Панфиловцы. Легенда и быль
Документальный фильм о подвиге взвода истребителей танков 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково под Москвой. Тогда три десятка бойцов удержали наступление немецкого танкового батальона и не пропустили немцев к дороге на Москву – Волоколамскому шоссе. Они стали известны как "28 героев-панфиловцев".
Благодаря им советское командование успело подтянуть резервы и окончательно перекрыло немцам дорогу к столице. Поначалу считалось, что в бою погиб весь взвод. Всем присвоили звание Героя Советского Союза. Позже выяснилось, что шестеро бойцов остались живы.
Автор сценария: Руслан Зайнетдинов
Режиссер: Олег Витвицкий
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