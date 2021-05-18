Битва при Нови 15 августа 1799 года армия Суворова разгромила французов в битве при Нови (Нови-Лигуре, Италия). Семь тысяч французских солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в плен. Эта битва – одна из череды блестящих побед, одержанных Суворовым во время Итальянского похода. На чтение: 2 минуты

Жубер у Нови

Как ни торопился Суворов идти на французскую армию Моро, французы его упредили. Их армия в Италии была увеличена, и ей дали нового главнокомандующего, генерала Жубера. Жубер был человек молодой, очень даровитый, просвещенный и храбрый. В какие-нибудь 7 лет он сделался из рядового солдата главнокомандующим; вся французская армия его знала и любила. Он приехал в Италию прямо из-под венца, сказав своей молодой жене, что вернется или победителем, или мертвым. Остался при армии на короткое время и Моро, чтобы на первых порах помочь товарищу.

Первым делом Жубер собрал военный совет, и он решился идти вперед, не выходя однако из гор. Позиция французов была в самом деле почти неприступная. Она тянулась между двух рек по гребню невысоких, но крутых гор.

Суворов решил атаковать неприятеля с левого его фланга и поручил это барону Краю. Жубер видел со своей высокой позиции всю союзную армию как на ладони и мог ее сосчитать в зрительную трубку почти без ошибки. Его взяло раздумье, и он опять созвал военный совет. Большинство советовало в бой не ввязываться и отступить до прибытия подмоги. Жубер не решался, на него напало беспокойство и даже уныние. Весь день он утешал себя тем, что авось Суворов одумается, не полезет на французскую крепкую позицию и отступит сам. Однако спустилась ночь, а Суворов не уходил, и Жубера взял страх.

Не занималась еще 4 августа заря, как барон Край тронулся на Французов. Затрещала ружейная перестрелка, передовые французские эскадроны были сбиты мигом. Жубер поскакал на выстрелы, бросился к застрельщикам и сейчас же был убит пулей наповал. Главное начальство над армией принял опять Моро.

Петрушевский А. Ф. Рассказы про Суворова. – СПб, 1885

Ход сражения (отрывки)

В 6 часов пополуночи генерал-майор князь Багратион с вверенными ему передовыми войсками атаковал неприятеля, расположившегося на горе за городом Нови с неустрашимою храбростию. Неприятель, видя сильную в центр свой атаку, начал действовать правым своим крылом, дабы врезаться в левый фланг. Тут генерал-майор князь Горчаков, получив от князя Багратиона егерской генерала-майора Миллера 3-го полк, два баталиона гранодерских полковника Ломоносова и подполковника Санаева, пошел влево, ударил на его и сильно поражал. Сам же князь Багратион с полком имени своего, с двумя баталионами подполковника Дендригина и майора Калемина пошел в средину неприятельской позиции, послав вперед для открытия его полку своего имени штабс-капитана Львова с 30-ю стрелками егерей, на коих сначала напала неприятельская кавалерия; но штабс-капитан Львов, храбро защищаясь с егерями, поколол до 20 кавалеристов, убил одного полковника и генерала Гаро штыками; но сам он убит на месте сражения…

<…>

При первом приступе неприятель производил жестокую на наш фронт канонаду; но сие не поколебало неустрашимости наших войск, которые усиливались овладеть выгодными позициями неприятельскими. Генерал-майор князь Горчаков во время своего на неприятеля нападения увидел вдруг целую неприятельскую колонну… Неприятель, маневрируя беспрестанно то влево, то вправо, принуждал наши войски три раза переменять построения нашего фронта. Напоследок неприятель усилился против конца нашего левого фланга, где полк Милорадовича и Дальгеймова полку баталион Кастелия мужественно сражался. Когда генерал-майор князь Багратион поражал неприятеля, то из кустарников показалась густая колонна, которую он атаковал холодным ружьем, расстроил и рассыпанную уже колол; тогда два неприятельские гусарские эскадрона вышли на выручку. <…> Таким образом продолжалось 16 часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира, по выгодному положению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов, но слава победы, дарованная всевышним оружию твоему, великий государь! озарится навеки лучезарным немерцаемым светом.

Реляция Суворова Павлу I

Потерянная армия

…8 час. вечера закончилось сражение, начавшееся в 5 час. утра. Французская армия потерпела полное поражение: левый фланг был совершенно разгромлен, из правого фланга спаслись лишь слабые осколки, генерал, командовавший армией, пал на поле сражения, дивизионные генералы Периньон и Груши и бригадные генералы Колли и Партуно попали в плен. Беспрерывное преследование не позволяло и думать о каком бы то ни было дальнейшем сопротивлении в Генуэзской области и о возможности снова собрать армию. Между тем нормальное преследование силами конницы при данных топографических условиях было совершенно невозможно… Но когда и где после ожесточенного боя в такой трудной местности бывало, чтобы преследование продолжалось даже после наступления темноты?

Клаузевиц К. 1799 год. – М.: Госвоениздат, 1938 http://militera.lib.ru/h/clausewitz1/05.html