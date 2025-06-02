Рокоссовский - человек и памятник
08.10.2013
Фильм рассказывает о Константине Константиновиче Рокоссовском (Ксаверьевиче), советском военачальнике и государственном деятеле, полководце Второй мировой войны.
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