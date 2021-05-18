О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Противоречие между либеральным характером реформ и сословной моделью государственности; 2. «Оттепель» перед реформами; 3. Отмена крепостного права и крестьянское самоуправление; 4. Земская и городская реформы; 5. Судебная реформа; 6. Политика в сфере образования и цензуры; 7. Военные реформы Д.А. Милютина и введение всеобщей воинской повинности (1874 г.); 8. Унификация административной модели Российской империи; 9. Последствия государственных реформ периода правления Александра II: «диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова и убийство императора Александра II.

Аннотация

В лекции, посвященной эпохе «Великих реформ», показывается, что их идеология корреспондировала с общими принципами европейского либерализма XIX столетия. Смерть Николая I ознаменовала начало очередной государственной инверсии, когда российский политический маятник вновь качнулся в сторону либерализма. Реанимировались представления, что пороки системы могут быть исправлены при смене вектора государственной политики на противоположный.

Реформирование периода правления Александра II было в значительной степени определено кризисом имперского сознания. Морально-психологический эффект поражения в Крымской войне оказывался более весомым мотиватором реформ, нежели рациональное диагностирование состояния государственного механизма. Кроме того, сработал фактор актуализации конкуренции национальных экономик. Первые вступившие в индустриальную фазу развития страны Запада, прежде всего Англия, демонстрировали более высокие темпы экономического развития, чем Россия. Угроза отставания мотивировала переход к реформам и необходимость системной модернизации. Сравнительно низкая производительность труда в помещичьем и крестьянском хозяйствах, отсутствие сформировавшегося рынка свободной рабочей силы, отсутствие частного капитала определяли обращение к казавшемуся успешным опыту стран Западной Европы. Но привнесение новых для России модернизационных компонентов вело к усилению внутренних противоречий. Традиционная модель православной империи сталкивалась с моделью либеральной капиталистической модернизации.

Реформы 1860–1870-х гг. представляли собой «пакет» четко спланированных по времени преобразований и имели единую логику — движение в сторону внесословного общества. Вместе с тем, они были своего рода уступкой со стороны самодержавия ради самосохранения власти, то есть содержали в себе, по выражению министра внутренних дел П.А. Валуева, «идею откупного торга».

Следствием отмены крепостного права стал ускоренный экономический упадок дворянства, что противоречило сословной модели государственности, продуцируя конфликт в вопросе о принципах формирования политической элиты. Реформы были проведены таким образом, что материальное положение большей части российского населения существенно ухудшилось. Крепостная зависимость заменялась на долговую. Социальная поляризация вызывает рост конфликтной напряженности между различными слоями общества. Зато, несмотря на дублирование функций и внутреннюю противоречивость, институционализированная при Александре II модель государственного управления просуществовала с незначительными изменениями до Первой российской революции.

Вопросы по теме лекции

1. Отмена крепостного права явилась следствием слабости или силы самодержавия? 2. Прав ли был В.И. Ленин, назвавший земские учреждения «пятым колесом в телеге российской государственности»? 3. Был ли пореформенный российский суд действительно независимым? 4. Стала ли российская военная система в результате реформ более боеспособной? 5. Почему царь-«освободитель» был убит после многочисленных покушений представителями «освободительного движения»?

Литература

1. Великие реформы в России (1856-1874). М., 1992. 2. Вортман Р. Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. 3. Захарова Л.Г. Великие реформы: поворотный пункт российской истории? // Отечественная история. 2005. №4. 4. Мамонов А.В. Граф М.Т. Лорис-Меликов: к характеристике взглядов и государственной деятельности // Отечественная история. 2001. №5. 5. Морозов Е.Н. У истоков земской реформы. Саратов, 2000. 6. Николаев В. Александр II. М., 2005. 7. Россия и реформы: 1861-1881: Сб.ст. М., 1991. 8. Форсова В.В. Военная реформа Александра II // Вестник РАН. 1995. Т.65. №9. 9. Холявицкая Н.Э. Был ли суд независимым после реформы 1864 г. // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1993. №4.