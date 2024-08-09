Как побеждать Америку. К годовщине окончания войны во Вьетнаме 30 апреля 1975 года войска Северного Вьетнама взяли Сайгон, завершив тем самым Вьетнамскую войну. На чтение: 3 минуты

30 апреля 1975 года войска Северного Вьетнама взяли Сайгон, завершив тем самым Вьетнамскую войну.

Резкое обострение ситуации на Донбассе и в Сирии, сорвавшее все перемирия в регионах, демонстрирует, что в обоих случаях мирный процесс упирается в невыполнимые ультиматумы проамериканских сил (в одном случае т.н. Свободной сирийской армии, во втором – киевского режима), требующих от своих противников фактической капитуляции.

Это – нормальная американская тактика управления конфликтами за рубежом. Сегодня, когда мы справляем 49-ю годовщину взятия северовьетнамскими войсками столицы проамериканского Южного Вьетнама – об этом стоит поговорить.

Разборки в Индокитае

Считается, что после завершения Второй мировой войны СССР начал масштабную идеологическую экспансию в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, что определило возникновение ряда конфликтов между социалистическим блоком и противостоящей ему коалицией западных держав. Это немного неверно.

Военное поражение Германии и её союзников сняло вопрос оккупации ряда территорий, которые до начала войны были колониями, принимали участие в борьбе с итальянскими, немецкими или японскими войсками и рассчитывали на некоторое вознаграждение, в том числе на предоставление им независимости. А количество оружия, завезённого в колонии обоими сторонами, определило характер «переговоров» с хозяевами. СССР и коммунистическая идеология подключились скорее как инструменты освободительной борьбы.

Вьетнам в этом плане выделялся разве что упорством, с которым местное население боролось за свою независимость. Вначале они нанесли поражение своим вернувшимся колонизаторам: Франция вела войну в Индокитае с 1946 по 1954 гг. Противником французов был Вьетминь – организация, перед тем боровшаяся с японской оккупацией и созданная лидером местных коммунистов Хо Ши Мином. Эта война велась и завершилась примерно так же, как и Корейская: образованием Северного и Южного Вьетнама. Причём Женевские соглашения, прекратившие войну, предполагали, что разделение Вьетнама – временная мера до проведения выборов.

Однако всё пошло не так, как предполагалось, а как обычно. Премьер-министр Южного Вьетнама Нго Динь Зьем в 1955 году отказался выполнять Женевские соглашения и заявил, что выборов и объединения страны не будет, а будет Южный Вьетнам – региональный форпост антикоммунизма. С этого момента Северный Вьетнам начинает оказывать поддержку подполью в Южном Вьетнаме (созданному в 1960-м Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама – Вьетконгу), а США постепенно разворачивает военное присутствие: за год до официального ввода войск военный контингент США в регионе превысил 23 тыс. человек. В дальнейшем эта цифра значительно колебалась, достигая в среднем 250-300 тыс военнослужащих одних только США.

Война с Америкой

Подробное изложение боевых действий во Вьетнамской войне займёт много времени. Как протекала война, проще понять в сравнении её с конфликтом в Корее . Во Вьетнаме не было такой многократной беготни через всю территорию страны, когда сначала одни чуть не сбросили других в море, а затем те чуть не загнали первых в Китай.

Военные успехи США и союзников в 1965-1972 годах можно описать одной фразой: территория Южного Вьетнама, которая контролировалась Вьетконгом, уменьшилась вчетверо. Т.е. за 8 лет войны дело не дошло даже до наступления против Северного Вьетнама: американцы мучительно удерживали территории сателлита. С другой стороны, активнейше использовалась стратегия «вбомбить в каменный век»: за время войны на Вьетнам было сброшено 6,7 млн т бомб (в 2,5 раза больше, чем на Германию).

Ни зачистки Южного Вьетнама, ни авиаудиры по Северному быстрого военного успеха не приносили. К тому же вмешалась политика: на выборах в США в 1968 году победил Ричард Никсон, сторонник завершения войны. Вывод американских войск начался уже тогда, хотя война продолжалась до подписания Парижского мирного соглашения (январь 1973 г). Оно предусматривало возврат к формату Женевских соглашений, т.е. мирное воссоединение страны.

На практике это оказалось формой вежливости, давшей возможность США уйти из Вьетнама не слишком позорно. Одной из сторон на переговорах был Вьетконг, известный к тому времени как Временное революционное правительство республики Южный Вьетнам. А значит, судьба проамериканского Южного Вьетнама была решена уже тогда. В начале марта 1975 года силы Северного Вьетнама перешли в наступление и за два месяца взяли территорию страны под полный контроль. После взятия Сайгона Вьетнам стал единым.

Почему Кореи два, а Вьетнам – один?

Причины, по которым северовьетнамцы столь успешно выступили, можно разделить на военные и политические.

Военные. Вьетнамцы с их богатым опытом противостояния колонизаторам, выбрали изначально более выгодную тактику – партизанскую войну. Когда же общественное мнение в США стало выраженно антивоенным, вьетнамцы учли и это, начав целенаправленную охоту именно на американских военнослужащих (больше потерь – выше недовольство).

Политические. Завершение Корейской войны было вызвано в том числе сменой власти в СССР (смертью Сталина ). Во время Вьетнама эта же причина обусловила сворачивание участия в войне США. Плюс уже упомянутое общественное мнение.

Матрица конфликтов

Несмотря на фактическое поражение во Вьетнамской войне (проамериканский режим перестал существовать), именно в ходе вьетнамской и корейской военных кампаний сложился силовой инструментарий внешней политики США, используемый до сих пор: поддержка в конфликтном регионе слабейшей силы, становящейся таким образом полностью зависимой от хозяина.

Он применялся на Ближнем Востоке (революции «арабской весны», стравливание суннитов и шиитов), в Югославии, на Украине. После Вьетнама США не перестали вмешиваться в конфликты: они лишь стараются минимизировать масштабы наземной операции (в случае, если её нельзя вообще избежать). Вместо этого туземные войска могут рассчитывать на финансирование, тренировочные лагеря, поставки вооружений, снабжение разведданными и т.п. содействие.

Легко заметить, что главное условие успешного вмешательства – культурно-историческая неоднородность. Так, Южный Вьетнам ещё с XIX века имел статус французской колонии и даже был представлен во французском парламенте (центральные и северные регионы были лишь протекторатами). Что наверняка давало повод жителям Южного Вьетнама чувствовать себя «почти европейцами» и свысока поглядывать на своих северовьетнамских собратьев. Игра на этой почтиевропейскости стала средством сохранения иностранного присутствия в Южном Вьетнаме в 1940-1970-х гг и подготовила гражданскую войну.

Ну и, конечно же, Женевские соглашения. Проамериканское правительство в Сайгоне отказалось от их выполнения, чем и спровоцировало войну. Точно так же, как проамериканское правительство в Киеве саботировало Минские соглашения и продолжает саботировать переговорный процесс по Украине.

Пример Вьетнама показывает, что американскому вмешательству можно противостоять либо тотальной войной (именно так поступили вьетнамцы, понесшие в войне гигантские потери), либо восстановлением единства расколотой страны через механизм длительного международного посредничества с принятием сложившегося статус-кво. В последнем случае есть шанс, что американское влияние будет снижено в ходе естественного политического соревнования — фокус лишь в том, что такой сценарий требует от сторон соблюдения оговоренных правил. А американцы, слишком тяжело расстающиеся с ролью мирового гегемона, и, соответственно, их клиентура соблюдать правила могут быть лишь принуждены — но не уговорены.