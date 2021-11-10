День Героев Отечества
Памятная дата России. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия - высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. Культ св. Георгия Победоносца проник из Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально св. Георгий был известен как покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с мечом и копьем. Постепенно стоящего воина заменил всадник-змееборец, которому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В нем повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змея-людоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьем.
До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий - от таких прославленных людей как А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, М. И. Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 г. После 1917 г. орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены.
8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
ОРДЕН СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПОБЕДОНОСЦА И ЧУДОТВОРЦА ГЕОРГИЯ
Год основания – 1769, 9 декабря (26 ноября ст.ст.)
Основатель - Екатерина II
Девиз - «За службу и храбрость»
Статус - военный орден за боевые отличия
Цвета ленты: оранжевый и черный
Число степеней - 4
Является единственным русским орденом, которым награждали только за военные заслуги. Знаком этого ордена был белый (эмалевый) крест. Орденская лента состояла из черных и оранжевых полос.
С 1849 г. имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля.
Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест)
Учрежден 13 февраля 1807 года «для поощрения храбрости и мужества» солдат и унтер-офицеров.
Георгиевский крест, «знак отличия военного ордена Святого Георгия», представлявший собой серебряный крест - с 1913 года его стали официально называть Георгиевский крест.
ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА
Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается.
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ ВСЕХ 4-Х СТЕПЕНЕЙ
Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки всех степеней, за всю историю России было четверо:
- генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский;
- генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-Толли;
- генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский;
- генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА И ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ
Святого Георгия полагалось носить на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название - Георгиевская лента.
Что означает черный и желтый цвет? В России они являлись цветами императорскими, государственными, соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба. Именно этой, символики, видимо, придерживалась императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты. Но, так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, возможно, символизируют самого Святого Георгия и обозначают его мученическую смерть - три черных полосы, и чудесное воскрешение - две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то есть - оранжевый, и дыма - черный.
В 1807 году император Александр I учредил специальную награду для нижних чинов Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила название - Знак отличия Военного ордена. Ношение креста предписывалось на ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Св. Георгия. Именно с этого периода популярность Георгиевской ленточки становится всенародной, так как подобные награды простой российский народ видел гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского состава Российской Армии. Этот знак в дальнейшем получил название солдатский Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), как его называли в народе.
9 ДЕКАБРЯ, В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Орденским храмом была церковь Святого Иоанна Предтечи около Чесменской богадельни в Петербурге. В Чесменском дворце проходили заседания Георгиевской Кавалерской думы. Однако все торжественные церемонии, связанные с орденом, со времени Екатерины II проходили в Зимнем дворце. 5 ноября 1811 года граф Румянцев объявил Казначею Российских орденов именной указ императора Александра I «О имении Думе ордена Святого Георгия собраний своих в Зимнем дворце». В соответствии с этим указом, собранию Думы «быть в обыкновенное время и в Георгиевском зале Зимнего дворца».
Ежегодные торжественные приемы по случаю орденского праздника проходили 9 декабря (26 ноября ст.ст.) в Зимнем дворце. На них приглашались кавалеры ордена Святого Георгия. После богослужения в соборе участников праздника ждал нарядно украшенный обеденный стол. Артиллерийский салют со стен Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождал тосты «при питии за здравие». Для торжественных обедов использовали фарфоровый сервиз, заказанный Екатериной II на заводе Гарднера в 1777-1778 годах. «Георгиевский» сервиз на восемьдесят персон состоял из тарелок, сухарниц, кремовниц и т. д. Все предметы сервиза были украшены изображениями орденских знаков и георгиевской ленты. В последующие годы неоднократно заказывались дополнительные предметы для восполнения утрат.
ГЕОРГИЙ ЗИМНИЙ У ЗЛАТЫХ ВРАТ
9 декабря (26 ноября по церковному календарю) Русская Православная Церковь празднует Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве. В «Месяцеслове» 1895 года Сергия Булгакова у названия праздника есть продолжение - «у златых врат».
В этот же день в 1769 году императрица Екатерина Великая учредила для офицеров высшую награду - Орден Святого Георгия…
В 1051–1054 годы храм построил великий князь Киевский Ярослав Мудрый, в святом крещении Георгий. В списке ХIV века безымянный автор передает сведения древней рукописи: «Блаженный и приснопамятны всея Рускыя земли князь Ярослав, нареченный в святем крещеньи Георьгий, сын Владимерь, крестившаго землю Рускую, брат же святою мученику Бориса и Глеба, се всхоте создати церковь в свое имя святого Георгия…»
Георгиевский храм находился на главной улице Киева, ведущей от Златых врат, перед въездом в монастырь святой Софии. Место это - пересечение современных улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка, с противоположной стороны от колокольни Софии Киевской. На месте Георгиевского храма - сквер.
Храм святого Георгия был освящен митрополитом Киевским и всея Руси Иларионом. Имя святителя нам дорого и как начинателя русской литературы, открывателя собственной русской мысли. Его «Слово о Законе и Благодати» актуально и поныне.
Рядом с улицами, в названиях которых жив ХI век, - улицы, в которых жив век ХVII - Рейтарская и Стрелецкая. После воссоединения Малой Руси и Русского царства Киев был забран у Польши, и с 1 марта 1654 года в Киеве находился воевода и его войско. Рейтары - ударная кавалерия, стрельцы - пехота.
Сын крестителя Руси равноапостольного князя Владимира князь Ярослав Мудрый, в крещении Георгий, основал в Новгороде в 1030 году, возможно, первый у нас Георгиевский (Юрьев) монастырь, а в период между 1051 и 1053 годами воздвиг в Киеве, рядом с собором Святой Софии, и первый же каменный Георгиевский храм, освященный, согласно сказанию из «Пролога», митрополитом Иларионом. Тогда же в память освящения храма князь «заповеда по всей России творити праздник святаго Георгия» – так называемый Юрьев день, или «зимний Георгий» (в отличие от «весеннего», празднуемого 23 апреля в память мученической кончины святого).
«Зимний Георгий» (иногда его, по старой памяти, соответственно юлианскому календарю, называют «осенним») – чисто русский церковный праздник: установлением его Русь подтверждала как бы дополнительное свое освящение мученической кровью «змееборца», ибо уже тогда она хорошо понимала, что именно кровь мучеников и есть «семя христианства».
Святой Георгий Победоносец и его почитание на Руси
ОРДЕН СЛАВЫ
Орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа» 8 ноября 1943 года. Он стал последним из «сухопутных» орденов, созданных в годы войны: после него появились только «морские» ордена Ушакова и Нахимова. Орден имел несколько особенностей, которых не было ни у какой другой отечественной награды. Во-первых, это единственное боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших лейтенантов). Во-вторых, награждение им осуществлялось только в восходящем порядке, начиная с младшей - III степени. В-третьих, орден Славы до 1974 года был единственным орденом СССР, выдававшимся только за личные заслуги и никогда не выдававшимся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. В-четвертых, статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось исключением для советской наградной системы. В-пятых, цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского ордена Святого Георгия, что в сталинские времена было по меньшей мере неожиданным. В-шестых, цвет и рисунок ленты были одинаковы для всех трех степеней, что было характерно только для дореволюционной наградной системы.
Орден был учрежден по инициативе Сталина. Впервые предложение о его учреждении было высказано 20 июня 1943 года, во время обсуждения проекта ордена «Победа» на заседании Наркомата обороны.
ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из числа высшего и старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги…
Орденом Святого Георгия IV степени могут быть награждены также и младшие офицеры, проявившие в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость, а также высокое воинское мастерство, обеспечившие победу в бою…
Фамилии награжденных орденом Святого Георгия заносятся для увековечения на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в г. Москве.
Государственные награды Российской Федерации
Обложка: Орден Святого Георгия, вторая четверть XIX века.
Источник: http://medalirus.ru