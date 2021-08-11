Исхак Ахмеров. Он спровоцировал Перл-Харбор 7 апреля 1901 года родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивших в Америке резидентурой НКВД В открытом списке выдающихся советских разведчиков имя Исхака Ахмерова стало встречаться лишь недавно. По меткому выражению одного из ветеранов спецслужб, успешный разведчик зачастую остается безвестным всю свою карьеру, а то и многие годы после. А полковника Исхакова в отечественной разведке официально считают наиболее успешным резидентом времен Второй мировой войны. Страсть к учебе Своего отца родившийся 7 апреля 1901 года Исхак Ахмеров не запомнил: тот умер, когда мальчику еще не исполнилось и года. Сразу после этого мать увезла его из родного городка Троицк Оренбургской губернии... На чтение: 4 минуты

7 апреля 1901 года родился один из самых эффективных советских разведчиков, руководивших в Америке резидентурой НКВД

В открытом списке выдающихся советских разведчиков имя Исхака Ахмерова стало встречаться лишь недавно. По меткому выражению одного из ветеранов спецслужб, успешный разведчик зачастую остается безвестным всю свою карьеру, а то и многие годы после. А полковника Исхакова в отечественной разведке официально считают наиболее успешным резидентом времен Второй мировой войны.

Страсть к учебе

Своего отца родившийся 7 апреля 1901 года Исхак Ахмеров не запомнил: тот умер, когда мальчику еще не исполнилось и года. Сразу после этого мать увезла его из родного городка Троицк Оренбургской губернии (теперь — Челябинской области) под Казань, к деду-скорняку, на чьи скромные доходы в основном и жила семья. Так что после того, как умер и дед, двенадцатилетнему Исхаку пришлось самому идти работать. За следующие шесть лет подростку довелось побывать и батраком, и мальчиком на побегушках, и курьером, и учеником электромонтера, поработать в типографии и наконец устроиться приказчиком в мануфактурную лавку. Последнее место могло стать для расторопного юноши путевкой в жизнь, но Февральская, а затем и Октябрьская революции навсегда изменили его судьбу. Магазин закрылся, а молодой Исхак добился направления на курсы счетоводов в Москву по путевке казанского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов: Ахмерову очень хотелось учиться.

Исхак Ахмеров с первой женой Валентиной, конец 1920-х годов. Они познакомились в 1923 году; Валентина Ахмерова также работала в органах госбезопасности и выезжала с мужем в его первую американскую командировку, из которой была отозвана в 1938 году

Источник: lentachel.ru

Эта страсть чуть позже, когда он успел поработать в Казани снабженцем в разных советских учреждениях, привела его в Коммунистический университет трудящихся Востока. Сюда молодого коммуниста (Исхак вступил в партию в 18 лет) отправили по его собственной просьбе: он стремился получить высшее образование, чтобы открыть себе как можно больше путей в жизни. В этом университете, который готовил управленческие кадры для национальных республик СССР, Исхак проучился всего год, после чего способного студента, проявлявшего особую склонность к изучению иностранных языков, перевели в Первый Московский университет, как тогда назывался МГУ, на факультет международных отношений — предшественник МГИМО.

Из дипломатов – в разведчики

Закончить учебу с первого раза Исхаку Ахмерову не удалось: в 1923 году он устроился работать заместителем директора педагогического техникума, а двумя годами позже молодого человека, знавшего к тому времени три языка — английский, французский и турецкий, приняли на работу в Наркомат иностранных дел референтом. А вскоре его отправили дипломатическим агентом в Бухарскую ССР. Через год, когда эта республика вошла в состав Советского Союза, отлично зарекомендовавший себя Ахмеров стал секретарем в Генеральном консульстве СССР в Стамбуле, а еще через два года – временно исполняющим должность генерального консула в Трапезунде.; Головокружительная карьера!

Исхак Ахмеров в годы своей работы в США, середина 1940-х годов

Источник: lentachel.ru

Консульские учреждения всегда служили одной из «крыш» для легальных резидентур, и неудивительно, что именно в Турции будущий ас разведки познакомился с сотрудником Иностранного отдела ОГПУ Яковом Минским, работавшим под прикрытием должности атташе полпредства (по другим данным — корреспондентом ТАСС). Судя по всему, ему-то молодой консул и обязан своим переходом на работу в зарубежную разведку: в обязанности резидентов, помимо всего прочего, входило и наблюдение за начинающими дипломатами с целью подбора кадров для Иностранного отдела. И в 1930 году, вскоре после возвращения в Москву и завершения наконец-то учебы в МГУ, Исхак Ахмеров переходит из Наркомата иностранных дел в ОГПУ — сначала в подразделения контрразведки. Два года Ахмеров прослужил в Бухаре: участвовал в борьбе с басмачеством, заодно осваивая практику подбора и вербовки агентов. А в 1932-м перешел в Иностранный отдел, в зарубежную разведку, которой и отдал всю свою оставшуюся жизнь.

От Пекина до Нью-Йорка

Перед первой зарубежной командировкой в Китай новому сотруднику, свободно владевшему турецким, французским и английским языками, разработали такую легенду: турецкий студент-востоковед отправляется в Пекин, чтобы на практике познакомиться с китайской культурой, а заодно подтянуть свои знания английского языка, учась в пекинском американском колледже. Получивший оперативный псевдоним Юнг «турецкоподданный» добился выдачи сначала китайской визы в Риме, затем получил советскую транзитную визу (в посольстве Китая ему объяснили, что путь через СССР быстрее и безопаснее) и в 1934 году прибыл на место. Довольно быстро Юнгу удалось обрасти полезными связями, прежде всего среди товарищей-студентов: многие из них были детьми работавших в Пекине дипломатов и делились весьма ценной информацией.

Исхак Ахмеров в форме полковника госбезопасности. Послевоенная фотография с выставки «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» в Казани

Источник: kazved.ru

Такой успех Юнга не остался незамеченным в Москве, и через год его срочно отзывают домой, чтобы сразу же отправить в новую загранкомандировку, на этот раз в США. Поводом для спешки стала необходимость расширения советской резидентуры в этой стране. В августе 1934 года прежний резидент, Валентин Марков, живший и работавший в Америке под именем Артура Вальтера, при загадочных обстоятельствах скончался. Он был найден в бане отеля «Луксор» в Нью-Йорке с ранением в голову и вскоре умер в больнице от пневмонии. Руководителя резидентуры заменил разведчик Борис Базаров, который и запросил для себя помощников: резидентура разрасталась, и вести всю агентурную работу одному становилось непросто. Поэтому едва успевший прийти в себя после Пекина агент Юнг получил в Москве все необходимые инструкции и отбыл в Швейцарию, где получил американскую визу и несколько дней спустя на пароходе «Нормандия» отбыл из французского Шербурга в Нью-Йорк. И вскоре в стенах Колумбийского университета появился новый студент Билл Грейнке, а в Москве получили первые шифровки от агента Юнга...

Операция «Снег»

Первая командировка в США заняла у Исхака Ахмерова четыре года, за которые он успел создать собственную разведсеть. В нее входили два десятка высокопоставленных чинов в самых разных американских ведомствах, в том числе военные и дипломаты, а также сотрудники Госдепартамента и министерства финансов. Это позволяло Ахмерову получать копии докладов американских дипломатов в Европе и подробно информировать Москву о позиции США по тем или иным международным вопросам. Именно в это время главной помощницей советского разведчика стала Хелен Лоури — племянница генерального секретаря Компартии США Эрла Браудера. Начав с обеспечения разведчиков конспиративными квартирами, она чуть позже стала добывать для них легальные документы и выполнять обязанности связного, а в конце концов начала и сама получать информацию для резидентуры.

Полковник Исхак Ахмеров и его вторая жена Елена Ивановна, она же Хелен Лоури, конец 1960-х годов

Источник: tatmsk.tatarstan.ru

В 1939 году американская резидентура НКВД получила приказ наркома свернуть деятельность, законсервировать источники и в полном составе вернуться в Москву. В ответ Исхак Ахмеров отправил телеграмму с просьбой разрешить ему остаться в США и продолжить работу, а также… жениться на Хелен Лоури, получившей к тому времени оперативный псевдоним Таня. Как вспоминал позднее его непосредственный руководитель начальник внешней разведки НКВД Павел Фитин, эта просьба вызвала сильное раздражение у наркома Лаврентия Берии, и только напоминание о том, что Браудеру благоволит сам Сталин, смягчило ситуацию. В том же 1939 году Исхак с Хелен поженились, а через год, когда Ахмеров все-таки вернулся в Москву, его жена получила советское гражданство под именем Елены Ивановны Ахмеровой.

Во многих исследованиях говорится, что в 1940-41 годах Исхак Ахмеров из-за своей строптивости был понижен в должности до стажера. Однако по сведениям разведчика генерал-лейтенанта Виталия Павлова, именно в это время он вместе с Ахмеровым занимался разработкой и реализацией операции «Снег», целью которой было перенацеливание интересов Японии с СССР на США. Исхак подготовил специальный меморандум, в котором как специалист по Китаю дал свои рекомендации относительно того, какую позицию следует занять Америке по отношению к действиям японцев на Дальнем Востоке. В конечном итоге стараниями Валентина Павлова этот меморандум попал в руки одного из американских чиновников, и все его положения в конечном счете вошли в знаменитую ноту госсекретаря США Корделла Халла, переданную японскому послу 26 ноября 1941 года и ставшую одной из причин того, что в декабре 1941 года Япония начала войну не с Советским Союзом, а с США.

Награды полковника Исхака Ахмерова на выставке «Наши соотечественники - герои невидимого фронта» в Казани. Кроме этих орденов, легендарный разведчик был также награжден знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» и несколькими медалями, в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источник: kazved.ru

Второй раз в Америке

После Перл-Харбора, когда стало ясно, что операция «Снег» удалась, Юнга решили вернуть в Америку руководителем нелегальной резидентуры. К этому времени одной из важнейших задач, поставленных перед внешней разведкой НКВД, стала добыча информации по разработке в США атомной бомбы , и источники Ахмерова сумели ее обеспечить. Кроме того, ему удалось наладить получение информации о планах и действиях Германии, которая поступала по каналам американских спецслужб и дополняла данные, поступавшие в Москву по другим каналам. В частности, некоторые исследователи считают, что Ахмеров был одним из тех разведчиков, которые сообщили о готовящихся сепаратных переговорах в Берне , а также о том, что США разыскивают и вывозят к себе немецких ученых, имеющих отношение к работам по атомной и ракетной тематике.

По данным СВР, в общей сложности только в 1943-45 годах резидентура Юнга сумела передать в Центр 2500 микропленок, информация с которых после обработки заняла свыше 75 тысяч машинописных страниц. Чрезвычайно эффективная сеть могла бы работать и дальше, если бы не предательство одного из агентов — Элизабет Бентли, работавшей с Ахмеровым с 1943 года. Юнга и Таню спешно эвакуировали в Москву, где полковник Ахмеров занял должность заместителя начальника управления внешней разведки. Он трудился на этой должности десять лет и отвечал в том числе за подготовку знаменитого разведчика Рудольфа Абеля , а после отставки продолжал периодически работать в качестве преподавателя английского языка в Высшей школе КГБ вплоть до своей смерти в 1976 году.

Памятник разведчику Исхаку Ахмерову, открытый в парке отдыха Алое поле в центре Челябинска 16 апреля 2015 года

Источник: chel-dpsh.ru

Обложка: Исхак Ахмеров с сыном Робертом, середина 1930-х годов. Роберт Ахмеров в 1942 году после окончания средней школы поступает на специальный факультет Школы особого назначения НКВД, участвует в борьбе с националистами в Литве и на Западной Украине, служил в контрразведке, в том числе входил в специальную группу КГБ, охранявшую первых советских космонавтов. Источник: lentachel.ru

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