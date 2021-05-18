Европривидение. Украина «разводится с Российской империей» и что из этого следует Украина «разводится с Российской империей» и что из этого следует На чтение: 1 минута

В начале десятых чисел мая 2017 года Украина дважды мелькнула на общеевропейском горизонте. 11 мая Совет Евросоюза утвердил решение о введении безвизового режима для граждан Украины, а 13 мая в Киеве состоялся финал песенного конкурса Евровидения.

Развод на руинах

Украинского президента Петра Порошенко сразу по получении известий о долгожданном «безвизе» охватило истинно философское настроение: « Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать ». Причём здесь Российская империя и философия, можно долго догадываться, а вот сам безвизовый въезд касается только лиц, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней.

Лиц, заметим, у которых имеются для таких поездок немалые по украинским меркам деньги. И лица с деньгами в Европу, собственно, и так ездили – пусть с визами, но без особых проблем. Если «безвиз» и есть результат многолетней борьбы за «европейские ценности», то в Киеве явно продешевили. Тысячи трупов, развал экономики и миллионы обманутых надежд на одной чашке весов и всего лишь свобода турпоездок для богатых – на другой.

С Российской империей всё ещё менее радостно. Голубая мечта многих поколений киевских политиков – полёт в космос всех «москалей» без изъятия – всё никак не осуществится, и мечте этой скоро четыреста лет исполнится. Развестись с Россией возжелали уже преемники договорившегося с ней посредством Переяславской рады Богдана Хмельницкого, и телодвижения эти во второй половине XVII века получили грустное название «руина». Великий историк Ключевский был в «малороссийском вопросе» пессимистом: « Очевидно, московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в тёмном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил её в невылазные малороссийские дрязги ».

Порошенко в этом плане – вполне достойный преемник Хмельницкого. Но его «бракоразводный процесс» вряд ли будет успешнее, чем у гетманов 350-летней давности, даже несмотря на речи о том, что Украина вернулась «к историческому месту в составе европейских стран». Дрязги-то, как и раньше, невылазные. Да и географию не обманешь – и историческое место Украины, как ни крути, рядом с Россией. Вот и Дональд Трамп, призывающий Москву и Киев примириться, говорит всё о том же.

Нижняя часть тела

Итак, «безвиз», если очистить его от пиаровского сопровождения, точно мимо кассы. И Евровидение из той же оперы. Все главные страсти, с отстранением российской певицы Юлии Самойловой, разгорелись задолго до самого конкурса. Эффект же собственно от киевского зрелища забудется очень скоро – число европейских домохозяек, предпочитающих искать Киев не в России, вряд ли серьёзно увеличится, да и туристов в украинскую столицу приехало не слишком много.

Главным же событием самого Евровидения стало выбегание на сцену во время выступления певицы Джамалы некоего украинского пранкера с флагом Австралии. Молодой человек, выражаясь хоккейным языком, показал публике нижнюю часть тела. Развлечение это уже приобрело популярность, но интереснее сравнить его с многолетними усилиями украинской группы «Фемен» по принародному показу другой части тела – верхней. Смысл последних демонстраций вполне проевропейский – смотрите, загнивающие жители Старого континента, какой качественный природный товар мы способны вам поставлять. Дело чуть не приняло серьёзный оборот – до истории с массовым наплывом беженцев западные теоретики рассматривали украинцев как фактор, способный увеличить рождаемость среди «вялых европейцев».

А сегодня символ другой – просто голая нижняя часть тела. Тут вам и итог текущей украинской политики, включая и планы по разводу с Россией, и переписывание истории с Московского проспекта на проспект Бандеры. Украина, хоть с «безвизом» и даже после Евровидения в обычное время в Европе и вообще на Западе никому не интересна. Остаётся бодаться с Российской империей, которой не существует вот уже ровно сто лет. А в остальном – полная задница, и просвета не видно.