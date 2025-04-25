Состоялось очередное заседание по теме «Российская революция 1917 г.: можно ли ее называть “Великой”?». Бесспорно, революционные потрясения в России 1917 г. оказали колоссальное влияние на судьбы Отечества и всего мира, а молодая советская страна предложила альтернативный капиталистическому проект мирового развития. Вместе с тем революция привела к крушению российской государственности и началу Гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч человек, а миллион наших сограждан был вынужден доживать свои дни в эмиграции. Можем ли мы сегодня называть «Великим» событие столь трагическое по своим последствиям?

Ведущий – д.ист.н., научный директор РВИО Мягков Михаил Юрьевич

Участники

Угольников Игорь Станиславович – режиссер, продюсер

Рогожников Михаил Владимирович – редактор издания «Эксперт – online»

Гагкуев Руслан Григорьевич – д.ист.н., редактор корпорации «Российский учебник»

Ушаков Александр Иванович – д.ист.н., писатель

Черняховский Сергей Феликсович – д.полит.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Постников Николай Дмитриевич – к.ист.н., доцент МГОУ

Кудрина Юлия Викторовна – д.ист.н., с.н.с. Институт всеобщей истории РАН

Назаров Олег Геннадьевич – историк, заместитель редактора журнала «Историк»

Чистяков Олег Вячеславович – к.ист.н., начальник отдела Российского государственного военно-исторического архива