.

Что было потом

С ЧФ РФ всё понятно: вот Севастополь, вот моряки (25 000) вот корабли (46), вот подлодки (6). Девяностые, конечно, не обошли стороной — но их последствия достаточно эффективно ликвидируются: 2014 год – плюс четыре единицы, 2015 – ещё плюс четыре, 2016 – введён в строй головной сторожевой корабль «Адмирал Григорович». Позавчера Черноморскому должны были передать второй фрегат – «Адмирал Эссен» – но решили отложить для дополнительных испытаний.

Судьбу же украинского можно продемонстрировать на примере недостроенного (то есть практически нового) авианосца «Варяг». Того же типа, что и «Адмирал Кузнецов», он в 1998 году был продан за 25 млн долларов Китаю – фактически по цене металлолома. Якобы для переделки в плавучее казино. Но казино китайцы делать передумали: достроили, переименовали в «Ляонин» и включили в состав собственных ВМС. Корабль до сих пор в строю. Вполне вероятно, что та же судьба была бы уготована и «Адмиралу Кузнецову». Что стало с остальными? Вспоминаем доктрину «Достаточно двух броненосцев» столетней давности.

Ну а комплексным показателем результатов раздела стал 2014 год и известные события в Крыму, во время которых Украина лишилась практически всего своего флота. В настоящее время ВМС Украины – это лишь несколько кораблей из тех более чем полутора сотен, которые она получила в конце 90-х. Часть из них вместе с экипажами остались в Крыму: 12 из 17 тысяч моряков ВМС Украины остались служить России. Повторим ещё раз: флот – не только корабли, но и люди. Разбазарив за 17 лет большую часть кораблей, нельзя надеяться сохранить людей.

Иногда эксперты утверждают, что термин «флот» к украинским кораблям применять неверно. Ведь флот – это не просто сумма кораблей, боевое соединение, пригодное к решению конкретных задач, что, мол, к украинскому флоту не относится. Это не совсем верно. Задачи, хоть и не боевые, флот решал – обогащая постепенной продажей несколько поколений украинских политиков.

***

Почему так получилось? Наличие собственного флота всегда было одним из признаков не только амбиций государства, но и способности подкреплять эти амбиции финансово и организационно. Иначе говоря, флот многого требует, но многое и может дать. Ведущие мировые державы – это всегда ещё и морские державы.

Глубокая связь Черноморского флота и государственности в ходе этой затянувшейся эпопеи была продемонстрирована в очередной раз. Тот, кто восстановил государство первым, в результате получил не только флот, но и место его базирования.

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