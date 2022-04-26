Доклад В.Н.Карева на отчетно-выборной конференции На чтение: 9 минут

Уважаемые товарищи!

Необходимость и актуальность работы по патриотическому воспитанию людей, формированию у них любви к Родине, высокой культуры и нравственности сегодня уже никем не оспаривается. Важность этого большого дела поддержана и обществом и государством. Иначе и быть не может потому, что «если души пусты, не озарены светом истории - будущее призрачно». Эти слова принадлежат Ю. Бондареву – писателю, патриоту, фронтовику. Сказано емко и точно с большой озабоченностью, с тревогой за судьбу своей страны.

Именно этому делу большой государственной важности региональным отделением РВИО уделяется особое внимание. Потому что сегодня патриотизм должен все увереннее становиться центральным звеном всех сторон жизни нашего общества. Это очень важно, прежде всего, потому, что в душах людей должно жить чувство сопричастности к великому прошлому всего народа, малой родины и великой России.

Воспитание людей, знающих историю страны, любящих Родину, трепетно хранящих историческую память – это главное и основное в деятельности Военно-исторического общества. Это заложено в нашем уставе.

Именно этому посвящена вся многогранная деятельность и Совета нашего регионального отделения.

В планах его работы заложен большой военно-исторический потенциал и многообразие форм военно-исторической, историко-просветительской деятельности по пропаганде ратной славы страны, военного краеведения, прославления мужества и доблести защитников Отечества, героев тыла военного лихолетья.

В Тамбовском регионе найдено и активно реализуется уникальная методика выполнения требования устава нашего общества по всем этим и многим другим направлениям военно-исторической работы, сохранения исторической памяти.

Ее уникальность заключается в том, что региональное отделение РВИО создано и работает на богатейшей военно-исторической базе Музейно-выставочного центра области. Выбор многих фундаментальных форм военно-исторической работы, наполненных ярким и интересным содержанием – все это обеспечивает высокий уровень патриотизма, исторического образования и воспитания населения области. В конечном счете, все это является мощным вкладом в создание достойного уровня историзма, нравственных и исторических ценностей для формирования гражданина и патриота. К этому следует добавить и то многотрудное дело, которое вдохновенно, профессионально и интересно делают деятели науки, культуры, искусства, образования, сотрудничая с Музейно-выставочным центром в интересах воспитания людей военной историей нашей страны, историей ее ратной славы. Эта совместная работа системно строится с учетом краеведческих аспектов, активным и заинтересованным участием в ней широкого круга нашего актива, знающего и любящего историю нашей страны, родного края.

Региональное отделение РВИО активно поддерживает Музейно-выставочный центр и неслучайно ему вручен диплом за первое место в России среди музеев военно-исторической направленности.

Сегодня здесь создается уникальный Музей космической славы, и мы уверены, что пропаганда отечественной космонавтики, величия конструкторской мысли, мужества и доблести наших космонавтов – все это будет действенными составляющими большого многотрудного дела патриотического воспитания молодежи.

Мы глубоко признательны Российскому военно-историческому обществу и лично Председателю общества, Министру культуры Владимиру Ростиславовичу Мединскому и Советнику Председателя Ростиславу Игнатьевичу Мединскому за передачу в дар Музейно-выставочному центру – подлинной штаб-квартире регионального отделения РВИО - многих уникальных коллекций, музейного оборудования, произведений батальной живописи и скульптуры.

Переданная сюда аппаратура стала основой для создания и активной работы Лектория и Киноклуба регионального отделения РВИО.

Мы поддержали Музейно-выставочный центр в выпуске подготовленных его сотрудниками серии книг, объеденных рубрикой «Помни войну», методических пособий по проведению Дней воинской славы.

По инициативе Совета здесь проделан большой объем работы, призванной активизировать военно-историческое образование и воспитание.

Мы приветствуем деятельность Совета, который во взаимодействии с Музейно-выставочным центром в отчетном периоде провел несколько крупномасштабных военно-исторических акций, посвященных актуальным вопросам военной истории, победной славы страны.

Нашим Советом и активом общества поддержаны многие разумные, интересные инициативы. Наши активисты приняли участие в подготовке и проведении ежегодных авиационных праздников «Во славу Российских ВВС». Десятки тысяч людей охватила акция «Георгий Победоносец и ратная слава России».

Впервые в нашем регионе были проведены:

- День Российского военно-исторического общества «Во славу истории Отечества». В его рамках состоялся Военно-исторический праздник «Помнит и гордится Россия» и Круглый стол «Российское военно-историческое общество и школа: актуальные проблемы исторического образования и воспитания в системе формирования нравственных ценностей гражданина, патриота, защитника Отечества»;

- цикл праздничных мероприятий в честь 100-летия Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища радиоэлектроники. В том числе, торжественная церемония открытия в сквере им. Героя Советского Союза А.Н. Московского Памятного знака в виде курсантского погона.

Одной из главных задач, решаемых Советом и нашим активом, было и остается привлечение к работе по формированию патриотизма у населения области новых людей, всей общественности региона. С этой целью было проведено заседание Совета, где очень актуально стояли проблемы взаимодействия регионального отделения РВИО с Общественной палатой, другими институтами гражданского общества в интересах патриотического воспитания населения области, подготовки молодежи к защите Родины, сохранения исторической памяти и самому активному и деятельному противодействию фальсификации истории.

За период с 2017 по 2019 г. региональным отделением РВИО совместно с Музейно-выставочным центром и на его базе было проведено более 800 мероприятий военно-исторической и патриотической направленности. В их числе: долговременные акции и проекты, праздники, военно-научные конференции, работа Военно-исторического Лектория и Киноклуба и многое другое. Особый акцент в этой работе сделан на предстоящем праздновании 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. О некоторых из них хочу сказать особо:

- Научная военно-историческая конференция «Первая мировая война и революция в России», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

- Открытие военно-исторических чтений «Военная история России: О мужестве. О доблести. О славе», проводимых Российским военно-историческим обществом на территории Тамбовского региона. В открытии Чтений приняли участие ведущие научные сотрудники Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров и Виктория Петракова, профессорско-преподавательский состав и аспиранты ВУЗов Тамбовщины, руководители школ и других учебных заведений, учителя истории, представители администрации области, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области.

- Первый региональный слет молодых историков. Ученики 9-11-х классов школ из всех городов и районов области, победители областных и региональных исторических олимпиад, юные историки и краеведы приняли участие в обсуждении актуальных проблем воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у современных детей и юношества, популяризации деятельности молодежных организаций военно-исторической и военно-патриотической направленности, привлечение молодых людей к разработке и реализации молодежной политики национального и политического самосознания, путей развития современной исторической науки и борьбы с фальсификациями истории.

Выше я говорил, о создании при поддержке РВИО военно-исторического Лектория. За отчетный период здесь проведено около 500 уроков мужества, военно-исторических чтений, лекций по самым актуальным вопросам нашей истории. В их числе:

- в рамках Всероссийской акции «Крымская весна» Военно-исторический лекторий «Боевая и трудовая слава Тамбовщины в летописи Крыма и Севастополя»;

- Военно-исторический лекторий «Полуостров Крымский принят под Российскую державу», посвященный очередной годовщине Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма (1783 г.), 235-летию указа об основании «Крепости Большой Севастополь» и 5-летию возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

В нашей просветительской работе активно используется кинематограф. Особое место занимает фронтовая кинолетопись. На заседаниях Киноклуба уже побывало около 200 тысяч человек.

Мы благодарны Музейно-выставочному центру за то, что в его залах при поддержке РВИО проведена серия уникальных и по форме и по содержанию военно-исторических, историко-художественных выставок, в том числе, и переданных РВИО. Вот несколько из них: портретная галерея «Во главе России: Князья. Цари. Императоры»; выставка известного российского художника, члена-корреспондента Российской Академии Художеств А.А. Шилова «Наша Родина – Россия»; фотовыставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», переданная в дар Российским военно-историческим обществом; выставки Российского военно-исторического общества «Царский ковчег», посвященная 100-летию мученической гибели семьи последнего Российского императора.

Очень насыщенным выдался прошлый год, когда совместными усилиями администрации области и военно-исторического общества были осуществлены два больших проекта: Музейно-выставочному центру выделили дополнительные залы, в которых теперь размещена экспозиция «Война и мифы», подаренная области обществом, а музей в селе Осино-Гай не только обрел статус полноценного музея, но и получил новые экспонаты.

Сегодня с удовлетворением хочу отметить, что деятельность нашего отделения самым активным и действенным образом находит свое выражение в решении этих и многих других проблем. В их числе активное использование СМИ для пропаганды победной славы страны, летописи славы и бессмертия Тамбовщины. Только в авторской программе Игоря Николаева «Помни войну» на областном радио вышло за последние 7 лет около 150 передач.

Меня радует и то, что при участии Совета и многих наших активистов проведены яркие по форме и содержанию мероприятия, связанные с открытием памятников генералу Алексею Воейкову и его дочери Марии Поленовой, Героям Советского Союза Василию Сенько, Александру Московскому, Василию Щелкунову, Степану Перекальскому.

Слова особой признательности нашему активу за участие в подготовке и проведении высоко содержательных, красивых по форме и содержанию при высочайшей планке историзма и художественности открытия Мемориалов памяти.

Заслуживает слова глубокой признательности работа сотрудников Музейно-выставочного центра – членов нашего общества - на туристическом маршруте «Тамбов патриотический: маршруты доблести и ратной славы», который включает десятки улиц, носящих имена героев, более двух десятков памятников военной истории и культуры.

Еще раз хочу обратиться ко всем делегатам нашей конференции и напомнить, что несколько лет назад, по существу, по нашей инициативе была начата акция «Ратная слава Тамбовщины в памятниках военной истории и культуры». Хочу попросить всех использовать это начинание для того, чтобы все памятники заговорили о славе и бессмертии наших земляков, мужественно сражавшихся за нашу Победу.

Вся эта работа стала возможной благодаря тому, что нам удалось подобрать, расставить людей, способных, умных, увлеченных, знающих и любящих свое дело.

Мне бы хотелось назвать здесь неустанных активистов историко-просветительной работы и военно-патриотического воспитания: В.В. Романова, А.И. Чиликина, А.Н. Агукина, М.А. Филатова, Н.А. Минаеву, С.С. Квадяева, Е.Л. Чурикову, Г.Д. Юрьева, С.Н. Сазонова, В.Л. Дьячкова, А.Н. Кузнецова и десятков других.

Да, у нас действительно подобран хороший работоспособный актив. В его составе немало молодых людей, имеющих большое желание привнести что-то новое в нашу работу, но им еще не хватает опыта. Вместе с Советом мы подготовили ряд предложений по обучению актива, практике военно-исторической работы и патриотического воспитания населения области.

Убежден, нам еще предстоит сделать немало нужного и полезного.

Мемориальная и монументальная деятельность отделения

За последние два с небольшим года региональное отделение открыло 27 мемориальных комплексов нашим землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, на гранитных плитах выбиты имена почти 15 тысяч тамбовчан. Всего в рамках проекта «Историческая память» за 15 лет возведено 127 мемориалов, имена почти 150 тысяч наших земляков увековечены. 6 районов: (Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Сампурский, Староюрьевский и Токаревский) и 4 города: (Кирсанов,Котовск, Рассказово и Уварово) завершили эту благородную работу. Близки к 100% еще пять районов: (Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Петровский и Ржаксинский).

Стоит сразу же сказать, что ни одной копейки бюджетных денег на эти цели не потрачено. Все строительные работы проводятся только на пожертвования организаций, предприятий, личных средств жителей нашей области и в первую очередь аппарата администрации области во главе с губернатором Александром Никитиным и депутатов всех уровней во главе с председателем областной Думы Евгением Матушкиным.

Если говорить по годам. В 2017 было открыто 10 мемориалов, в том числе и самый большой на данный момент, в Рассказово, где увековечены имена 3423 жителей города. На двух мемориалах: в Рассказово и Ржаксе Российское военно-историческое общество установило скульптуры «Советскому солдату – победителю».

В 2018 году также были возведены 10 мемориальных комплексов. На мемориалах в рабочем поселке Дмитриевка Никифоровского района и г.Кирсанове РВИО установило скульптуры «Защитникам Отечества», а на мемориале в с.Максимовка Бондарского района – обелиск. Очень примечательно, что впервые региональное отделение построило памятник за пределами нашей области, в селе Юрасов Хутор Севского района Брянской области, где ожесточенные бои шли с марта по сентябрь 1943 года и где, по словам местных жителей, на один квадратный метр приходятся два погибших бойца Красной Армии. Среди убитых очень много наших земляков.

В текущем году уже возведены 7 мемориалов, на двух, в поселке Пригородный Крюковского сельсовета Моршанского района и селе Устье Мичуринского района общество установило скульптуры, а в селе Павлодар – обелиск. В стадии завершения еще 4 комплекса в нашей области – в селах Устье Моршанского района, Митрополье Бондарского района, Заворонежское Мичуринского района и в райцентре Петровское. На двух последних РВИО планирует установить скульптуры «Солдату – победителю». Хочется отметить, что для строительства мемориалов в селах Устье Моршанского района и Соколово Кирсановского района громадную финансовую помощь оказали выходцы из этих сел, уже давно покинувшие родную землю.

Что касается дальнейших планов. В 2018 году архитектор Аркадий Фарба выполнил величественный проект мемориального комплекса в Моршанске. Год назад городской Совет народных депутатов принял решение о строительстве комплекса и уже в этом году изготовлены необходимые железобетонные изделия. Рядом с существующим Вечным Огнем в Моршанске приступили к строительным работам. На гранитных плитах мемориала будут увековечены имена 3231 жителя города, не вернувшихся с войны. Открытие планируется провести в год 75-летия Победы. А к 9 мая 2020 года планируется завершить строительные работы на мемориалах в селе Новотомниково Моршанского района и райцентре Первомайский.

В целом по области остаются считанные населенные пункты, в которых до настоящего времени не увековечены имена земляков и очень обидно, что в их числе два самых крупных города - Тамбов и Мичуринск. Списки погибших и пропавших без вести проверены, внесены корректировки. Нужно начинать строить, а не ждать, что кто-то придет и сделает это за нас. Я уверен, что если нам всем вместе собраться с силами, то за два – три года мы исполним наш долг перед памятью наших отцов и дедов. Очень приятно, что нам практически удалось завершить увековечивание имен наших земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Памятные доски, изготовленные Российским военно-историческим обществом, установлены в основном на зданиях школ, где они учились.

По монументальному искусству.

14 памятников – бюстов установило на Тамбовской земле за последние два года Российское военно-историческое общество. Два памятника нашим выдающимся соотечественникам были открыты в 2017 году: Сергею Рахманинову в его родовом имении в селе Ивановка Уваровского района и Архиепископу Луке в Тамбове, возле дома, в котором он жил.

Очень насыщенным был 2018 год.

В селе Старая Ольшанка Уваровского района общество установило два памятника-бюста: герою 1-й Отечественной войны, первому руководителю военной разведки России Алексею Воейкову и его дочери Марии Поленовой, талантливой художнице, матери двух знаменитых живописцев Елены и Василия Поленовых.

Областной центр был украшен четырьмя памятниками нашим фронтовикам: Василию Сенько, единственному штурману авиации Советского Союза, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза, Александру Московскому, комиссару стрелково-пулеметного батальона, погибшего на Халкин-Голе, буквально через неделю, 28 августа, исполнится 80 лет с момента его гибели. Комиссар Московский стал первым тамбовчанином, которому присвоили звание Героя Советского Союза. Осенью в парке Победы общество открыло сразу два памятника Героям Советского Союза: Василию Щелкунову, эскадрилья которого еще в августе 1941 года бомбила Берлин и Степану Перекальскому, дивизия под его командованием сыграла решающую роль в освобождении Курска. В уличных боях комдив был смертельно ранен. Степан Николаевич родом из села Осино-Гай Гавриловского района, в котором родились Зоя и Александр Космодемьянские.

В поселке Сатинка Сампурского района на аллее, ведущей к мемориальному комплексу, общество установило 4 бюста Героев Советского Союза, уроженцев этого района: Николая и Сергея Самородовых, Михаила Конина и Егора Комбарова.

В моршанском парке культуры и отдыха горожан вновь встречает памятник основательнице города Екатерине II, а на краеведческом музее РВИО установило мемориальную доску 2-й гвардейской Армии, сформированной на территории нашей области и прошедшей славный боевой путь.

В этом году два подарка от РВИО получит Мичуринск: бронзовые памятники Серафиму Саровскому и знаменитому уроженцу города, народному артисту Советского Союза Владимиру Зельдину. А к 100-летию хора из села Черняное общество изготовит бюст Марии Мордасовой, которая родилась в этом селе и творческий путь начала в родном хоре. Хочется еще раз подчеркнуть, что наши планы находят поддержку у руководства общества, и в первую очередь у Советника Председателя Ростислава Мединского.

Военно-патриотическая работа с детьми и молодежью

Военно-исторические лагеря

За отчетный период региональное отделение при поддержке общества организовало работу двух военно-исторических лагерей: «Честь имею» совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» и «Искорка» совместно с Многопрофильным кадетским корпусом имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Льва Дёмина. С 2017 по 2019 годы участниками 6 лагерных смен стали 1060 детей и подростков из городов и районов области. РВИО на мероприятия военно-исторической направленности выделило 2 мил. 700 тыс. рублей.

В детский военно-патриотическийлагерь «Ратники Отечества. Бородино», который проходит под эгидой РВИО в музее-заповеднике «Бородинское поле», по бесплатным путевкам на конкурсной основе было направлено 80 подростков из городов Мичуринска, Моршанска, Уварово, районов Знаменского, Тамбовского, Уметского, Токаревского, Мичуринского. В Программу « Ратники Отечества. Бородино» включены: лекции ведущих ученых-историков, викторины, просмотр исторических фильмов, встречи с участниками боевых действий и Героями России, культурно-массовые мероприятия, занятия по тактической, строевой, огневой, высотной, медицинской подготовке, спортивному метанию ножей, рукопашному бою, экскурсии по экспозициям и территории музея-заповедника «Бородинское поле». «Бородино» - это лагерь для детей и подростков, посвященный истории России, где дети принимают участие в мастер-классах, научных мероприятиях, лекциях и военных построениях.

В этом году в рамках реализации Нацпроекта «Культура» Российское военно-историческое общество организует молодежные лагеря «Страна Героев». Основным оператором по данному направлению является АНО «Агентство развития внутреннего туризма». До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 28 регионах РФ.

Предложение РВИО об участии в данном проекте Тамбовской области было рассмотрено, но, к сожалению, из-за отсутствия соответствующей базы, организовать дагерь «Страна Героев» в нашей области не представляется возможным.

В 2019 году выбраны три региона России: Крым, Астраханская и Ростовская области . В общей сложности, лагеря «Страна Героев» приняли 4200 детей и подростков со всей России.

Из Тамбовской области в лагеря «Страна Героев» поехали 32 юных патриота из кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика - космонавта СССР Льва Демина» и Первомайского филиала «Знаменская СОШ». В начале июля 11 учащихся из кадетской школы «Уваровский корпус имени Святого Георгия Победоносца» отправились в Астраханскую область .

В 2018 году при поддержке Российского военно-исторического общества 5 тамбовских школьников, победители областных исторических конкурсов стали участниками Всероссийского слета юных историков «Артек - музейное пространство», который проходил на базе Международного детского центра «Артек»

Поисковая работа

С 25 апреля по 07 мая этого года члены Военно-исторического общества: Тамбовский поисковый отряд «Искатель-Тамбов», поисковый отряд «Живи и помни» с. Караул, туристско-патриотический клуб им. генерала Глазкова из с. Бондари приняли участие в 20-й международной учебно-тренировочной Вахте Памяти, посвященной тридцатилетию поискового движения, которая проходила на территории Кировского района Ленинградской области.

С 08 июня по 22 июня поисковики приняли участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», проходившей в Ржевском районе Тверской области. Вахта Памяти организована Российским военно-историческим обществом совместно с Правительством Тверской области при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ. В ходе вахты Памяти было найдено более 130 красноармейцев, погибших и пропавших без вести на полях сражений в период 1942-1943 годов, 6 имен установлено.

Поддержка региональным отделением проектов военно-исторической и патриотической направленности

В 2019 году в Тамбовское региональное отделение Сергиевским сельским советом Уметского района был представлен проект «Мы память бережно храним», который получил поддержку Совета отделения с правом финансирования в размере 247 тысяч рублей на возведение Мемориала Памяти в деревне Ильинка Сергиевского сельсовета.

За счет средств регионального отделения (29 тыс. рублей) приобретено 50 экземпляров книг «Военная история России», которые переданы общеобразовательным учреждениям области.

В 2018 и 2019 годах проекты военно-исторических фестивалей «Этот день Победы» и «Во славу Победы» получили финансовую поддержку РВИО в размере 800 тыс. рублей.

Военно-исторические фестивали проходили в Тамбове в День города, в программе фестивалей представлены интерактивные площадки: « Историческая реконструкция боя», «Советский военно-полевой лагерь», «Выставка техники и тяжелого вооружения периода Великой Отечественной войны».

В фестивалях принимали участие около 100 реконструкторов из Воронежа, Бреста, Курска, Рязани, Тамбова. Интерактивный формат фестиваля позволил молодежи и подрастающему поколению познакомиться с событиями героической военной истории России. По статистике в мероприятиях фестиваля принимали участие не менее 6- 8 тысяч человек.

Работа с ветеранами

За прошедшие два года Тамбовское региональное отделение Российского военно-исторического общества установило и успешно развивало деловые отношения с ветеранскими организациями. Наиболее тесные отношения сложились с Тамбовской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, которую возглавляет член Совета нашей организации Александр Николаевич Кузнецов. В руководящие органы ветеранской организации входят также Игорь Алексеевич Николаев, Михаил Алексеевич Филатов и другие, которые постоянно принимают участие в работе пленумов областной ветеранской организации.

Эти связи позволяют привлекать к работе общества большое количество ветеранов, прежде всего участников Великой Отечественной войны. Ветераны – самые активные участники мероприятий, которые проводит РВИО в музейно-выставочном центре и неизменные участники торжественных мероприятий при открытии военных мемориалов. Именно благодаря нашим ветеранам, молодежь и население области имеют уникальную возможность услышать подлинную правду о том, как и какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне, особенно, когда об этом говорят непосредственные участники боев с фашистскими захватчиками. Каждое слово, услышанное из уст героев-фронтовиков Александра Николаевича Боднара, Ильи Ивановича Вокина, Степана Филипповича Ануфриева и других оставляет неизгладимый след в душах и памяти жителей тамбовщины.

Кроме этого нашей организацией совместно с ветеранами проводится и большая подготовительная исследовательская работа по установлению полных списков воинов-тамбовчан, погибших и пропавших без вести в годы войны. Эту работу возглавляет член РВИО, заместитель председателя областного совета ветеранов Сазонов Сергей Николаевич. Нам удалось поднять на новый качественный уровень методику выявления уроженцев того или иного населенного пункта, не вернувшихся с войны. Благодаря применению этих новых подходов, только в 2018 году впервые идентифицированы как уроженцы, или жители Тамбовской области имена 6500 воинов, погибших в годы войны. Треть из них установлена членами ветеранской организации. При этом работа проводится по самым крупным населенным пунктам Тамбовской области. Это города Кирсанов, Моршанск, Мичуринск. В 2018 году завершена работа по установлению имен погибших моршанцев. Только что закончена работа по установлению имен погибших мичуринцев. Каждый из этих списков включает тысячи имен.

Наша задача - продолжать совместную работу с ветеранскими организациями, особенно в период подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, привлекать в свои ряды ветеранский актив, заслуженных и авторитетных представителей старшего поколения.

Подводя итоги двухлетней работы регионального отделения, хочу обозначить основные направления нашей деятельности на следующий срок.

Первое. Следующий год – юбилейный. Мы будем праздновать 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Необходимо в самое ближайшее время составить расширенный план на год, в том числе по совместному с управлением образования и науки проведению встреч, открытых уроков в школах, колледжах, вузах со школьниками и студентами, на которых рассказывать им правду о той страшной войне и какой ценой досталась нам Победа. Дети должны знать, кто освободил мир от коричневой чумы. В этих же целях прошу руководителей городов и районов, привозите ваших школьников в Музейно-выставочный центр, где собран богатейший материал по этой теме. Мы должны помочь нашим детям стать настоящими патриотами России, а для этого нужно знать историю своей страны.

С учетом действенности военно-исторических смен, которые проводит РВИО, уже сейчас необходимо знать, сколько детей мы сможем направить в Бородино и в лагеря «Страна героев» в Крым, Ростовскую и Астраханскую области. А для этого нужны сведения с мест, желание детей и их родителей. Поэтому, еще раз обращаюсь к вам, руководители, проведите работу в своих отделах образования. Чтобы мы смогли заранее направить наши заявки в военно-историческое общество.

Второе. За ближайшие два года, как я уже говорил, нам необходимо практически завершить работу по увековечиванию памяти наших земляков, не вернувшихся с войны.

Третье: издательское дело. Первые шаги в этом направлении мы сделали, необходимо планировать дальнейшие выпуски исторических брошюр для педагогов.

Четвертое: работа с ветеранскими организациями, тем более в год 75-летия Победы.