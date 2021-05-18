Письма надежды. Как работала почта в годы войны Главным средством связи в годы Великой Отечественной войны была почта. Это сегодня молодое поколение с трудом понимает, как жили их бабушки и дедушки без смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Телефонная связь была, можно было позвонить (тем, кому положено, например, командующим фронтами) и в Кремль, и даже на домашний телефон. Но основная телефонная связь была проложена в окопах между комбатом и передовым наблюдательным пунктом или между артиллеристами и пехотинцами. Главным средством связи в годы войны для солдат стала почта. За эти годы было доставлено 6 миллиардов писем. Письма стали главной связующей нитью между тылом и фронтом. Письмо из дома было настоящим праздником для бойцов, и прибытие почты для многих фронтовиков было важнее прибытия полевой кухни. На чтение: 2 минуты

Главным средством связи в годы Великой Отечественной войны была почта. Это сегодня молодое поколение с трудом понимает, как жили их бабушки и дедушки без смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Телефонная связь была, можно было позвонить (тем, кому положено, например, командующим фронтами) и в Кремль, и даже на домашний телефон. Но основная телефонная связь была проложена в окопах между комбатом и передовым наблюдательным пунктом или между артиллеристами и пехотинцами. Главным средством связи в годы войны для солдат стала почта. За эти годы было доставлено 6 миллиардов писем. Письма стали главной связующей нитью между тылом и фронтом. Письмо из дома было настоящим праздником для бойцов, и прибытие почты для многих фронтовиков было важнее прибытия полевой кухни.

Полевая почта

Источник: pinterst.ru

«Ахиллесова пята»

С первых дней после начала войны стало понятно, что имеющаяся почтовая служба не справляется с поставленной задачей. Сталин даже назвал связь «ахиллесовой пятой», призвав приступить к необходимым изменениям.

В условиях войны решить проблему помогли сами наши враги. Однажды в руки советских солдат попал устав полевой почтовой службы немецких войск. Почтовое дело у гитлеровцев было на высоком уровне, и было бы неправильно не использовать их опыт и у нас. Первоначально были в армии перебои с поставкой снарядов, патронов, боевой техники, а у почтовых служб появился острый дефицит конвертов.

Вышли из положения очень просто: на фронтах от них просто отказались. Их заменили письма-треугольники, которые и стали символом военной почты.

Фронтовая почта

Источник: pinterst.ru

Фронтовой треугольник

Фронтовое письмо – это простой лист бумаги, сложенный особым образом. Обычный прямоугольный лист сворачивали треугольником, а оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь. На фронтовые письма не клеили марок, их не заклеивали, так как было известно, что перед тем, как они попадут к родным и близким, их обязательно прочтет военная цензура (в условиях большой войны такой орган был необходим). На наружной стороне треугольника писали адрес и оставляли чистое место для отметок почтовых служб. Дефицитом на фронте были и чистые листы бумаги, поэтому писали на всем, что имело чистую поверхность: на бланках документов, обрывках плакатов и даже на обрывках упаковок для еды.

Фронтовые письма

Источник: pinterst.ru

На фронте широкую популярность приобрели «письмовики». Лишь немногие солдаты могли грамотно и красиво написать письмо домой, и они обращались к мастерам такого жанра – «письмовикам», которые были почти в каждой части и выручали своих боевых товарищей.

«Не болтай!»

В военное время цензура делала свое важное и нужное дело. Цензоров могла заинтересовать информация о местах дислокации частей и численности потерь, имена командиров, а также настрой бойцов. Цензор мог просто замазать закрытую информацию, но были случаи, когда за высказывания, используемые в частной переписке, можно было поплатиться свободой.

А то, что письма можно было использовать как достоверные источники информации о противнике, говорят следующие факты. Наши войска иногда перехватывали почтовые грузы, предназначенные для немецкой армии. Письма противника наглядно показывали, что бравурный настрой первого года войны очень скоро сменился на ощущение тревоги и неуверенности. Политруки часто устраивали массовые читки перехваченных немецких писем, что придавало нашим бойцам дополнительных сил и уверенности в будущей победе над врагом.

Письма с фронта

В годы войны письма доходили до адресатов быстрее, чем в настоящее время. В военные годы почтовые службы возглавлял Иван Терентьевич Пересыпкин. Именно он добился, чтобы для армейской почты были созданы исключительные условия. Почтовые отправления доставлялись всеми имеющимися транспортными средствами: почтовыми вагонами, кораблями, самолетами, мотоциклами и даже почтовыми голубями. Фронтовая почта пропускалась без очереди, а почтовые поезда шли без остановок.

Уже в конце 1941 года советская почта работала как часы. Ежемесячно на фронт доставлялось более 70 миллионов писем. На каждом письме или открытке ставились штемпели «Письмо красноармейца» и «Доставка бесплатно».

6 февраля 1943 года всем военным частям были присвоены новые условные номера. Теперь почтовый адрес состоял всего из пяти цифр: номер войсковой части и полевой почты.

Открытка с фронта

Источник: pinterst.ru

Самым сложным испытанием для советской почты стали, как ни странно, не боевые, а мирные дни. С 9 мая 1945 года, когда объявили о том, что подписан акт о капитуляции Германии, сотни тысяч поздравительных писем, открыток заполнили все почтовые отделения. Справиться с таким потоком посланий было практически невозможно. Горы писем скопились в отделениях почты, и, понятно, приходили они адресатам с большим опозданием.

Важный документ памяти о войне

Солдатские письма – это документы, свидетельствующие о войне и ушедшей эпохе, портрет человека в нечеловеческих условиях. Это важнейший исторический источник. Российское военно-историческое общество очень бережно относится к работе по сбору и сохранению писем с фронта. Именно они являются документами огромной нравственной силы, которые никого не могут оставить равнодушным. Письма пробуждают интерес к истории семьи, к семейным архивам, а значит – к истории Отечества.

А. Лактионов. "Письмо с фронта"

Источник: pinterst.ru