Главный праздник в году: как отмечали первый День Победы Весной 1945 года Великая Отечественная война близилась к завершению. Годы тяжелых испытаний были позади – в воздухе витали надежда и предвкушение радостных новостей. 16 апреля началась Берлинская наступательная операция, и 2 мая враг сдался. 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени в Карлсхорсте подписали Акт о капитуляции Германии. Глубокой ночью на Ходынке приземлился самолет Ли-2, который доставил документ в советскую столицу. На чтение: 2 минуты

Весной 1945 года Великая Отечественная война близилась к завершению. Годы тяжелых испытаний были позади – в воздухе витали надежда и предвкушение радостных новостей. 16 апреля началась Берлинская наступательная операция, и 2 мая враг сдался. 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени в Карлсхорсте подписали Акт о капитуляции Германии. Глубокой ночью на Ходынке приземлился самолет Ли-2, который доставил документ в советскую столицу.

Долгожданная весть

После поражения Германии советские солдаты стали расписываться на стенах Рейхстага. Те, кто подошел позднее, отмечали, что все колонны здания были покрыты надписями, так что найти хотя бы одно свободное местечко оказалось нелегко. В эти майские дни красноармейцев, находившихся в Берлине, захватила настоящая «фотоэпидемия», как они сами ее прозвали. Всем непременно хотелось сфотографироваться на память о главном в жизни событии и поскорее отправить снимки близким, чтобы показать – с ними все хорошо. На трофейные фотоаппараты запечатлевали друг друга, товарищей по службе, а также полуразрушенный Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Впереди была дорога домой. С готовностью преодолеть любые трудности, вернуться к родным и восстановить измученную войной родину красноармейцы гордо покидали освобожденную ими Европу.

В ночь на 9 мая москвичи почти не спали. В 2.10 ночи легендарный диктор Юрий Левитан зачитал текст Акта о капитуляции и Указ Президиума Верховного Совета СССР. В этот день не только Москва ликовала – народные гулянья и празднование Победы охватили всю страну. На площадях и в парках выступали музыканты и артисты, а незнакомые ранее люди обнимались, плакали и радовались вместе: всю войну они прошли рядом, плечом к плечу.

Юрий Левитан вспоминал, что ему оказалось нелегко даже пробраться в радиостудию. Она располагалась за зданием ГУМа, и чтобы туда попасть, диктору нужно было пройти через Красную площадь, где уже собирался народ. «Перед нами – море людское, – рассказывал он. – Пришлось даже обратиться за помощью к солдатам и милиции, чтобы хоть немного продвинуться вперед, но через пять метров пришлось остановиться – такой большой была толпа». На просьбы Левитана пропустить его «по делу», из толпы отвечали, какое, дескать, может быть дело, если сейчас по радио передадут о победе? Тогда пришлось пойти на более радикальные меры и читать текст прямо из Кремля, ведь там тоже была радиостанция. Пулей промчавшись по кремлевским коридорам, Юрий Левитан сорвал с пакета сургучные печати, раскрыл текст и приступил к работе. После Акта о капитуляции Германии он зачитал указ, объявлявший 9 мая выходным днем и всенародным праздником. Тогда-то и начались торжества.

Ликуют все!

Хотя города Советского Союза в течение нескольких недель жили предчувствием скорой победы, долгожданная весть обрушилась на них внезапно: к такой огромной радости едва ли можно подготовиться заранее. Ленинградцы, на чью долю выпало страшное испытание блокадой, выходили на Дворцовую площадь. Жители Сталинграда чествовали победителей в полуразрушенном городе, которому предстояло не один год восстанавливать силы. Мальчишки забирались на крышу Дома Павлова и с восторгом наблюдали за происходящим, спускаясь лишь для того, чтобы отведать блюд полевой кухни. Многим запомнилась царившая в те дни теплая майская погода и цветущие деревья. Жительница Твери (в советские годы город носил название Калинин) Тамара Козлова рассказывала, что ее земляки как по команде высыпали на улицу после радиосообщения Левитана. «Люди просто двигались в центр города. А потом была улица Советская, которая тогда представляла собой лишь заборы и груды кирпичей. Но я, как помню, смотрела не на это. Я видела лишь желтые цветочки мать-и-мачехи, которые распустились по краям очень грязной, разбитой дороги и слышала духовой оркестр». Так на мирной земле пробивались первые цветы Победы.

Главными эмоциями, царившими в это время, были восторг, эйфория и чувство облегчения. Многие плакали, вспоминая тех, кто не дожил до этого дня. Потом смеялись, понимая, что самое страшное позади. Выходя на улицу, бросали в воздух головные уборы, слушали музыку и танцевали. Отовсюду посыпались поздравительные телеграммы – почтальоны физически не успевали разносить их адресатам. С городских зданий в столице уже сняли маскировку, и Москва готовилась отмечать величайший праздник века. Если по дороге кому-то встречался человек в военной форме, с орденами и медалями, его немедленно подхватывали на руки, целовали, обнимали. Москвичи со всех районов стремились поскорее попасть в центр города: народу там было больше, чем в любой современный час пик. Штурман Николай Крючков вспоминал, что 9 мая получил разрешение командования на три дня уехать в Москву и стал свидетелем невероятного единения: «Ликовали все – от мала до велика. Невозможно было не только проехать, но и пройти. Военных хватают, качают, целуют».

На Манежной площади играл тогда Государственный симфонический оркестр, на площади Маяковского – музыканты Московской консерватории, а на Театральной – джазовый оркестр Утесова. Люди общались, перекрикивая музыку. Вскоре подъехал сам Леонид Утесов, его приветствовали аплодисментами. Знакомились, спрашивали друг у друга, где служили их родные, кто вернулся, а кого еще ждут домой. «Описать, что было на Театральной площади, не в моих силах. Такого не было и не будет. Всё, что копилось четыре года – муки, надежды, разочарования, потери, – единым духом вырвалось наружу, обняло всех, многократно усиленное. Кажется невозможным, но все друг друга понимали, породнились до близости», – вспоминала одна из свидетельниц этих событий. Некоторые молодые люди даже успели сходить 9 мая в кино. В этот день в кинотеатре «Ударник» показывали документальный фильм о взятии Берлина. Те, кто предпочел праздновать победу дома, бросал прохожим с балконов игрушки и сладости.

К вечеру в столице включили прожекторы, которые привезли из Германии. Получилось магическое зрелище: вокруг Красной площади вращался световой купол. В 21.00 с обращением к народу выступил И.В. Сталин, а спустя час небо над Москвой озарил салют – тридцать артиллерийских залпов из тысячи орудий. После салюта несколько самолетов сбросили гирлянды разноцветных ракет, а на площадях люди начали зажигать бенгальские огни. В газете «Правда» так описывали торжество света и всеобщее ликование: «Невероятно радостно на душе сегодня. И ночное небо над Москвой, кажется, излучает отражение той радости, какой полна советская земля. Мы были свидетелями событий, о которых можно писать тома. Но мы сегодня вмещаем их все в одно слово: победа!..».

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