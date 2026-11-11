Документальный фильм о подвиге взвода истребителей танков 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково под Москвой. Тогда три десятка бойцов удержали наступление немецкого танкового батальона и не пропустили немцев к дороге на Москву – Волоколамскому шоссе. Они стали известны как "28 героев-панфиловцев".

Благодаря им советское командование успело подтянуть резервы и окончательно перекрыло немцам дорогу к столице. Поначалу считалось, что в бою погиб весь взвод. Всем присвоили звание Героя Советского Союза. Позже выяснилось, что шестеро бойцов остались живы.

Автор сценария: Руслан Зайнетдинов

Режиссер: Олег Витвицкий