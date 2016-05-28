Хороший парень, чуть не взорвавший мир. К годовщине Джона Кеннеди Хороший парень, чуть не взорвавший мир. К годовщине Джона Кеннеди На чтение: 3 минуты

29 мая 1917 года родился Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США.

Очередные выборы американского президента всегда становятся топ-темой в России. Среди кандидатов мы привычно ищем хорошего парня, который бы улучшил отношения между нашими странами. Мол, были же подобные прецеденты в истории, вот хотя бы Джон Кеннеди.

Сегодня, когда мы справляем 99-ю годовщину со дня рождения этого политического деятеля, стоит поговорить о том, как все эти хорошие парни выглядели в реальности.

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...Итак, что мы знаем о Джоне Кеннеди? Президент, улыбчивый и контактный, при нём нормализовались отношения между СССР и США. Ярко и красиво жил (в том числе с Мэрилин Монро), был убит на третьем году своего первого президентского срока.

Но картина резко меняется даже от беглого взгляда на его реальные действия.

Куба. Операция в заливе Свиней

Высадка десанта на Кубе с целью свержения революционного правительства начала готовиться ещё до избрания Кеннеди президентом, однако была реализована уже при нём. Операция проводилась 14-19 апреля 1961 года силами бежавших с острова противников Фиделя Кастро (более 1500 человек проходили подготовку в лагере на территории Никарагуа) при поддержке оперативной группы ЦРУ и американских ВВС.

Спасла кубинцев в основном собственная авиация: в самом начале операции американцы и их местные пособники гусанос («червяки») потеряли большую часть тяжёлого вооружения и боеприпасов на одном из затопленных транспортов. Вторым спасительным фактором стало желание США не слишком выпячивать своё участие: мол, это повстанцы сами поехали свергать Фиделя. После провала операции ложную скромность в политические расчёты не допускали и пригоняли столько сил, сколько нужно для успеха, но кубинцы, тем не менее, устояли.

…Известная особенность политической системы США заключается в преемственности: половина из действий нового президента может быть наработками ещё старой команды. И даже если президент хочет, он не в силах резко изменить курс, поскольку он – сумма интересов людей и сил гораздо более влиятельных, нежели он сам. Однако это не тот случай.

Кеннеди во время избирательной кампании часто критиковал своего предшественника Дуайта Эйзенхауэра за «провал политики США на Кубе, который привёл к появлению коммунистического режима в непосредственной близости от Америки». Поэтому он не только не мог отказаться от попытки силовой смены режима на Кубе, но и горячо её поддерживал ещё до избрания президентом.

Берлинский кризис

События в Берлине в 1961 году были логичным продолжением политики США по обособлению Западной Германии. В 1961 году СССР предложил бывшим союзникам ликвидировать разделение Берлина на зоны оккупации, предоставив ему статус демилитаризованного города. В случае отказа управление советской зоной оккупации Берлина Советский Союз был намерен передать (и по итогу передал) ГДР, которая к тому времени существовала уже более десяти лет, однако в силу разногласий между СССР и США не имела полного контроля над собственной территорией.

В ответ на требование СССР – далеко не первое, кстати – Кеннеди заявил, что будет защищать Западный Берлин: было объявлено о наборе резервистов, повышении затрат на закупку вооружений, отложили увольнение в запас солдат и офицеров, нёсших службу в Западном Берлине.

Очередная попытка хотя бы частичного восстановления единства Германии была сорвана. Следствием кризиса стало сооружение Берлинской стены в августе 1961-го. И именно Кеннеди несёт ответственность за её появление.

Вьетнам

Активная фаза операции США во Вьетнаме началась в 1965 году, хотя планировалось уже в середине 1950-х. Однако именно во времена Кеннеди во Вьетнаме появились не только американские военные советники, но и первые армейские подразделения (более 16 тысяч человек к моменту гибели Кеннеди).

По мнению американских журналистов (они, в свою очередь, ссылаются на архивные документы), Джон Кеннеди пытался предотвратить военную эскалацию конфликта, однако не смог противостоять давлению своих военных советников. Возможно это и так, однако в начале заметки мы уже говорили о несамостоятельности любого американского лидера. Политика президента – это политика в том числе президента. В лучшем случае. В худшем – это политика, с которой он не согласен, но не может её изменить.

Это не упрёк, а констатация факта: личные симпатии и устремления ничего не значат. Улыбка, общительность, доброжелательность – это обёртка. 16-тысячный контингент и 3 млрд долларов, потраченных в 1961-1963 годах на военное присутствие во Вьетнаме – это факты.

Карибский кризис

Угроза новой полномасштабной интервенции американцев на Кубу, размещение советских ракет с ядерными боеголовками на острове осенью 1962 года, а также последовавшие за этим события – наиболее известный эпизод военного и дипломатического противостояния между СССР и США как во время президентства Кеннеди, так вообще за всё время холодной войны.

С информационной точки зрения, это одновременно наиболее выгодный для Кеннеди эпизод советско-американских отношений: обычно президенту безоговорочно ставят в заслуги выдержку, проявленную во время горячей фазы кризиса, и отказ от военного вторжения на Кубу – вразрез с мнением советников и Конгресса.

При этом часто забывают, что советские ракеты появились на Кубе не сами по себе и не по внезапной прихоти Хрущёва. А как реакция на размещение американских ракет на территории Турции в 1961 году. Хороший момент проявить выдержку был безвозвратно упущен и привёл к крайне напряжённым двум неделям для всего мира. Итогом кризиса стал нулевой вариант (мы убрали ракеты с Кубы, Штаты – из Турции), а также гарантии ненападения на Кубу со стороны США.

Кеннеди как урок

Может показаться, что на посту президента Джон Кеннеди только и делал, что воевал либо готовился воевать. Это, конечно, не так. Например, летом 1963 года он внёс в конгресс законопроект о запрете сегрегации в общественных местах. Однако защита гражданских прав афроамериканского населения явно не была в приоритете президента. Его главной темой было противостояние «красным».

Итого: только за первый год президентства обаятельный Джон Кеннеди и его команда успели наворотить во внешней политике США столько, что с последствиями отдельных решений пришлось разбираться последующие полтора десятка лет (Вьетнам) или 30 лет (Германия), а то и до нашего времени (санкции в отношении Кубы, значительно усиленные во время и после окончания Карибского кризиса).

Вместе с тем фигура Кеннеди воспринималась и воспринимается нами до сих пор как пример оптимального (для нас) президента США: гражданского, не-ястреба, контактного и готового к компромиссам. В немалой степени такое восприятие вероятно вызвано трагической судьбой Кеннеди – и его последующей канонизацией американским кинематографом.

Примерно так же, как в целом позитивно воспринимается у нас фигура Уинстона Черчилля. Хотя тот, напомним, был злейшим врагом СССР, плёл заговоры и лишь вынужденно, на время, стал нашим союзником в войне, но уже в мае 1945-го намеревался развязать новую войну с нашей страной. Из всего этого набора обычно помнят, что Черчилль любил коньяк, который ему посылал Сталин , и курил сигары.

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Пример Кеннеди кроме прочего показывает, что для нас не существует понятия «дружественный нам президент США». Потому что есть гораздо более весомое понятие «общий курс политики США в отношении России», которое нивелирует любые возможные симпатии. А потому вал аналитики на тему «Кто лучше: Хиллари или Трамп» во многом лишён смысла.

Обложка: Джон Кеннеди - 35й президент США

Источник: https://biografii.net

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