Игорь Пыхалов и Дмитрий Пучков: доклад на ещё одну мифообильную тему из истории Великой Отечественной войны – о заградотрядах.

Дмитрий Пучков. Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, день добрый.

Игорь Пыхалов. Добрый день.

Д.П. Про что сегодня?

Игорь Пыхалов. Сегодня мы поговорим про такую популярную тему для обличителей «кровавого сталинского режима», как заградительные отряды. Тема эта очень популярная, она очень популярная еще с хрущёвских времен. Потому что я ещё помню, когда учился в школе, потом в институте, у нас там отдельные «продвинутые» особи исполняли под гитару песни вроде «эту роту расстрелял из пулемета». И тому подобное. То есть такое мнение, что существовали специальные подразделения, которые предназначены для того, чтобы стрелять по своим, – это было очень популярно. Правда, популярно среди тех, кто сам к армии отношения не имел, среди нашей тогдашней вольнодумствующей интеллигенции.

Д.П. Мне всегда интересно, я когда-то был солдатом. Вот наступает неприятель, вот стоят наши солдаты, держат оборону. Вот за нашими солдатами стоит заградотряд. Это, безусловно, все трусы и подонки, которые сами воевать не могут, они трусливо, как подобает подонкам, сидят за спинами у наших солдат. И вдруг наши солдаты испугались и побежали. И этот доблестный заградотряд... Или, как в фильме Никиты Сергеевича Михалкова, ещё не успели никуда побежать, а подлый заградотряд, трусы и подонки, всех их расстреляли. И вот линия фронта оголилась и немцы уже тут как тут. От меня чисто логически ускользает, в чём смысл подобных поступков. Чтобы немцы до вас дошли и вас убили? Или они так не терпели, рвались в бой эти заградотряды НКВД, своих убивали, лишь бы с немцами схлестнуться. Да?

Игорь Пыхалов. Здесь опять же, согласно представлениям наших обличителей Сталина. В принципе, Сталин делал всё, чтобы как можно сильнее навредить нашей стране. То есть тут всё было сделано для того, чтобы нанести максимальный ущерб, только вопреки Сталину нам удалось что-то хорошее сделать.

Д.П. Сначала он провел индустриализацию, а вместе с ней коллективизацию, чтобы построить гигантское количество танков, самолетов. Выпустить жуткое количество пулеметов. А после этого, вооружив до зубов советский народ, он решил этот народ убить. Меня наши дорогие зрители регулярно просят: «Дмитрий, вы, пожалуйста, избегайте таких терминов как “идиот”, “дебил”, “дегенерат”». Я стараюсь изо всех сил, но людей, которые так «думают», называть по-другому просто нельзя.

Игорь Пыхалов. Ну, да, это сложно. Но для начала нужно такую вещь уяснить. В принципе, как я тут один раз уже говорил, когда мы говорили про наших пленных, война – это по большому счету некая работа, которая выполняется большим коллективом людей. То есть работа, выполняемая совместно. Понятно, что если в обычном гражданском быту коллектив что-то делает, например, разгружает вагоны, и отдельные товарищи прячутся при этом в курилке, или вообще куда-нибудь пошли погулять, то к ним отношение будет резко отрицательное и, скорее всего, к ним применят какие-нибудь санкции. Или, грубо говоря, по роже настучат, или не заплатят денег за работу.

Д.П. А будет еще и продолжение. Они, получив по роже и будучи лишены денег, будут рассказывать, как над ними издеваются. Как над ними глумились. Они никогда не будут говорить о том, как остальные пахали, таская мешки и разгружая этот вагон. Они будут рассказывать как они невинно, ни за что пострадали.

Игорь Пыхалов. А на войне, в принципе, эта ситуация ещё многократно усугубляется тем, что эта работа, связана уже с непосредственным риском для жизни.

Д.П. Смертельно опасно.

Игорь Пыхалов. Поэтому, если там какие-то граждане проявили малодушие и бежали со своих позиций, то это означает, что враг там пройдёт. В лучшем случае врага будут останавливать их товарищи, которые вместо этих трусов будут рисковать жизнью и, может быть, гибнуть. А в худшем случае враг просто прорвётся в тыл, и тогда может случиться страшное – окружение, глубокий прорыв. Поэтому в нормальной армии всегда предусмотрена какая-то, скажем так, структура или служба, которая занимается пресечением таких трусливых поступков. Это может называться по-разному. Это может быть военная полиция, жандармерия или ещё что-нибудь. Но сама по себе идея, что трусов и паникёров надо останавливать, а в наиболее злостных случаях расстреливать или вешать, – она, в общем-то, не нова. И, например, можно вспомнить того же Редьярда Киплинга, у него есть такое четверостишие:

Я не посмел на смерть взглянуть

В атаке среди бела дня,

И люди, завязав глаза,

К ней ночью отвели меня.

То есть это не Россия с её варварским пренебрежением к человеческой жизни. Это не Сталин. Это Британская империя.

Д.П. Певец британского империализма.

Игорь Пыхалов. Это реальность. Так приходится в некоторых случаях, к сожалению, поступать.

Д.П. Два вопроса хочу задать. Номер один. Я с детства помню, что заградотряды были ещё в Фермопильском ущелье у царя Ксеркса. Не все хотели бежать под спартанские сабли, и их туда копьями под зад загоняли. Как же так: 2000 с лишним лет назад, никакого Сталина, а заградотряды уже есть? Это раз. А два, по всей видимости, не все подразделения страдали отсутствием боевого духа и склонностью бросать позиции и бежать. Наверное, были какие-то малодушные, вот у них за спиной надо было кого-то ставить. Нет?

Игорь Пыхалов. Там было ещё сложнее, сейчас, когда мы будем смотреть реальную работу заградотрядов, мы с этим столкнемся. Дальше, что нужно отметить. У нас существует такое распространённое мнение, что вообще заградительные отряды появились вместе со штрафными частями. То есть вместе со штрафными батальонами и ротами по вот этому приказу номер 227, от 28 июля 1942 года. Но на самом деле там ситуация гораздо интереснее. На самом деле у нас заградительные отряды существуют с первых дней войны. Причем это подразделения такие или части, они создавались в разное время, разными структурами. С разной подчинённостью, разными задачами. Изучая документы, я нашел пять разных видов заградительных отрядов. Возможно, ещё что-нибудь найдется, что это не предел. Соответственно, те отряды, которые были созданы по приказу «Ни шагу назад!», когда немцы прорвались к Сталинграду, – это уже самая последняя по времени их разновидность.

Если начинать эту историю, как она есть, а не по измышлениям наших «творцов», то ситуация получается следующая. Как известно, у нас за несколько месяцев до войны, в феврале 1941 года, наша «кровавая гэбня», то есть, Наркомат внутренних дел, НКВД, был разделён на два наркомата. Это НКГБ, Народный комиссариат государственной безопасности, и собственно НКВД.

Д.П. Народный комиссариат внутренних дел. НКГБ, это разведка была?

Игорь Пыхалов. Ну, там как бы госбезопасность. На самом деле в этом НКВД помимо «кровавой гэбни» была и милиция, пожарная охрана, ЗАГСы и ещё много чего, это был такой гигантский наркомат, его вот так разделили. Потом, во время войны, слили обратно, а потом опять разделили. Такая эволюция была. Но при этом во время этой пертурбации 8 февраля 1941 года по совместному постановлению Совнаркома и ЦК ВКП(б) военную контрразведку вообще убрали из органов и передали в состав армии. То есть это теперь стало Третье управление при Наркомате обороны. И, соответственно, Третье управление при Наркомате военно-морского флота.

И через пять дней после начала войны, 27 июня, Третье управление Наркомата обороны СССР издаёт директиву номер 35 523, о работе своих органов в военное время. Там среди прочего предусмотрено следующее: «Организация подвижных контрольно-заградительных отрядов на дорогах, железнодорожных узлах, для прочистки лесов и так далее. Выделяемых командованием, с включением в их состав оперативных работников органов Третьего управления с задачами: а) задержание дезертиров; б) задержание всего подозрительного элемента, проникшего на линию фронта; в) предварительного расследования, производимого оперативными работниками органов Третьего управления. С последующей передачей материала по подсудности».

Соответственно, 27 июня такая директива была принята и уже на следующий день начали создаваться эти заградительные отряды. Например, у нас на Северо-Западном фронте был создан заградительный отряд 28 июня. Он 2 июля был переформирован в «Первый заградительный отряд войск НКВД охраны тыла действующей армии». В принципе, это же происходило и на других фронтах.

Д.П. С вашего позволения раскроем, что речь идет о неких действиях в самом ближнем тылу. Если я правильно понимаю, это отлов дезертиров, которые уже отбежали от линии фронта и перемещаются в глубокий тыл. То есть, если я правильно помню, есть некая полоса, в которой эти заградотряды работали. Например, тридцатикилометровая прифронтовая полоса. Где они там, в населённых пунктах, в лесах ловили бегущих. Для совсем тупых объясняем: бегущий солдат – это вовсе не всегда бегущий солдат. Да, он струсил, дезертир и прочее, среди этих дезертиров есть не просто дезертиры, там орды засланной немцами агентуры. Точно так же эта агентура бежит через линию фронта. Якобы окружённые наши части, разгромленные уже в немецком тылу, переходят линию фронта, идут к нам. Среди них тоже навалом немецкой агентуры. Всё это нужно сортировать, допрашивать, распределять и чего-то с ними делать. Замечу, ни слова нет про пулемёты, упертые в спину действующим бойцам. Такой задачи нет.

Игорь Пыхалов. Потому, что этот вид отрядов действует не прямо на передовой, а чуть дальше. В прифронтовой полосе. И есть у нас такой документ в архивах, как «Оперсводка №6» штаба заградительного отряда Западного фронта. Как раз датирована она 6 июля 1941 года, то есть, через несколько дней после этого. Этот документ я зачитаю целиком потому, что будет понятно, чем они занимались.

«Оперсводка №6, Штаб Заградительного Отряда Западного Фронта

1. В течении дня и ночи 5.7.41 года авиация противника проявляла большую активность, пролетало самолётов противника типа бомбардировщик — 26, типа истребитель — 13. Во время пролётов с самолётов противника были сброшены листовки в направлении Орша, содержание пока не известно. Вёлся обстрел с самолётов пулемётным огнём.

2. В течении дня производились работы по подготовке оборонительного района на участках: Дубы, Гончаровка, для чего было мобилизовано население. Производится минирование на участках Михайловщина, Заречье и железнодорожный путь, автотрасса на расстоянии 200 мет. в обе стороны. Ответственный за минирование майор Уманский, за выполнение работ Кашлявин. За время работ по оборудованию оборонительного района один убит и два ранено.

3. Остановлены и отправлены на фронт: 7 ОЗАД (отдельный зенитный артиллерийский дивизион) в составе трёх орудий, обнаружен 228 сапёрный батальон в районе лес, что сев. 3 км м. Коханово, который получил задание от начальника заградотряда по оборудованию района обороны. Проехали на ст. Орша — 2 батальон 6 полка 1 СД, 162 ОЗАД. Возвращены на передовую линию — 24 отдельный миномётный б-н. Проходят по автотрассе одиночки частей, 175 сп, 7 бригады ПВО, 165 АП и охраны аэродромов.

4. Разведкой заградотряда через местных жителей известно, что в 10 км местечка Коханово якобы замечены две машины с германскими офицерами, двигающихся в направлении Толочино. Показания жителей проверяются высылкой разведки.

5. Высланной разведкой в южном направлении от местечка Коханово от местных жителей известно, что якобы германские самолёты в районе аэродрома высаживают парашютистов (Б. Глинки). Показания жителей проверяются.

6. Ведётся большая работа по вопросам оставления нужных людей в глубоком тылу.

7. За последнее время движение одиночек, отставших от своих частей, по автостраде значительно уменьшилось ввиду обстрела её с самолётов противника пулемётным огнём. Движение идёт по просёлочным дорогам в радиусе 10 км от м. Коханово. Приняты меры.

8. Из опросов отдельных частей заявляют, что не совсем полностью укомплектованы. Части 1 СД, имеет старые винтовки. Пулемётный расчёт имеет винтовки автоматические без патронов. ОЗАД без снарядов, сапёрный батальон без детонирующего шнура. Кормёжка войск жирная. Работа по реке Горбатой под руководством генерал-майора Подосек с моей стороны, то есть точки зрения, соответствовать своему назначению не может, и он мне заявил, что хотел застрелиться за свою ошибку, я предложил ему исправить свою ошибку.

9 Стрелковый полк дорогу после бомбардировки не чинят, а болтаются в Орше, прошу принять меры обуздать этих лодырей, или я их буду вынужден расстреливать. Выясняю наличие на участке ГСМ и боеприпасов для обеспечения генерал-майора Юдина. К последнему послал делегата с докладом о подготовительной оборонительной полосе, на его направлении. Начальник заградительного отряда, интендант 1 ранга, Маслов».

Д.П. В общем-то, картина предельно понятная. Идёт война, возникает неразбериха, как это всегда бывает при огромном скоплении людей. Есть военнослужащие, которые заняты разбором этой неразберихи и наведением порядка. Чего-то опять ни слова о стрельбе в спину.

Игорь Пыхалов. Дальше у нас получается в июле 1941 года, что эти разъединённые наркоматы, НКВД и НКГБ, объединяются обратно. И 17 июля к ним же в состав передаётся Третье управление Наркомата обороны. Соответственно, получается, что вот эти заградительные отряды тоже перешли в ведение «кровавой гэбни». Соответственно, Третьи отделы были переименованы в Особые отделы. Что вызывает такую брутальную ассоциацию у некоторых наших слушателей. При этом Особым отделам было предоставлено право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте.

18 июля нарком внутренних дел Берия в своей директиве номер 169 разъяснял задачу Особых отделов следующим образом: «Смысл преобразования органов Третьего управления в Особые отделы с подчинением их НКВД заключается в том, чтобы повести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами, всякого рода паникерами и дезорганизаторами. Беспощадная расправа с паникёрами, трусами, дезертирами, подрывающими мощь и порочащими честь Красной армии также важна, как и борьба со шпионажем и диверсиями».

Для того, чтобы реально было кем бороться, при этих Особых отделах, Особых управлениях были сформированы... То есть, как там получалось. На уровне дивизий и корпусов, там отдельный стрелковый взвод при Особом отделе. При Армии отдельная стрелковая рота. А на фронтовом уровне, отдельный стрелковый батальон. Соответственно эти Особые отделы, Особые управления из подчиненных подразделений могли выставлять заградительные отряды, что они и делали. Например, в инструкции для Особых отделов НКВД Северо-Западного фронта говорилось следующее, в числе прочего:

«Особые отделы дивизии, корпуса, армии в борьбе с дезертирами, трусами, паникёрами осуществляют следующие мероприятия.

Организуют службу заграждения путем выставления засад, постов и дозоров на войсковых дорогах, на дорогах беженцев и других путях движений с тем, чтобы исключить какого бы то ни было просачивания военнослужащих, самовольно оставивших боевые позиции.

Тщательно проверяют каждого задержанного командира и красноармейца с целью выявления дезертиров, трусов и паникёров, бежавших с поля боя. Всех установленных дезертиров немедленно арестовывают и ведут следствие для придания их суду трибунала. Следствие заканчивается в течение 12-часового срока. Всех отставших от части военнослужащих организовывают повзводно или поротно и под командой проверенных командиров, в сопровождении представителей Особого отдела направляют в штаб соответствующей дивизии. В особо исключительных случаях, когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте, начальнику Особого отдела предоставляется право расстрела дезертиров на месте. О каждом таком случае начальник Особого отдела доносит в отдел армии и фронта. Приводит в исполнение приговор трибунала на месте, а в необходимых случаях перед строем.

Ведут количественный учёт всех задержанных и направленных в части, и персональный учет всех арестованных и осужденных. Ежедневно доносят в Особый отдел армии и Особый отдел фронта о количестве задержанных, арестованных, осужденных. Также о количестве переданных в части командиров, красноармейцев и материальной части».

То есть такая вот инструкция. Здесь, как мы видим, начальник Особого отдела имеет право расстрела на месте в необходимых случаях. Но всё-таки там фактически предписывается стремиться к тому, чтобы соответствующий контингент предавать трибуналу. Но там должно всё решаться оперативно. Мы видим, что о таких брутальных мерах как о массовом явлении речи не идёт. С паникёрами и дезертирами можно так поступить, а основную массу красноармейцев предписано формировать повзводно, поротно и отправлять в соответствующие соединения.

Д.П. Например, некоторый дезертир, как это у дезертиров бывает, убегая от наступающего противника, в тылу-то может оказаться очень храбрым и отважным. Например, когда к нему подходит патруль, может оказать вооружённое сопротивление. Потому что ему дальше надо бежать в тыл, подальше от войны, а не беседовать с каким-то патрулём. Может начать отстреливаться, его могут убить. Да, такое бывает. Даже сейчас. Никакой войны нет, а полиция по подобным гражданам стреляет.

Игорь Пыхалов. В свое время у меня приятель работал в милиции, в 1990-е. Тогда случилось так, что, будучи уже взрослым и будучи сотрудником правоохранительных органов, он впервые прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Его это, можно сказать, привело в состояние экстаза. Прочитав очередной пассаж, названивал по телефону. Его особенно восхитил эпизод, когда невинная жертва, видимо напившись, мужик вооружился косой и гонялся за милицией. Его в итоге арестовали, видимо судили. Как я понимаю реалии наших 1990-х годов, его просто застрелили бы.

Д.П. Наша милиция просто так по людям не стреляет обычно. Это из ряда вон выходящее событие. Гораздо проще его поймать, придушить, но не стрелять. Запаришься бумаги писать.

Игорь Пыхалов. Даже сейчас?

Д.П. Конечно. Для этого специально организованы ОМОНы, СОБРы, чтобы они стреляли, а не рядовой сотрудник. Но момент про «Архипелаг ГУЛАГ» очень показательный.

Игорь Пыхалов. Возвращаясь в 1941 год, опять же, в качестве наглядного примера, чем занимались заградительные отряды. Чуть позже, в августе–сентябре 1941 года. Можно рассмотреть действия заградительного отряда, который был создан при Третьем управлении Краснознамённого Балтийского флота. Как мы помним, в Наркомат военно-морского флота тоже были переданы органы контрразведки. Там было Третье управление. Соответственно, там был создан заградотряд. Он, естественно, действовал не на море, а на суше. Есть документ, датированный 10 декабря 1941 года, где боевой путь этого заградотряда подробно расписан. Как раз в это время наши войска вели бои на территории Эстонии, то есть, на дальних подступах к Ленинграду. Соответственно, этот заградотряд был направлен туда, он был ротного состава, вооружён стрелковым оружием. Плюс к этому в Таллинне для этого отряда сделали два самодельных броневика. Что они сделали за этот период. Поначалу, поскольку сухопутный фронт проходил далеко, в зоне ответственности этого заградотряда случаев дезертирства было довольно мало. Поэтому основные усилия этой роты были направлены на борьбу с эстонскими бандитами, которые там имелись в товарных количествах. В результате в первые же дни войны в районе Локса было поймано шесть бандитов. Один из них при попытке к бегству был убит. Также по агентурным данным было арестовано ещё трое бандитов. Во время одного из таких мероприятий наши столкнулись с четырьмя бандитами, причём бойцов заградотряда было двое. Тем не менее, в итоге этой схватки один бандит был убит, двое сумели бежать, а четвёртый был задержан, причём он оказался бывшим чемпионом Эстонии по бегу.

Д.П. Злая ирония.

Игорь Пыхалов. То есть он был схвачен и доставлен в Третий отдел. Соответственно, когда, в результате контрудара 8-й армии в середине июля, была освобождена часть оккупированной эстонской территории, то взвод из состава этого заградотряда выдвинулся ближе к передовой. По пути они наткнулись на отступающее немецкое подразделение. В результате состоялся бой в итоге которого заградотряд потерял шесть человек убитыми и двух ранеными. Но зато у немцев они захватили противотанковую пушку, пулемёт и, соответственно, боеприпасы. То есть, как видим, вступали и в боевые действия. Но это пока «цветочки», дальше будет более интересно. Соответственно, этот взвод после боевого столкновения прибыл в Виртсу. Оперативная группа немедленно развернула работу, в результате был задержан местный руководитель организации «Кайтселийт». Это организация эстонских националистов. Два бывших члена этой организации, состоявших в созданном немецким командованием формировании самозащиты, владелец местного ресторана, использовавшийся немцами как переводчик, а также провокатор, передавший фашистским властям двух агентов нашей погранохраны.

Д.П. Я замечу, в «перестройку» эта замечательная организация «Кайтселийт» была возрождена.

Игорь Пыхалов. Ну, да. Среди населения Виртсу было выявлено шесть осведомителей. В тот же период была проведена операция по очистке от банд в местечке Варбла и в Пярнуском уезде. Два взвода заградотряда, усиленные бронемашинами, с боем захватили населённые пункты, разгромив штаб самозащиты и захватив станковый пулемет, 60 велосипедов, свыше 10 телефонных аппаратов, несколько охотничьих ружей и винтовок. Среди бандитов имелись убитые и раненые. Захваченные в плен четыре бандита были расстреляны на месте. Наши потери – один убитый. Люди борются с бандитизмом, при этом сами зачастую идут под пули и несут потери. В Таллине заградотрядом была вскрыта и ликвидирована контрреволюционная организация, занимавшаяся вербовкой местного населения в банды. При этом у них были изъяты оружие и взрывчатка. Помимо борьбы с дезертирством и бандитизмом, опергруппа заградотряда развернула работу по заброске агентуры в немецкий тыл. Из заброшенных трёх агентов возвратились двое. Проникнув в оккупированный город Пярну, они выяснили расположение немецких военных объектов, используя эти сведения, авиация Балтийского флота успешно разбомбила объекты противника. Кроме того была собрана информация о прислужниках оккупантов из числа эстонских националистов.

Дальше у нас получилось, что к концу августа немцы начали наступление. Соответственно, наши обороняли Таллинн, потом вынуждены были его оставить. Во время сражения за Таллин этот заградительный отряд не только останавливал и возвращал на фронт отступающих, но и сам удерживал оборонительные рубежи. При этом самая тяжёлая ситуация сложилась к 27 августа, когда некоторые подразделения 8-й армии обратились в бегство. Тогда для наведения порядка на фронт был брошен не только этот заградительный отряд, но и весь личный состав Третьего отдела. Соответственно, отступающие были остановлены и возвращены обратно на фронт. В результате на тот момент немцы были отброшены на 7 километров обратно. Но опять же, здесь могут подумать, что «гэбня» проявила себя, как вещает нам «творческая интеллигенция», стояла за спиной с пулеметом. Но если судить по потерям, то это не так: в этом бою заградотряд потерял 60 процентов личного состава убитыми и ранеными, в том числе всех своих командиров. То есть, естественно, что они силой оружия останавливали бегущих, возвращали их на передовую, но при этом сами участвовали в бою.

После оставления Таллина заградительный отряд прибыл в Кронштадт. Где находился штаб Балтийского флота. И после доукомплектования был направлен 7 сентября на южный берег Финского залива опять же для несения заградительной службы. Тут приводятся некоторые цифры, что всего, с начала войны по 22 ноября, заградотрядом было задержано свыше 900 человек. Из них арестовано и осуждено 77, при этом 11 человек были расстреляны на месте перед строем. То есть, в принципе, здесь можно видеть некую пропорцию, что 900 человек, но для большинства из них, больше, чем девять десятых, их просто вернули на передовую, вернули в строй. Только 77 было арестовано, меньше, чем одна десятая. И одиннадцать человек расстреляно.

Д.П. Интересно было бы почитать документы, за что расстреливали-то.

Игорь Пыхалов. Дальше у меня будет сводная статистика, и там я кое-что зачитаю. А так вообще, конечно, да, конкретный случай рассматривать, было бы очень интересно.

Соответственно, по соседству с этим флотским заградительным отрядом действовали заградительные отряды сухопутные. И они тоже занимались ловлей эстонских бандитов. Например, как было сказано в специальном сообщении Особого отдела НКВД Северного фронта: «15 июля 1941 года заградотрядом в районе расположения 320-го стрелкового полка пойманы два шпиона из местного населения, которые сообщили противнику о расположении наших частей. Шпионы расстреляны на месте». То есть, такая деятельность этой разновидности заградительных отрядов.

Но дальше, поскольку у нас к началу сентября 1941 года военная обстановка была уже сложной, наши войска потерпели целый ряд серьёзных поражений в первые месяцы войны, то у нас командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Еремёнко выступил с предложением создать заградительные отряды уже непосредственно в стрелковых дивизиях, воюющих на фронте. Соответственно, 5 сентября директивой Ставки Верховного командования номер 001650, эта просьба была удовлетворена. То есть, там сказано: «Ставка ознакомилась с вашей докладной запиской и разрешает вам создать заградительные отряды в тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые. Цель заградительных отрядов, не допускать самовольного отхода частей, а в случае бегства остановить, применяя при необходимости оружие». А через неделю, 12 сентября, это уже было распространено и на все остальные фронты. То есть это была директива Ставки Верховного командования номер 001919 командующим войсками фронтов, армий, командирам дивизий, командующим войсками Северо-Западного направления о создании заградительных отрядов в стрелковых дивизиях. Что там говорилось, я этот текст опять-таки зачитаю.

«Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника начинают бросать оружие и кричать “нас окружили!” и увлекать за собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизии обращаются в бегство, бросают материальную часть и начинают одиночками выходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах. Если бы командиры и комиссары в таких дивизиях были на высоте, паникёрские настроения не могли бы взять верх в дивизии. Но беда в том, что твёрдых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много. В целях предупреждения указанных выше нежелательных явлений на фронте Ставка Верховного главнокомандования приказывает:

1. В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надёжных бойцов численностью не более батальона. В расчёте по одной роте на стрелковый полк. Подчинённый командиру дивизии и имеющий в своём распоряжении, помимо обычного вооружения, средства передвижения в виде грузовиков и несколько танков или бронемашин.

2. Задачами заградительного отряда считать помощь комсоставу в установлении твердой дисциплины в дивизии. Приостановку бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия, ликвидации инициаторов паники и бегства. Поддержка честных элементов дивизии, не подверженных панике, но увлекаемых общим бегством.

3. Обязать работников Особых отделов и политсостав дивизии оказывать всяческую помощь командирам дивизии и заградительным отрядам в деле укрепления порядка и дисциплины дивизии.

4. Создание заградительных отрядов закончить в пятидневный срок со дня получения настоящего приказа.

5. Получение и исполнение командующими войсками фронтов и армиями донести».

Подписано, соответственно, Сталиным и Шапошниковым.

То есть что мы видим? Если первый вид заградительных отрядов – это органы госбезопасности, хотя они не с самого начала там были, но потом как Третье управление вернулись в состав НКВД. В данном случае это заградительные батальоны дивизии. Они сформированы из военнослужащих Красной армии, подчинены командованию этой дивизии и дальше по цепочке. Но при этом перед ними стоят такие задачи, чтобы пресекать, в том числе и бегство неустойчивых частей и подразделений. При необходимости, вплоть до применения оружия. Но опять же, скажу сразу, что когда речь ведётся о применении оружия, то вовсе не имеется в виду, что там нужно стрелять на поражение. Речь идёт о том, что для прекращения паники нужно выстрелить выше голов или перед бегущими. В конце концов можно наиболее активных паникеров действительно застрелить. Но массовых расстрелов, чтобы из пулеметов на поражение, такие случаи нам неизвестны. Хотя наши «обличители» упорно пытаются представить, что это бывало. Но примеров они привести не могут.

Значит, как эти батальоны действовали. Давайте, опять же посмотрим, чтобы далеко не ходить, наш Ленинградский фронт. Соответственно, директива Ставки номер 001919 была 12 сентября, а об её исполнении был отдан приказ по Ленинградскому фронту номер 0022 от 14 сентября. После чего во всех дивизиях Ленинградского фронта началось формирование заградительных батальонов. При этом в 23-й армии, которая прикрывала Ленинград со стороны Карельского перешейка, формирование этих батальонов было закончено к 17 сентября. В принципе, это были подразделения гораздо большего размера. То есть там по штату от 340 человек. Соответственно, на вооружении станковые и ручные пулемёты.

Дальше происходит интересное. Посмотрим на боевые действия 23-й армии, которая к тому моменту была оттеснена на старую границу на Карельском перешейке. И заняла фактически Карельский укреплённый район и предполье. Это линия от границы и чуть дальше. Согласно верованиям, не будем говорить «идиотов», а скажем «легковерных граждан», «благородный» маршал Маннергейм приказал идти до старой границы.

Д.П. И оказался в Вологодской области.

Игорь Пыхалов. На самом деле приказ Маннергейма был прямо противоположный. Предписывалось пересечь в ходе наступления пограничную реку Сестру. И продолжать продвигаться дальше. Соответственно, 1 сентября наши войска отступают на линию государственной границы. Сразу же финны начинают переходить линию границы и продвигаться дальше. То есть они заняли Новый Белоостров, там, где железнодорожная станция. Заняли Старый Белоостров, который там посёлок рядом. Ещё ряд населенных пунктов. Тот же самый Белоостров наши войска пытались вернуть трижды. То есть мы там наносили контрудар 5 сентября, потом 13 сентября, наконец, только с третьей попытки, 20 сентября, мы наконец этот посёлок освободили.

У нас в то время этой армией командовал генерал-майор Черепанов. Потом он стал генерал-лейтенантом и в таком качестве закончил войну. Он в своих мемуарах, которые были изданы в 1984 году, если не ошибаюсь, пишет такое о боях за освобождение Белоострова: «В другом месте самоотверженно действовал командир отделения сержант Илларион Афанасьевич Руднев. Он заменил выбывшего из строя командира взвода, а когда вторично был ранен политрук Моисей Иванович Денисов, возглавлявший роту, сержант Руднев принял на себя командование ротой».

Поскольку это было написано ещё во времена до «перестройки», то естественно, что генерал Черепанов умалчивает такую вещь, что это рота была не простая, а 2-я рота заградительного отряда 291-й дивизии. 291-я дивизия как раз наступала на Белоостров с целью освобождения. При этом был задействован и заградительный батальон, который принял участие в бою. Соответственно здесь можно процитировать наградные листы вот этих, упомянутых Черепановым людей.

«Наградной лист на политрука 2-й роты отдельного заградительного батальона 291-й стрелковой дивизии, младшего политрука, Денисова Моисея Ивановича». В данном случае первый раз политрук, это должность, а второй раз, это звание. «1918 года рождения, русский, член ВКП(б) с 1939, в Красной армии с октября 1939. Младший политрук Денисов Моисей Иванович храбро и мужественно сражался с белофиннами при наступлении на Новый Белоостров. При наступлении 20 сентября политрук Денисов был ранен в ногу, но не ушёл с поля боя, а продолжал вести роту вперёд. Находясь всё время впереди, он личным примером воодушевлял бойцов и командиров подразделения. 20 сентября, когда был ранен командир роты, товарищ Денисов принял командование на себя и продолжал вести подразделение вперёд. С боем, уничтожив группу белофиннов, рота выдвинулась на исходный рубеж для атаки. Ночью, 21 сентября, был получен новый приказ о наступлении на ДОТ противника. В течении ночи и утра рота 7 раз переходила в атаку. Лично товарищ Денисов уничтожил 3 “кукушки”. Во время атак в роте выбыли из строя командиры взводов. Политрук не растерялся и продолжал умело вести вперёд бойцов. 22 сентября товарищ Денисов был вторично ранен, в руку. И после этого ранения политрук не ушёл с поля боя. Два часа после вторичного ранения он руководил боем, но потом ему предложили выйти и эвакуироваться. Перед уходом он назначил командиром роты младшего командира Руднева. Товарищу Денисову на эвакопункте предложили ехать в полевой госпиталь, но он отказался, понимая что в роте нет совершенно командного состава. Сейчас товарищ Денисов лечится при батальоне, продолжает руководить ротой. Товарищ Денисов авторитетный политрук, храбрый, волевой воин Красной армии. Достоин награждения орденом Красная Звезда». Было подписано командиром дивизии, далее резолюцию наложил 23-й армии генерал-майор Черепанов.

Следующий. Собственно упомянутый здесь Руднев. «Наградной лист на командира отделения отдельного заградительного батальона 291-й стрелковой дивизии, сержанта Руднева Иллариона Афанасьевича. 1904 года рождения, русский, беспартийный. В Красной армии с 1930-31 годов. Сержант Руднев проявил храбрость, смелость, решительность и отвагу при наступлении на Новый Белоостров. 20 сентября 1941 года, командуя отделением, он личным примером воодушевлял бойцов. Идя всегда впереди них. 21 сентября, когда выбыл из строя командир взвода, товарищ Руднев принял командование взводом на себя и умело руководил дальнейшим продвижением вперёд. 21 сентября товарищ Руднев несколько раз водил взвод в атаку. Проявляя при этом личный героизм. Им лично был снят метким выстрелом финн-кукушка. Во время атаки метким выстрелом он уничтожил ручной пулемет противника и несколько солдат. Помимо этого им было уничтожено ещё несколько финнов. Приказ командования взводом был выполнен. 22 сентября, когда выбыл политрук, командовавший ротой, товарищ Руднев по приказу политрука смело принял роту и продолжал вести бой. Сейчас товарищ Руднев работает командиром взвода, с работой справляется хорошо. Товарищ Руднев дисциплинированный, волевой командир. Социалистической Родине предан беззаветно, достоин награждения орденом Красная Звезда».

Как мы видим, фактически в этой роте были выбиты все командиры. Получается, что выбывшего командира роты сменил политрук, а командира взвода сменил командир отделения. А потом, после того, как политрука вторично ранили, бывший командир отделения был вынужден возглавить роту и некоторое время ею командовал.

Заодно процитирую ещё один наградной. Это тот же самый бой и тот же самый батальон 291-й стрелковой дивизии.

«Наградной лист на Костерева Ивана Павловича, 1898 года рождения, русский, беспартийный. В Красной армии в 1917-23 годах. И с 1941 года». Можно отметить, что человеку на этот момент 43 года. «Сержант товарищ Костерев – храбрый, волевой командир. Обладающий решимостью, смелостью. При наступлении на Белоостров действовал со своим отделением с левого фланга. Его отделение быстрее других заняло указанный рубеж. Свою храбрость командир отделения показал личным примером, находясь всегда впереди. Метким выстрелом товарищ Костерев убил первого номера ручного пулемёта, вынудив второго бежать от ручного пулемёта. Им же при наступлении был уничтожен ещё один финн, находившийся в засаде. При дальнейшем продвижении вперёд товарищ Костерев был выслан в разведку. С этой боевой задачей товарищ Костерев справился отлично, дав точные сведения о противнике. 21 сентября со своим отделением, как и вся рота, товарищ Костерев неоднократно переходил в атаку. Будучи раненым в ногу товарищ Костерев не покинул поле боя, а до конца храбро сражался с белофиннами. Сержант Костерев достоин награждения орденом Красной Звезды».

То есть, эти люди, по мнению наших «обличителей», являются той самой «трусливой гэбнёй», которая отсиживалась за спинами наших бойцов и могла только...

Д.П. Стрелять в спину.

Игорь Пыхалов. Да. Стрелять в спину своим. Ну, надо сказать, что поскольку в первые месяцы войны у нас награды выдавались очень неохотно, то в итоге все перечисленные мною трое людей – Костерев, Руднев и Денисов – они приказом по Ленинградскому фронту, номер 852 от 26 ноября, получили медаль «За отвагу». Но надо сказать, что из них к тому времени не было в живых Костерева и Денисова. То есть они были убиты. Денисов погиб 7 ноября 1941 года, а Костерев 6 ноября.

Д.П. Я бы сказал, погибли, защищая Родину.

Игорь Пыхалов. Именно так. Причём опять же, согласно верованиям не очень умных людей, у нас эта линия фронта с финнами была каким-то райским уголком. У нас там ещё любят ёрничать, что было три невоюющие армии: шведская, турецкая и 23-я советская. Но как мы видим, в этой «невоюющей армии» люди продолжают гибнуть. Хотя к тому времени финны уже тоже перешли к обороне, но всё-таки передовая. А вот сержанту Рудневу повезло, он дошёл до конца войны. Судя по документам, он в апреле 1945 года был награжден орденом «Красной Звезды». В данном случае человек прошёл войну от звонка до звонка. То есть, такова была боевая деятельность этих заградительных батальонов.

Опять же в это время, в сентябре 1941 года, у нас, на Ленинградском фронте, появляется ещё одна разновидность заградительных отрядов, которые непосредственно местные. А именно: у нас согласно приказу, подписанному командующим Ленинградским фронтом Жуковым, который, как известно, в начале сентября вступил в эту должность, и первым секретарем Ленинградского обкома Ждановым, это приказ № 00274 от 18 сентября 1941 года, у нас были созданы четыре заградительных отряда в составе Ленинградского фронта. То есть это такие отдельные подразделения, которые предназначены для сосредоточения и проверки всех военнослужащих, задержанных без документов. Люди отступают, причём отступают и с Карельского перешейка потому, что у нас там, к сожалению, накануне прорыва финнов к старой границе, три дивизии были окружены под Выборгом. Ну, правда, большую часть их личного состава смогли эвакуировать, но «окруженцы» выходили долго. С южной стороны то же самое происходит. Что интересно, тем же самым приказом начальнику тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанту товарищу Мордвинову было предписано организовать при этих заградительных отрядах питательные пункты. Опять же, для наших «обличителей» эта логика совершенно непонятная: ведь по их верованиям эти заградительные отряды должны всех расстреливать, а тут зачем-то питательные пункты. То есть был такой вид заградительных отрядов, который правда просуществовал недолго, до 3 февраля 1942 года, после чего они были расформированы.

Ну, а чтобы подвести некоторый статистический итог деятельности этих структур за первые месяцы войны, можно посмотреть сообщение комиссара госбезопасности 3-го ранга Мильштейна на имя Берии «О действиях Особых отделов заградительных отрядов войск НКВД. За период с начала войны до 10 октября 1941 года». Что там сказано: «С начала войны по 10 октября сего года Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла 657 тысяч 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта».

Д.П. Больше полумиллиона.

Игорь Пыхалов. Да. Почти две трети миллиона. «Из этого числа оперативными заслонами Особых отделов задержаны 249 тысяч 969 человек. И заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла 407 тысяч 395 военнослужащих. Из числа задержанных особыми отделами арестовано 25 тысяч 878 человек, остальные 632 тысячи 486 человек сформированы в части и вновь отправлены на фронт».

То есть, смотрим пропорцию, арестованных получается 4 процента. Как раз за что арестовывались тут расписано: «В числе арестованных Особыми отделами. Шпионов – 1505. Диверсантов – 308. Изменников – 2621. Трусов и паникёров – 2643. Дезертиров – 8772. Распространителей провокационных слухов – 3987. “Самострельщиков” – 1671». Это имеются в виду те люди, которые, чтобы получить законный повод удрать с передовой, себе могли руку прострелить или ногу. Грубо говоря, нанести себе лёгкое ранение с тем, чтобы отсидеться в тылу.

Д.П. Можно я погляжу, одна секунда буквально. «В числе арестованных Особыми отделами. Шпионов – 1505. Диверсантов – 308». То есть без затей. Это люди, которых задержали, опросили. Они, по всей видимости, не могут найти никого, с кем они служили, показать пальцем на тех, кто подтвердит. Ни при каком-то мало-мальски детальном опросе, никак не могут подтвердить, что они служили в Красной армии. Изменники – тоже без затей. Трусов и паникёров – обратно без затей. Дезертиров. Каким образом вы бросили свои части и оказались в тылу? Тоже объяснить не может. Распространители провокационных слухов, это тоже товарищи показывают. «Самострельщики». Опять же, повторюсь, что при «самострелянии», если человек совсем глупый, то стреляет в себя сам, от этого остаются пороховые следы на одежде, на теле. В общем-то, сразу видно. Потом только начали догадываться, чтобы издалека товарищ мягкую какую-нибудь часть тела прострелил. Что тоже, в общем-то, непросто. Я когда в армии служил, у нас тоже один умный был. У нас гражданские шмотки в бане рубили топором, там спецпень был. Призывники прибывали, все в дряни всякой ехали. Ну, и один новобранец себе немедленно три пальца топором отхерачил и прибежал в санчасть с вопросом: «Меня теперь демобилизуют?» Поехал сидеть, каким бы странным это ни показалось. За членовредительство есть уголовная статья. Всего 25 тысяч 878 человек. «По постановлениям особых отделов и по приговорам военных трибуналов расстреляно 10 тысяч 201 человек. Из них расстреляно перед строем 3 тысячи 321 человек». Это для того, чтобы всем было видно. В условиях военного времени трусов и паникёров командир обязан расстреливать. И делать это прилюдно, дабы остальным был урок.

Игорь Пыхалов. Кстати, опять же, что интересно. Если будем смотреть пропорции, получается, что было задержано две трети миллиона. Из них 25 тысяч арестовано, из них расстреляно только 10 тысяч. То есть, даже не все арестованные были расстреляны. Если взять статистику чуть позже, это была до октября, а два месяца спустя, в очередной докладной записке были уже такие цифры: «С начала войны по 1 декабря 1941 года Особыми отделами НКВД было арестовано 35 тысяч 738 человек». То есть получается, что на 10 октября 25 тысяч арестованы. За октябрь – ноябрь ещё 10 тысяч добавилось к ним. «В том числе. Шпионов – 2343. Диверсантов – 669. Изменников – 4647. Трусов и паникёров – 3325. Дезертиров – 13887. Распространителей провокационных слухов – 4295. “Самострельщиков” – 2358. За бандитизм и мародерство – 4214. Расстреляно по приговорам – 14473. Из них перед строем – 4111». То есть, понемногу цифры нарастают, но ничего такого брутального в виде массовых расстрелов не происходит.

Дальше, как известно, состоялась битва за Москву. Опять же, заградительные отряды разной подчинённости в этом также приняли участие. Так, например, 93-я стрелковая дивизия, которая участвовала в обороне Москвы, в конце октября 1941 года получила пополнение, почти тысячу бойцов. Которые как раз были задержаны заградотрядами и потом, соответственно, возвращены в строй. Думается, что если бы не такого рода деятельность, то Москву отстоять было бы сложнее.

Тут я опять зачитаю документ, это докладная записка об обстановке на фронте в районе города Тулы и о работе заградительных отрядов Особого отдела НКВД 50-й армии. Составил её начальник Третьего отдела Управления особых отделов НКВД СССР майор госбезопасности Рогов 2 ноября 1941 года. «По борьбе с дезертирами, трусами и паникёрами особым отделом НКВД 50-й армии организовано 26 заградительных отрядов в составе 111 человек и 8 патрульных групп в составе 24 человек. Работает группа оперативного состава в городе Тула, на сборном пункте формирования. По вашему приказанию 30 октября в районе города Тула заградительная работа была усилена. Непосредственно в районе города Тулы выставлено 6 заградительных отрядов. По городу организовано патрулирование оперативным составом. Дополнительно к группам из состава роты создано два патруля из оперативного состава Особого отдела. Высланы заградительные отряды в город Сталиногорск и в город Венев. По шоссе на город Венев выставлено два заградительных отряда и оперативная группа». Соответственно, дальше: «Для связи с особыми отделами и оказания им помощи в борьбе с дезертирами выслано в дивизии 5 оперативных работников». Дальше такая приводится статистика: «За две недели, с 15 по 31 октября заградительными отрядами задержано 2681 человек. Из них арестовано 239 человек». То есть, опять же меньше, чем одна десятая. «В числе арестованных преобладающее число дезертиры. В то же время задержан и изобличён ряд немецких шпионов». То есть, такая работа здесь ведётся.

Опять же здесь, по крайней мере, на московском направлении, появляется ещё одна разновидность заградительных отрядов. Уже четвёртая. Которая была создана уже территориальными органами НКВД. Так, 15 октября 1941 года управление НКВД по Калининской области с целью задержания красноармейцев, уходящих с Калининского фронта, организовало заградительных отряды в направлениях Калинин – Кушалино, Кушалино – Горицы, Кушалино – Зайцево. Соответственно, эти заградительные отряды были подчинены не армии, не Особым отделам НКВД, а Четвёртому отделу управления НКВД по Калининской области. Для тех, кто не знает, Калинин – это нынешняя Тверь. Соответственно, этими заградительными отрядами с 15 октября по 9 декабря 1941 года было задержано и передано 256-й стрелковой дивизии и другим воинским частям 6164 красноармейца и 1498 человек из состава строительных батальонов. Кроме того, задержано и привлечено к ответственности по статье 193 УК РСФСР 172 дезертира. То есть получается, что у нас больше, чем семь с половиной тысяч человек, возвращены в строй, а 172 человека арестованы и привлечены к суду за дезертирство. То есть 193-я статья – это воинские преступления. Соответственно, когда первая попытка немцев наступать была сорвана, в октябре 1941 года, когда они пытались обойти Москву с севера.

Опять же, согласно спецсообщению начальника Особого отдела НКВД Северо-Западного фронта комиссара госбезопасности 3-го ранга Бочкова, 23 октября 1941 года: «Во время боёв под деревней Лобаново ряд военнослужащих бежал с поля боя. В течение 21 октября заградотрядом было задержано 27 человек. На другом участке под деревней Лобаново заградотряд задержал 100 человек, в том числе 5 младших командиров. Злостные дезертиры были арестованы, один расстрелян перед строем». Вот, никакого, опять же, массового расстрела путем открытия огня из пулеметов по бегущим мы не наблюдаем. А видим, что бегущих военнослужащих останавливают, приводят в чувство. И дальше, смотря по ситуации, формируют и направляют в штаб соответствующей дивизии, либо на передовую. И только люди, которые изобличены как дезертиры... Тут важно понимать, что не каждый красноармеец, ушедший с передовой, является дезертиром. Потому, что бывает паника, когда люди напуганы и отходят. А дезертир – это тот, кто принял сознательное решение покинуть ряды вооружённых сил и где-нибудь отсидеться. Пока другие будут за него воевать и защищать Родину. Понятно, что с этими людьми церемониться не следовало. Нужно было их привлекать к ответственности, в том числе и по законам военного времени.

Д.П. А законы военного времени несколько отличаются от законов времени мирного.

Игорь Пыхалов. Наконец, когда у нас во время летнего наступления немцев в 1942 году в направлениях на Сталинград и на Кавказ создалась очень тяжелая ситуация, у нас тогда был издан знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!». По этому приказу была сформирована уже пятая по счёту разновидность заградительных отрядов. Это армейские заградительные отряды. Про них я уже расскажу в следующий раз. Потому, что там тоже много чего интересного есть.

Д.П. Чувствую, нас опять ждут удивительные открытия. В общем-то, созданная структура, действующая в нашем тылу, прифронтовой полосе. То есть, то, что мы обсудили, это речь идёт только про 1941 год. Да? Это же миллионы людей, прошедшие через сито. Это ещё только про военных речь, а там ещё и гражданских шерстили наверняка. Это выявленные диверсанты, шпионы, негодяи самые разнообразные. Все они, между прочим, были вооружены. Все они оказывали сопротивление при задержании, во всяком случае, многие. То есть это смертельно опасная работа, как и всё остальное на войне. И как-то всех огульно собрать в кучу, объявить какими-то упырями. Хотя, собственно, о чем мы говорим, если во главе армии стоял кровавый палач, который эту армию отправил, чтобы она издохла там вся на фронте, и категорически никто не вернулся назад. То в таком аспекте, вообще невозможно ничего вменяемо обсуждать. Спасибо, Игорь Васильевич. Опять все, как всегда. Одна брехня кругом. В следующий раз приказ № 227. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.

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