День Героев Отечества Памятная дата России. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия - высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. На чтение: 4 минуты

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. Культ св. Георгия Победоносца проник из Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально св. Георгий был известен как покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с мечом и копьем. Постепенно стоящего воина заменил всадник-змееборец, которому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В нем повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змея-людоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьем.

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий - от таких прославленных людей как А. В. Суворов , Г. А. Потемкин, М. И. Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 г. После 1917 г. орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены.

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.

Президентская библиотека

ОРДЕН СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПОБЕДОНОСЦА И ЧУДОТВОРЦА ГЕОРГИЯ

Год основания – 1769, 9 декабря (26 ноября ст.ст.)

Основатель - Екатерина II

Девиз - «За службу и храбрость»

Статус - военный орден за боевые отличия

Цвета ленты: оранжевый и черный

Число степеней - 4

Является единственным русским орденом, которым награждали только за военные заслуги. Знаком этого ордена был белый (эмалевый) крест. Орденская лента состояла из черных и оранжевых полос.

С 1849 г. имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные доски в Георгиевском зале Кремля.

Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест)

Учрежден 13 февраля 1807 года «для поощрения храбрости и мужества» солдат и унтер-офицеров.

Георгиевский крест, «знак отличия военного ордена Святого Георгия», представлявший собой серебряный крест - с 1913 года его стали официально называть Георгиевский крест.

Ордена Российской империи

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА

Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается.

Крымология

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ ВСЕХ 4-Х СТЕПЕНЕЙ

Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки всех степеней, за всю историю России было четверо:

- генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский;

- генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-Толли;

- генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский;

- генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА И ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ

Святого Георгия полагалось носить на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название - Георгиевская лента.

Что означает черный и желтый цвет? В России они являлись цветами императорскими, государственными, соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба. Именно этой, символики, видимо, придерживалась императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты. Но, так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, возможно, символизируют самого Святого Георгия и обозначают его мученическую смерть - три черных полосы, и чудесное воскрешение - две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то есть - оранжевый, и дыма - черный.

В 1807 году император Александр I учредил специальную награду для нижних чинов Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила название - Знак отличия Военного ордена. Ношение креста предписывалось на ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Св. Георгия. Именно с этого периода популярность Георгиевской ленточки становится всенародной, так как подобные награды простой российский народ видел гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского состава Российской Армии. Этот знак в дальнейшем получил название солдатский Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), как его называли в народе.

Награды императорской России

9 ДЕКАБРЯ, В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Орденским храмом была церковь Святого Иоанна Предтечи около Чесменской богадельни в Петербурге. В Чесменском дворце проходили заседания Георгиевской Кавалерской думы. Однако все торжественные церемонии, связанные с орденом, со времени Екатерины II проходили в Зимнем дворце. 5 ноября 1811 года граф Румянцев объявил Казначею Российских орденов именной указ императора Александра I «О имении Думе ордена Святого Георгия собраний своих в Зимнем дворце». В соответствии с этим указом, собранию Думы «быть в обыкновенное время и в Георгиевском зале Зимнего дворца».

Ежегодные торжественные приемы по случаю орденского праздника проходили 9 декабря (26 ноября ст.ст.) в Зимнем дворце. На них приглашались кавалеры ордена Святого Георгия. После богослужения в соборе участников праздника ждал нарядно украшенный обеденный стол. Артиллерийский салют со стен Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождал тосты «при питии за здравие». Для торжественных обедов использовали фарфоровый сервиз, заказанный Екатериной II на заводе Гарднера в 1777-1778 годах. «Георгиевский» сервиз на восемьдесят персон состоял из тарелок, сухарниц, кремовниц и т. д. Все предметы сервиза были украшены изображениями орденских знаков и георгиевской ленты. В последующие годы неоднократно заказывались дополнительные предметы для восполнения утрат.

Награды России

ГЕОРГИЙ ЗИМНИЙ У ЗЛАТЫХ ВРАТ

9 декабря (26 ноября по церковному календарю) Русская Православная Церковь празднует Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве. В «Месяцеслове» 1895 года Сергия Булгакова у названия праздника есть продолжение - «у златых врат».

В этот же день в 1769 году императрица Екатерина Великая учредила для офицеров высшую награду - Орден Святого Георгия…

В 1051–1054 годы храм построил великий князь Киевский Ярослав Мудрый, в святом крещении Георгий. В списке ХIV века безымянный автор передает сведения древней рукописи: «Блаженный и приснопамятны всея Рускыя земли князь Ярослав, нареченный в святем крещеньи Георьгий, сын Владимерь, крестившаго землю Рускую, брат же святою мученику Бориса и Глеба, се всхоте создати церковь в свое имя святого Георгия…»

Георгиевский храм находился на главной улице Киева, ведущей от Златых врат, перед въездом в монастырь святой Софии. Место это - пересечение современных улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка, с противоположной стороны от колокольни Софии Киевской. На месте Георгиевского храма - сквер.

Храм святого Георгия был освящен митрополитом Киевским и всея Руси Иларионом. Имя святителя нам дорого и как начинателя русской литературы, открывателя собственной русской мысли. Его «Слово о Законе и Благодати» актуально и поныне.

Рядом с улицами, в названиях которых жив ХI век, - улицы, в которых жив век ХVII - Рейтарская и Стрелецкая. После воссоединения Малой Руси и Русского царства Киев был забран у Польши, и с 1 марта 1654 года в Киеве находился воевода и его войско. Рейтары - ударная кавалерия, стрельцы - пехота.

Сын крестителя Руси равноапостольного князя Владимира князь Ярослав Мудрый, в крещении Георгий, основал в Новгороде в 1030 году, возможно, первый у нас Георгиевский (Юрьев) монастырь, а в период между 1051 и 1053 годами воздвиг в Киеве, рядом с собором Святой Софии, и первый же каменный Георгиевский храм, освященный, согласно сказанию из «Пролога», митрополитом Иларионом. Тогда же в память освящения храма князь «заповеда по всей России творити праздник святаго Георгия» – так называемый Юрьев день, или «зимний Георгий» (в отличие от «весеннего», празднуемого 23 апреля в память мученической кончины святого).

«Зимний Георгий» (иногда его, по старой памяти, соответственно юлианскому календарю, называют «осенним») – чисто русский церковный праздник: установлением его Русь подтверждала как бы дополнительное свое освящение мученической кровью «змееборца», ибо уже тогда она хорошо понимала, что именно кровь мучеников и есть «семя христианства».

Святой Георгий Победоносец и его почитание на Руси

ОРДЕН СЛАВЫ

Орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа» 8 ноября 1943 года. Он стал последним из «сухопутных» орденов, созданных в годы войны: после него появились только «морские» ордена Ушакова и Нахимова. Орден имел несколько особенностей, которых не было ни у какой другой отечественной награды. Во-первых, это единственное боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших лейтенантов). Во-вторых, награждение им осуществлялось только в восходящем порядке, начиная с младшей - III степени. В-третьих, орден Славы до 1974 года был единственным орденом СССР, выдававшимся только за личные заслуги и никогда не выдававшимся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. В-четвертых, статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось исключением для советской наградной системы. В-пятых, цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского ордена Святого Георгия, что в сталинские времена было по меньшей мере неожиданным. В-шестых, цвет и рисунок ленты были одинаковы для всех трех степеней, что было характерно только для дореволюционной наградной системы.

Орден был учрежден по инициативе Сталина . Впервые предложение о его учреждении было высказано 20 июня 1943 года, во время обсуждения проекта ордена «Победа» на заседании Наркомата обороны.

Ордена и медали СССР

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из числа высшего и старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги…

Орденом Святого Георгия IV степени могут быть награждены также и младшие офицеры, проявившие в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость, а также высокое воинское мастерство, обеспечившие победу в бою…

Фамилии награжденных орденом Святого Георгия заносятся для увековечения на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в г. Москве.

Государственные награды Российской Федерации

Обложка: Орден Святого Георгия, вторая четверть XIX века.

Источник: http://medalirus.ru