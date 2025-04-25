Российская революция 1917 г.: можно ли ее называть «Великой»?
Состоялось очередное заседание по теме «Российская революция 1917 г.: можно ли ее называть “Великой”?». Бесспорно, революционные потрясения в России 1917 г. оказали колоссальное влияние на судьбы Отечества и всего мира, а молодая советская страна предложила альтернативный капиталистическому проект мирового развития. Вместе с тем революция привела к крушению российской государственности и началу Гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч человек, а миллион наших сограждан был вынужден доживать свои дни в эмиграции. Можем ли мы сегодня называть «Великим» событие столь трагическое по своим последствиям?
Ведущий – д.ист.н., научный директор РВИО Мягков Михаил Юрьевич
Участники
Угольников Игорь Станиславович – режиссер, продюсер
Рогожников Михаил Владимирович – редактор издания «Эксперт – online»
Гагкуев Руслан Григорьевич – д.ист.н., редактор корпорации «Российский учебник»
Ушаков Александр Иванович – д.ист.н., писатель
Черняховский Сергей Феликсович – д.полит.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Постников Николай Дмитриевич – к.ист.н., доцент МГОУ
Кудрина Юлия Викторовна – д.ист.н., с.н.с. Институт всеобщей истории РАН
Назаров Олег Геннадьевич – историк, заместитель редактора журнала «Историк»
Чистяков Олег Вячеславович – к.ист.н., начальник отдела Российского государственного военно-исторического архива
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