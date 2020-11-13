Последняя гавань русского императорского флота В середине ноября 1920 года была завершена эвакуация Русской армии под командованием П. Н. Врангеля из Крыма Исход русского флота В конце октября 1920 года положение войск Русской армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля в Крыму приняло критическое положение. Войска не смогли удержать Чонгарский и Перекопский перешейки и вынуждены были отступить за озеро Сиваш. Командованию армии стало ясно, что полуостров не удержать, и эвакуация войск за пределы России стала неизбежной. Русский флот в Бизерте Источник: pinterest.ru 28 октября эвакуация была объявлена. Для помощи в организации эвакуации в Севастополь прибыл французский крейсер «Вальдек Руссо», на котором был представитель французского флота адмирал Дюмениль. Была... На чтение: 2 минуты

В середине ноября 1920 года была завершена эвакуация Русской армии под командованием П. Н. Врангеля из Крыма

Исход русского флота

В конце октября 1920 года положение войск Русской армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля в Крыму приняло критическое положение. Войска не смогли удержать Чонгарский и Перекопский перешейки и вынуждены были отступить за озеро Сиваш. Командованию армии стало ясно, что полуостров не удержать, и эвакуация войск за пределы России стала неизбежной.

Русский флот в Бизерте

Источник: pinterest.ru

28 октября эвакуация была объявлена. Для помощи в организации эвакуации в Севастополь прибыл французский крейсер «Вальдек Руссо», на котором был представитель французского флота адмирал Дюмениль. Была подписана конвенция, по которой армия и мирные беженцы передавались под покровительство Франции. В качестве залога для покрытия расходов, которые могли возникнуть в результате этого покровительства, были выставлены русские военные корабли. Тем не менее основная тяжесть проведения эвакуации легла на командование флота и его офицеров.

Трудностей хватало. Желающих эвакуироваться оказалось намного больше, чем планировалось. Многие корабли и гражданские суда были не в лучшем состоянии, а кроме того, команды многих транспортных судов были просто ненадежными.

Флагман Белого флота

Источник: pinterest.ru

Практически две недели шла эвакуация и проводилась из нескольких портов. В том числе из Ялты было эвакуировано 13 тысяч человек, из Феодосии – около 30 тысяч, из Керчи – 32 300. Всего Крым во время этой эвакуации покинуло около 150 тысяч человек.

Русская эскадра и последняя стоянка

Несмотря на то, что война нанесла значительный ущерб флоту, он все еще представлял значительную силу. Из Крыма на чужбину отправилось 126 кораблей. Их путь лежал в турецкий Константинополь. Здесь сразу пришлось продать часть судов, чтобы поддержать совсем неимущих. В помощи нуждалось большинство, в том числе и генералы.

Погрузка беженцев

Источник: pinterest.ru

В декабре 1920 года Франция согласилась принять Русскую эскадру в тунисском порту Бизерта. На 33 кораблях, пришедших в Тунис, помимо матросов и офицеров флота было 5400 беженцев.

Эскадрой командовал контр-адмирал Беренс, который очень много сделал, чтобы сохранить корабли и экипажи, помочь гражданским беженцам, но всё равно ситуация постоянно ухудшалась. Состав эскадры постепенно сокращался, средств катастрофически не хватало. Французское правительство начало уничтожение судов Русской эскадры. Часть кораблей увели из порта и ввели в состав торгового флота Франции, еще часть выкупили мальтийские и итальянские судовладельцы.

Прощай Родина

Источник: pinterest.ru

Личному составу кораблей было предложено принять французское гражданство, но не все этим воспользовались. Многие так и остались с документами о российском подданстве.

Пять лет семьи русских жили на корабле «Георгий Победоносец». В порту суда стояли очень плотно, с палубы на палубу люди перебирались по мосткам. На кораблях была создана школа, работали мастерские. Сами моряки называли свой плавучий остров военно-морской Венецией или последней стоянкой. Каждое утро на кораблях поднимался Андреевский стяг . На сушу морякам выходить было запрещено.

Русская диаспора в Бизерте жила очень сплочённо, здесь сложилась особая обстановка – островок православия в старинном мусульманском городе. Суровая жизнь сплотила оставшихся русских, и сами отношения между людьми, оторванными от родины, были особенными.

Русский флот в Бизерте

Источник: pinterest.ru

После заключения дипломатических отношений между Францией и Советским Союзом эскадра официально была расформирована. В Бизерту приехала советская техническая комиссия, был составлен список судов, которые должны быть возвращены. Но корабли так и не вернули, в дальнейшем они были проданы на металлолом.

К 1925 году, когда русский флот прекратил своё существование в Бизерте, русских здесь оставалось всего 149 человек.

Главная хранительница традиций русского флота

А вот сохранению памяти о русской эскадре в Безерте мы обязаны воспоминаниям Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской. Она была свидетельницей эвакуации русских кораблей из Крыма во время Гражданской войны и прожила всю свою долгую жизнь (до 97 лет) в Тунисе. Большой заслугой Анастасии Александровны стало сохранение исторических реликвий и памяти о русских моряках, не по своей воле оказавшихся в далекой африканской стране.

Эвакуация с Графской пристани

Источник: pinterest.ru

8-летней девочкой она вместе с матерью попала в Бизерту на миноносце «Жаркий». Командиром корабля был её отец А. С. Манштейн. В течение многих лет она была старейшиной православной общины в Бизерте, работала педагогом. На свои скромные средства и небольшую помощь, которую могли оказать немногочисленные в Тунисе русские, она ухаживала за могилами тех, кто прибыл некогда с Русской эскадрой, приводила в порядок храм, построенный эмигрантами. 5 мая 1997 года указом Президента РФ она получила российское гражданство.

Эскадренный броненосец Сисой Великий

Источник: pinterest.ru

В сентябре 2017 года в Тунисе состоялся вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской. Анастасия Александровна – главная хранительница памяти о русской эскадре и её моряках, живой пример веры и достоинства. Этот вечер был проведён при активном участии Посольства РФ в Тунисе и национальной общественной ассоциации российских соотечественников клуба «Жаркий».

P.S.

Но, к счастью, история русского флота, оказавшегося на чужбине, на этом не закончилась. Ещё в августе 2014 года в Ялте состоялась встреча Президента России с деятелями культуры. На этой встрече Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал Владимиру Путину отреставрированный Андреевский флаг с последнего из нашедших пристанище в Бизерте корабля Русского императорского флота «Император Александр III». Президент поблагодарил В. Мединского за усилия по возвращению флага и предложил присвоить одному из новых кораблей имя Александра III. Все мы очень ждем, что это случится в ближайшем будущем. А всем, кто интересуется отечественной историей, кому дорога память о героях-моряках, хочется узнать об Андреевском флаге и о судьбе крейсера «Александр III», мы предлагаем посмотреть фильм, подготовленный при участии РВИО, «Флаг. Символ преемственности».

Обложка: pinterest.ru

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