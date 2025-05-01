Типичный средневековый житель был зависим от вышестоящих институтов - он должен был своему лорду, шерифу, королю. Но во главе мирового устройства любого человека вплоть до 20 века стояла церковь. Её роль, проявления, инструменты на протяжении веков менялись, как и менялись отношения церкви с государством - каждая из этих двух структур видела в другой инструмент, с помощью которого можно достичь своих целей.

Об отношениях церкви в русском государстве, её месте в аппарате государственного управления, отношениях с простолюдинами и элитой, а, главное, месте в сердцах прихожан - в лекции к.и.н. М.Ю. Горожаниной на портале История.РФ