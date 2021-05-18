Быт царского двора в России в ХVI-ХVII веках
11.05.2022
Лектор: Стецюра Татьяна Дмитриевна Кандидат исторических наук, старший преподаватель департамента истории Московского физико-технического института
Лекторий «Исторические субботы»
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