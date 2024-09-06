8 сентября – день одобрения Устава Русского Военно-исторического общества императором Николаем II Создание в начале ХХ в. Русского Военно-исторического общества стало заметным событием в военно-патриотической жизни Российской Империи. Это единственное общество, получившее высокий статус «Императорское» в период правления Николая II. Знакомство Императора с обществом началось с изучения и одобрения текста Устава, произошедшее в конце лета 1907 г.

О необходимости общества, которое будет изучать русскую военную историю говорилось и писалось многими задолго до создания РВИО. На этой ниве, например, трудилось Общество ревнителей военных знаний, организованное в Санкт-Петербурге в 1898 г.

В феврале 1907 г. в газете «Русский инвалид» было опубликовано обращение к научной общественности со стороны сотрудника Императорского Санкт-Петербургского археологического института Михаила Константиновича Соколовского с предложением о создании общества любителей военной истории. Он писал, что «несомненно назрела необходимость объединения лиц, занимающихся и интересующихся русской военной стариной, в отдельное частное общество, которое было бы посвящено разработке всевозможных вопросов по военной старине и военной археологии» и призывал читателей к диалогу по этому вопросу. Соколовский М. Об учреждении «Общества военной старины» (письмо в редакцию) // Русский инвалид. 1907. 11 февраля. № 34.

Идея М.К. Соколовского была поддержана и 24 февраля на его квартире состоялась встреча инициативной группы в составе военных, музейных работников, археологов. Выразив общее согласие с предложенным замыслом, собравшиеся договорились о новой встрече. М.К. Соколовский вызвался подготовить проект Устава общества.

Было решено собраться 10 марта на квартире у генерала Александра Захаровича Мышлаевского. В начале ХХ в. начальник Военно-учёного архива Главного штаба, генерал от инфантерии А.З. Мышлаевский выступал за создание военно-исторического общества. Пять лет назад он говорил о назревшей необходимости в организованном движении по распространению знаний о военной истории России. Конечно же, он был задет тем, что его опередили в деле организации такого общества. Через неделю после встречи у М.К. Соколовского в «Русском инвалиде» появилась публикация, в которой говорилось, что ещё в 1901 г. среди лиц, «работавших в военно-учёном архиве Главного штаба» говорилось об объединении любителей русской военной старины. Авторы статьи подписались инициалами «М.П. и А.Г.», которые, по всей вероятности, расшифровывались так: «М.П.» - «Михаил Полковник» (М.И. Кияновский), «А.Г.» – «Александр Генерал» (А.З. Мышлаевский).М.П., А.Г. В дополнение статьи В. Жерве «Зарождение общества военной старины» // Русский инвалид. 1907. 2 марта. № 50. Кто скрывался за инициалами, осталось неизвестным.

Как и обещал, М.К. Соколовский подготовил проект Устава общества, распечатал в 16 экземплярах и разослал участникам будущего заседания.

Но А.З. Мышлаевский решил, что будет правильнее, если он сам станет организатором общества и за день до запланированного на 10 марта собрания отменил его. Он объяснял свой поступок, а приближенные в этом его поддержали, тем, что он гораздо раньше выступал с подобным предложением, к тому же, по общему мнению, общество должны организовать военные.

В течение недели инициаторы разослали приглашения войти в состав членов-учредителей нового общества более ста известным историкам, архивистам, мемуаристам. Организационное бюро в составе капитана лейб-гвардии Финляндского полка В.В. Жерве, начальника отделения управления военных сообщений Главного управления Генерального штаба полковника М.И. Кияновского и заведующего Артиллерийским музеем полковника Д.П. Струкова приступило к разработке собственного проекта устава общества.

По окончании служебной недели вечером в субботу 7 апреля состоялся 1-й съезд членов-учредителей Русского Военно-исторического общества.

Для большинства из 36 делегатов собрание происходило в месте их службы в Главном штабе (Дворцовая пл., д. 2). Александр Захарьевич Мышлаевский приветствовал собравшихся в приёмном зале и рассказал о целях и задачах общества.

Полковник M.И. Кияновский представил учредителям проект Устава общества, после обсуждения которого было решено доработать документ специально созданной редакционной комиссии.

О прошедшем съезде вышла публикация в «Русском инвалиде»Первое собрание членов-учредителей Русского военно-исторического общества // Русский инвалид. 1907. 10 апреля. № 81. , где впервые создаваемая организация именовалась Русским Военно-историческим обществом.

Редакционная комиссия собиралась для доработки Устава РВИО по субботам 14 апреля и 28 апреля. В связи с необходимостью утвердить устав, 5 мая (18 мая) 1907 г. состоялось второе общее собрание, в ходе которого члены-учредители одобрили доработанный устав и поручили бюро внести его установленным порядком на Высочайшее утверждение.

Для утверждения документ должен был быть представлен государю-императору. Каких-либо данных об этом историческом факте обнаружить не удалось и поэтому на основе имеющихся воспоминаний предлагается версия того, как это могло происходить.

Государь с семьей в летние месяцы уезжал из Царского Села на дачу в Петергоф.

В начале 1880-ых гг. в Петергофском парке «Александрия» у самого берега Финского залива по распоряжению Александра III архитектор Антоний Осипович Томишко приступил к строительству дачи . «Нижняя дача» по виду, напоминавшая южно-итальянскую виллу, стала любимым место отдыха семьи Николая II, куда она выезжала с мая по октябрь. В заг ородной резиденц ии на Финском заливе император отдыхал, играл в лаун-теннис, купался, выходил на катерах и лодках в залив, инспектировал военные корабли, принимал министров с докладами, приезжавших из Санкт-Петербурга по железной дороге или на автомобилях. На Петергофской даче у императорской четы родилось трое детей - Мария, Анастасия и Алексей.

В 1907 г. монаршая семья покинула Царское Село и переехала на поезде в Петергоф в пятницу 18 мая (31 мая).Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 207.

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По решению собрания Устав РВИО должен был передать государю Военный министр, генерал от инфантерии Александр Фёдорович Редигер.

Удалось установить, что с мая по август 1907 г. Редигер бывал в Петергофе на докладах у императора 9 раз. На основании воспоминаний военного министра и дневниковых записей Николая Александровича Романова доклады происходили:

19-го мая (31 мая). Суббота.

26-го мая (7 июня). Суббота.

2-го июня (17 июня). Суббота.

12 июня (24 июня). Вторник.

7 июля (20 июля). Суббота.

14 июля (27 июля). Суббота.

17 июля (30 июля). Вторник.

31 июля (13 августа). Вторник.

18 августа (31 августа). Суббота. Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 207-227. Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра / Под общей редакцией И.О. Гаркуши и В.А. Золотарёва. М., 1999. Т. 1. Гл. 7.

Гипотетически Устав мог быть передан в любой из этих дней.

Организаторы РВИО не планировали, что монаршее ознакомление с уставом произойдёт сразу после их собрания.

Как известно, на летние месяцы жители столицы выезжали на дачи в пригороды Петербурга, а кто-то и в свои дальние имения, и поэтому с мая обычно наступал перерыв в делах обществ. Какое-то время понадобилось на типографскую печать нескольких экземпляров Устава, один из которых был передан военному министру.

Но в жизни Александра Фёдоровича Редигера в это лето произошло несколько серьезных событий. В начале июля террористы готовили на него покушение: «выяснилось, что нападение на меня должно быть произведено при моем выходе из Министерства по окончании заседания Совета. В знак того, что я прибыл в заседание, один из писарей Канцелярии (который и выдал все дело) должен войти в ресторан около Канцелярии, сесть за столик и с особым жестом взять и развернуть салфетку; в ресторане будут люди (ему неизвестные), которые передадут сообщникам, что я нахожусь в Министерстве».

19 июля Редигер послал свой мотор в Военный совет, сам при этом по указанию полиции не поехал; по окончании заседания швейцар стал звать «мотор военного министра», его подали, и одновременно к нему подошли злоумышленники (кажется, мужчина и женщина с револьверами), которые тут же были схвачены переодетыми агентами полиции. Покушение было благополучно предотвращено.Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра / Под общей редакцией И.О. Гаркуши и В.А. Золотарёва. М., 1999. Т. 1. Гл. 7.

При этом Александр Федорович параллельно занимался бракоразводным процессом, а потом готовился к свадьбе. Он был в бесконечных разъездах. Военный министр первую половину августа ждал вызова к императору. Напечатанный экземпляр Устава находился у него и ожидал своего часа.

Скорее всего, хотя об этом не говориться, Устав РВИО был передан государю во время доклада в последний день перед отпуском - 18 августа. А.Ф. Редигер так вспоминает этот день «В субботу, 18 августа, был мой последний доклад у государя; он меня спросил, когда и где будет моя свадьба, и пожелал мне поправиться и найти душевный покой». Экземпляр Устава был передан вместе с другими документами. На следующий день19 августа состоялась свадьба Редигера и через несколько дней молодая семья уехала за границу в свадебное путешествие.Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра / Под общей редакцией И.О. Гаркуши и В.А. Золотарёва. М., 1999. Т. 1. Гл. 7.

Государь в своих записках упомянул, что 18 августа у него было три доклада.

«18-го августа. Суббота.

Простоял отличный теплый день. Как всегда, перед отъездом было

много мелких спешных дел. После прогулки принял три доклада. Завтракали: кн. Голицына, Е. Л. Нарышкина, Оленина и гр. Гендриков.

Гуляли и искали грибы. Было совсем жарко. Читал и окончил все.

Обедали вдвоем. Укладывался».Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 227.

Очевидно, что в этот день государь не занимался доставленными документами, а отложил их на потом. Важным делом для императорской четы в этот день, как мы видим, была подготовка к поездке на следующий день в Петербург. На завтра было назначено освящение Храма Воскресенья Христова на Крови. Этот мемориальный храм-памятник построен на месте гибели императора Александра II, деда Николая II.

В столице шли самые серьезные приготовления к приезду императора. Начиная с 1905 г. Николай Александрович практически не бывал в городе (как он сам называл в своих дневниках Санкт-Петербург). В 1907 г. эта была всего лишь вторая его поездка в столицу. Первая состоялась 14 марта на праздновании столетия Константиновского артиллерийского училища .

В своем дневнике Николай Александрович записал:

«19-го августа (1 сентября). Воскресенье.

В 8 час. отправились на «Александрии» в Петербург. Поднялись по

Неве на «Бунчуке» до Мраморного дворца».Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 228. В этом месте набережной специально для этого события была возведена временная пристань. Она была устлана коврами, по сторонам стояли тропические растения.

Оттуда царская семья через Марсово поле в открытой коляске отправилась к храму. Государь был в мундире Преображенского полка и в Андреевской ленте, а государыня была в белом платье.Ведомости С.Петербургского градоначальства. 1907. 19 августа.

Были предприняты значительные меры безопасности. Троицкий мост был закрыт. Доступ к храму был возможен только по нескольким улицам. На мероприятие пропускали по специальным билетам. На торжество освящения попала только «чистая публика». Еще бы, ведь там были министры во главе с П.А. Столыпиным, члены Государственного совета, сенаторы, дипломатический корпус, представители дворянства, купечества. К 9 утра вокруг храма выстроились войска гвардии и Петербургского гарнизона.Ведомости С.Петербургского градоначальства. 1907. 19 августа.

После освящения Храма под радостные возгласы «Ура» царский кортеж покинул церковную территорию и вернулся на пристань у Мраморного дворца на катер.

После этого царская семья отбыла в Санкт-Петербургскую крепость, где поклонились надгробиям Александра II и Александра III, при котором началось строительство храма, и осмотрели новую великокняжескую усыпальницу. После этого царская семья отбыла назад в Петергоф.Ведомости С.Петербургского градоначальства. 1907. 19 августа.

В Петергофе забрали детей, в 6 часов погрузились на яхту «Штандарт» и вышли в море в Кронштадт.Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 228.

В понедельник 20-го августа император на «Штандарте» принял командиров кораблей «Трухменец», «Украйна», «Страшный», «Забайкалец», «Выносливый», «Бурный», «Внимательный» и «Инж. мех. Дмитриев».

Во вторник 21-го августа отправились на «Разведчике» на охоту.

22-го августа вошли в Выборгский залив к Транзундскому архипелагу, встали в одной из бухт и три дня катались на шлюпках, на байдарке, охотились на островах.

25-го августа в суббота катались на байдарках, а затем на «Разведчике» вернулись на яхту «Штандарт».Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 228-229.

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И только в воскресенье 26 августа (8 сентября) 1907 г. высадились на берег в Петергофе. Из воспоминаний становится понятным, что государь отсутствовал на Нижней даче целую неделю. Вечером этого дня государь работал в своем кабинете с документами, доставленными из Петербурга, в том числе и с Уставом РВИО.Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 229.

Все помещения Нижней дачи были оформлены в стиле модерн. Окна императорского кабинета выходили на залив, все предметы были изготовлены специально по проекту архитектора Томишко. Диваны, шкафы, этажерка, камин были встроены в панель из темного ореха, пол покрывал ковер темно-красного цвета. В кабинете находились портреты Петра I, Николая I, Александра III, государыни Александры Федоровны, икона Марии Магдалины.

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Николай II работал, примерно, с 5 до 10 вечера, с перерывом на обед в 8 часов вечера. В этот день 26 августа (8 сентября) с перерывами шел дождь. К вечеру небо прояснилось и закатное солнце светило в высокое окно кабинета.

Документов накопилось достаточно много. Об этом говорит тот факт, что, прочитав Устав РВИО, Николай Александрович коротко и быстрым почерком наискосок написал: «Согласен. Весьма одобряю учреждение этого общества».Отчёт о деятельности Императорского Русского Военно-Исторического общества с 27-го августа 1907 по 1-е января 1909 г. Год первый. СПб., 1909. С.37

Итак, резолюция была поставлена императором 26 августа 1907 г. Общеизвестная дата подписания устава «27 августа» появилась на следующий день в понедельник при регистрации документа канцелярией Главного штаба. На утро в понедельник 27-го августа царь сел на минный крейсер «Пограничник» и вышел в море на присоединение к отряду минных судов.Дневники императора Николая II (1894-1918): в 2 т./отв.ред. С.В.Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия. 2013. Т.2: 1905-1918. Ч.1: 1905-1913. С. 230.

Уведомление об утверждении Устава было направлено в организационное бюро РВИО, которое собралось для обсуждения дальнейших действий по развёртыванию деятельности общества. Утвержденный государем Устав опубликовали в «Русском инвалиде». Русский инвалид. 1907. 26 и 28 сентября. № 211, № 212.

29 сентября (12 октября) 1907 г. состоялось 3-е общее собрание членов-учредителей, на котором было объявлено о Высочайшем утверждении устава РВИО и начале работы общества. Был избран Совет общества. Председателем Русского Военно-исторического общества стал Д.А. Скалон, товарищем председателя – А.3. Мышлаевский, секретарем – Д.П. Струков. М.К. Соколовского избрали пожизненным действительным членом. (7. С.6). Сообщения о съезде печатались в «Русском инвалиде». Русский инвалид. 1907. 29 и 30 сентября. № 213, № 214.

Так Устав стал не формальным документом общества, а своеобразным мостом на пути взаимного интереса и сближения между Русским Военно-историческим обществом и императором Николаем II.

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Печальна судьба здания Нижней дачи, где произошло высочайшее утверждение устава Русского Военно-исторического общества.

После революции в ней разместился музей, как и в других дворцах и особняках Петергофа. Комплекс зданий, парка, фонтанов, это живая выставка, посвященная истории императорской России, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II.

В 1924 г. работниками музея проводилась тщательная перепись предметов, которые практически полностью были сохранены и соответствовали времени последнего пребывания здесь царской семьи в 1914 г.

Понятно то внимание, с каким относилась большевистская власть к последнему императору. В здании решено было создать музей с глубочайшим антиромановским содержанием.

Так, например, организаторам экспозиции пришла идея, установить рядом с царской дачей, как символ падения самодержавия, тот самый вагон, в котором и произошло отречение царя от престола.

Предложение было поддержано, и просьба была выполнена Народным комиссариатом путей сообщения. В 1929 г. в парк «Александрия» неподалёку от бывшего Караульного дома Нижней дачи были доставлены два вагона из императорского поезда. В одном и вагонов находились кабинеты-спальни императора и супруги, во втором вагон-столовая, который во время Первой мировой, по сути, стал штабным вагоном. Именно в нем было подписано отречение Николая Александровича от монаршей власти. Интерьеры вагонов были дополнены вещами из Нижней дачи.

В мае 1930 г. состоялось открытие музея «Империалистическая война и падение самодержавия». Выставка совмещала посещение особняка Николая II и его вагона. Она, несмотря на отдаленность от главного Дворца и комплекса фонтанов, вызывала огромный интерес у посетителей. В 1936 г выставка была закрыта, а здание по решению Ленсовета передано под Дома отдыха для инструкторов Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны Петродворец (Петергоф) был оккупирован немецкими войсками и на башне Нижней дачи, откуда хорошо просматривались Кронштадт и гавань, размещался наблюдательный пункт и корректировщики артиллерийского огня. При отступлении немцами зданию были нанесены тяжелейшие повреждения, оно выгорело изнутри, но основная конструктивная часть сохранилась.

После войны Нижняя дача не восстанавливалась, и в начале 1960-х гг. здание было взорвано.