День снятия блокады города Ленинграда 27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). На чтение: 7 минут

Начало блокады

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий «Север» (командующий фельдмаршал В. Лееб); с северо-запада на город нацелилась финская армия (командующий маршал К. Маннергейм). Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – русские потеряют город, который является колыбелью революции и имеет для советского государства особый символический смысл. Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.

В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел к Шлиссельбургу и Ленинград, в котором до войны проживало около 3 млн. чел., был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно добавить еще примерно 300 тыс. беженцев, прибывших в город из Прибалтики, и соседних областей в начале войны. С этого дня сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху. Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. В результате пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и продовольственные запасы, в т.ч. Бадаевские склады.

В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г.К. Жукова и сообщил ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом». Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать блокаду не удалось.

Планы гитлеровцев в отношении Ленинграда

Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена именно на вымирание и уничтожение Ленинграда. 22 сентября 1941 г. в специальной директиве отмечалось: «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». 7 октября Гитлер отдал еще один приказ – не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию. Поэтому любые домыслы – в том числе распространяемые сегодня в СМИ – о том, что город возможно было спасти, если бы он был сдан на милость немцам, следует отнести либо к разряду невежества, либо намеренного искажения исторической правды.

Ситуация в блокадном городе с продовольствием

До войны мегаполис Ленинград снабжался что называется «с колес», больших запасов продовольствия город не имел. Поэтому блокада грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 сентября пришлось усилить режим экономии продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии и морякам – 500 г. Началась массовая гибель населения. В декабре умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – около 100 тыс., в феврале – более 100 тыс. Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ... «Дядя Алеша 10 мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли все. Осталась одна Таня». Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона человек. В последнее время все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. чел. Горе пришло в каждую семью. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

«Дорога жизни»

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население. За период действия «Дороги жизни» – до марта 1943 г. - по льду (а летом на различных судах) в город было доставлено 1615 тыс. т. различных грузов. В то же время из города на Неве были эвакуированы более 1,3 млн. ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Подвиг Ленинграда

Однако город не сдавался. Его жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 г. 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощутимые удары и не позволял немцам и финнам действовать безнаказанно. В апреле 1942 г. советские зенитчики и авиация сорвали операцию немецкого командования «Айсштосс» - попытку уничтожить с воздуха стоящие на Неве корабли Балтийского флота. Постоянно совершенствовалось противодействие вражеской артиллерии. Военсовет Ленинграда организовал контрбатарейную борьбу, в результате которой значительно снизилась интенсивность обстрелов города. В 1943 году количество артиллерийских снарядов, упавших на Ленинград, уменьшилось примерно в 7 раз.

Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город. Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашисткой Германии и ее союзников.

Действия руководство города на Неве

Хотя в Ленинграде (как и в других областях СССР в годы войны) среди начальства находились свои негодяи, партийное и военное руководство Ленинграда в основном оставалось на высоте создавшегося положения. Оно вело себя адекватно трагической ситуации и отнюдь не «жировало», как утверждают некоторые современные исследователи. В ноябре 1941 года секретарь горкома партии Жданов установил жестко фиксированную урезанную норму расхода продуктов для себя и всех членов военсовета Ленинградского фронта. Более того, руководство города на Неве сделало все, чтобы предотвратить последствия тяжелейшего голода. По решению ленинградских властей было организовано дополнительное питание для обессиливших людей в специально стационарах и столовых. В Ленинграде было организовано 85 детских домов, принявших десятки тысяч детей, оставшихся без родителей. В январе 1942 г. при гостинице «Астория» начал работать лечебный стационар для ученых и творческих работников. С марта 1942 года Ленсовет разрешил жителям разбивать во дворах и парках личные огороды. Землю под укроп, петрушку, овощи распахивали даже у Исакиевского собора.

Попытки прорыва блокады

При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях советское командование принимало максимум мер для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Первая – в сентябре 1941 г.; вторая – в октябре 1941 г.; третья – в начале 1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей; четвертая – в августе–сентябре 1942 г. Блокада Ленинграда тогда не была прорвана, но советские жертвы в наступательных операциях этого периода не были напрасными. Летом-осенью 1942 г. противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил для взятия города управление и войска 11-й армии Манштейна, которые в ином случае можно было использовать на Кавказе и под Сталинградом. Синявинская операция 1942 года Ленинградского и Волховского фронтов опередила немецкий удар. Предназначенные для наступления дивизии Манштейна были вынуждены сходу вступать в оборонительные бои против атакующих советских частей.

«Невский пятачок»

Тяжелейшие бои в 1941-1942 гг. происходили на «Невском пятачке» — узкой полосе земли на левом берегу Невы шириной по фронту 2-4 км и глубиной всего 500—800 метров. Этот плацдарм, который советское командование намеревалось использовать для прорыва блокады, части Красной Армии удерживали около 400 дней. Крохотный участок земли был в одно время чуть ли не единственной надеждой на спасение города и стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших Ленинград. Бои за «Невский пятачок» унесли, по некоторым данным, жизни 50 000 советских воинов.

Операция «Искра»

И только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.

Окончательное снятие блокады Ленинграда

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но непосредственная угроза городу продолжала оставаться. Чтобы окончательно ликвидировать блокаду необходимо было отбросить врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции был выработан Ставкой ВГК в конце 1943 г. Силами Ленинградского (генерал Л.Говоров), Волховского (генерал К.Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал М.Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января освободили Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга – Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – Москва.

27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии.

Значение обороны Ленинграда

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Если бы город на Неве пал в 1941 г., то германские войска соединились бы с финнами, а большая часть войск немецкой группы армий «Север» могла быть развернута в южном направлении и ударить бы по центральным районам СССР. Москва в этом случае могла не удержаться, а вся война пойти совершенно по другому сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 году ленинградцы своим подвигом и несокрушимой стойкостью спасали не только себя. Сковав немецкие силы, они оказывали неоценимую помощь Сталинграду, всей стране!

Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции.

В 1942 г. советским правительством была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 млн. защитников города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны.

ДОКУМЕНТЫ:

I. Нацистские планы относительно будущего Ленинграда

1. Уже на третий день войны против Советского Союза Германия информировала руководство Финляндии о своих планах уничтожить Ленинград. Г. Геринг заявил финскому посланнику в Берлине, что финны получат «также Петербург, который, все-таки, как и Москву, лучше уничтожить».

2. Согласно записи, сделанной М. Борманом на совещании 16 июля 1941 г. «На область вокруг Ленинграда претендуют финны, фюрер хотел бы Ленинград сровнять с землей, а затем передать финнам».

3. 22 сентября 1941 г. в директиве Гитлера говорилось: «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».

4. Директива германского военно-морского штаба 29 сентября 1941 г.: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого населенного пункта. Финляндия также заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у новой границы».

5. Еще 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти заявил германскому посланнику в Хельсинки: «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный город».

6. Из показаний А. Йодля на Нюрнбергском процессе: Во время осады Ленинграда фельдмаршал фон Лееб, командующий группой армий «Север», сообщил ОКВ, что потоки гражданских беженцев из Ленинграда ищут убежища в германских окопах и что у него нет возможности их кормить и заботиться о них. Фюрер тотчас отдал приказ (от 7 октября 1941 года) не принимать беженцев и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию

II. Миф о «жировавшем» руководстве Ленинграда

В СМИ проходила информация, что в блокадном Ленинграде А.А. Жданов якобы объедался деликатесами, в роли которых фигурируют обычно персики или пирожные буше. муссируется и вопрос о фотографии с «ромовыми бабами», выпекавшимся в блокадном городе в декабре 1941 г. Приводятся также дневники бывших партийных работников Ленинграда, в которых говориться о том, что партийные работники жили почти как в раю.

На самом деле: снимок с «ромовыми бабами» сделан журналистом А.Михайловым. Он был известным фотокорреспондентом ТАСС. Очевидно, что Михайлов, действительно, получил официальный заказ с целью успокоить советских людей, проживающих на Большой земле. В этом же контексте следует рассматривать появление в советской прессе в 1942 году информации о Государственной премии директору московского завода шампанских вин А.М. Фролову-Багрееву, как разработчику технологии массового производства игристых вин «Советского шампанского»; проведении состязаний лыжников и футбольных соревнований в блокадном городе и т.д. Подобные статьи, репортажи, фотографии имели одно главное предназначение – показать населению, что не все так плохо, что даже в жесточайших условиях блокады или осады мы может делать и кондитерские изделия и шампанские вина! Мы будем праздновать победу с нашим шампанским, проводить соревнования! Мы держимся и победим!

Факты о партийных руководителях Ленинграда:

1. Как вспоминала одна из двух дежурных официанток Военного совета фронта А. А. Страхова, во второй декаде ноября 1941 года Жданов вызвал её и установил жёстко фиксированную урезанную норму расхода продуктов для всех членов военсовета (командующему М.С. Хозину, себе, А.А. Кузнецову, Т.Ф. Штыкову, Н.В. Соловьёву): «Теперь будет так…». «…Чуток гречневой каши, щи кислые, которые варил ему дядя Коля (его личный повар), – верх всякого удовольствия!..».

2. Оператор располагавшегося в Смольном центрального узла связи М. Х. Нейштадт: «Честно скажу, никаких банкетов я не видел… Солдат никто не угощал, да мы и не были в обиде… Но каких-то там излишеств не помню. Жданов, когда приходил, первым делом сверял расход продуктов. Учёт был строжайший. Поэтому все эти разговоры о «праздниках живота» больше домыслы, нежели правда. Жданов был первым секретарём обкома и горкома партии, осуществлявшим всё политическое руководство. Я запомнил его как человека, достаточно щепетильного во всём, что касалось материальных вопросов».»

3. При характеристике питания партийного руководства Ленинграда часто допускаются определенные передержки. Речь идёт, например, о часто цитируемом дневнике Рибковского, где он описывает свое пребывание в партийном санатории весной 1942 г., описывая питание как очень неплохое. Следует помнить, что в том источнике речь идёт о марте 1942 года, т.е. периоде после запуска железнодорожной ветки от Войбокало до Кабоны, для которого характерно завершение продовольственного кризиса и возвращение уровня питания к допустимым нормам. «Сверхсмертность» в это время имела место только из-за последствий голода, для борьбы с которыми наиболее истощенных ленинградцев направляли в специальные лечебные учреждения (стационары), созданные по решению Городского комитета партии и Военного совета Ленинградского фронта при многих предприятиях, фабриках, поликлиниках зимой 1941/1942.

Рибковский до устройства на работу в горком в декабре был безработным и получал наименьший «иждивенческий» паек, в результате он был сильно истощён, поэтому 2 марта 1942 года был отправлен на семь дней в лечебное учреждение для сильно истощенных людей. Питание в этом стационаре соответствовало госпитальным либо санаторным нормам, действовавшим в тот период.

В дневнике Рибковский также честно пишет:

«Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару, а на некоторых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет».

4. По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам не только в специальных стационарах, но также в 105 городских столовых. Стационары функционировали с 1 января до 1 мая 1942 г. и обслужили 60 тыс. человек. Столовые были организованы и за пределами предприятий. С 25 апреля по 1 июля 1942 г. ими воспользовались 234 тыс. чел. В январе 1942 г. при гостинице «Астория» начал работать стационар для ученых и творческих работников. В столовой Дома ученых в зимние месяцы питалось от 200 до 300 чел.

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны

Изменилось отношение властей к религии. В блокаду в городе были открыты три храма: Князь-Владимирский собор, Спасо-Преображенский собор и Никольский собор. В 1942 году Пасха была очень ранней (22 марта по старому стилю). В этот день в ленинградских храмах под грохот разрывов снарядов и разбиваемых стёкол прошли пасхальные заутрени.

Митрополит Алексий (Симанский) подчеркнул в своём пасхальном послании, что 5 апреля 1942 г. исполнялось 700 лет со дня Ледового побоища, в котором Александр Невский одержал победу над немецким войском.

В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. В марте дала «Сильву» Музыкальная комедия Ленинграда. Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, театры и кинотеатры; состоялись даже несколько джазовых концертов.

Во время первого после перерыва концерта 9 августа 1942 г. в филармонии оркестром ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была впервые исполнена знаменитая Ленинградская Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом блокады.

Во время блокады не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая зима 1941—1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, принятые властями и медицинской службой.

В декабре 1941 г. в Ленинграде умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – более 100 тыс., в феврале – более 100 тыс., в марте 1942 г. – около 100 000 чел., в мае — 50 000 человек, в июле — 25 000 чел., в сентябре — 7000 чел. (До войны обычная смертность в городе ок. 3000 чел. в месяц).

Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если бы не были предприняты весьма эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники, например, памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.