Когда на Руси появился государственный флаг? Говоря о государственном флаге России, нельзя не вспомнить, что первым стягом на Руси был красный. Именно под ним выходили в походы боевые дружины князей Олега и Святослава. Сначала на красном флаге было изображение двузубца, но с принятием христианства его заменил крест. В эпоху раздробленности земель стягов было великое множество, каждое княжество имело свой символ. Первой попыткой поднять единый, общерусский флаг стала Куликовская битва в сентябре 1380 года. Тогда русское воинство объединилось под стягом с ликом Христа. Никоновская летопись сообщает нам, что князь Дмитрий Донской шел на Мамая под знаменем багряно-красного цвета. Особое место занимает стяг «Всемилостивейшего Спаса». Под этим знаменем... На чтение: 1 минута

Говоря о государственном флаге России, нельзя не вспомнить, что первым стягом на Руси был красный. Именно под ним выходили в походы боевые дружины князей Олега и Святослава. Сначала на красном флаге было изображение двузубца, но с принятием христианства его заменил крест. В эпоху раздробленности земель стягов было великое множество, каждое княжество имело свой символ.

Первой попыткой поднять единый, общерусский флаг стала Куликовская битва в сентябре 1380 года. Тогда русское воинство объединилось под стягом с ликом Христа. Никоновская летопись сообщает нам, что князь Дмитрий Донской шел на Мамая под знаменем багряно-красного цвета.

Особое место занимает стяг «Всемилостивейшего Спаса». Под этим знаменем Иван Грозный штурмовал Казань, при царице Софье оно участвовало в Крымских походах, а при Петре I – в Азовском походе и Северной войне со шведами.

А вот привычный для нас бело-сине-красный флаг появился по велению царя Алексея Михайловича как знамя для первого русского боевого корабля – фрегата «Орел», спущенного на воду в 1668 году. Судно строили голландцы, и им же было поручено придумать флаг для него. Они долго не думали и создали его по своим трафаретам, только порядок цветов поменяли относительно родного, нидерландского. Задачи как-то обосновать выбор цветов флага не было: главное, не быть похожим на другие знамена и визуально от них отличаться.

В 1693 году во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» был поднят так называемый флаг царя Московского. Он состоял из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Оригинал этого старейшего из сохранившихся российских флагов ныне находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Главным учредителем нашего знамени стал Петр I . Царь сам начертал образец флага и определил порядок на нем горизонтальных полос. И в январе 1705 года был издан соответствующий указ, по которому на всех торговых судах должен был подниматься бело-сине-красный флаг. Этот флаг украшал и военные корабли русского флота до 1712 года, а потом был введен Андреевский флаг.

В нашей истории есть еще один флаг, который появился в 1858 году. А в 1865 году Александр II издал именной указ, в котором говорилось, что черный, оранжевый (золотой) и белый цвета являются «государственными цветами России». В дальнейшем этот флаг получил название имперского. Однако этот символ так и не был утвержден. Просуществовал он до 1883 года.

Появление имперского флага вносило путаницу. В 1883 году, во время коронации нового императора Александра III, «двоевластие» закончилось. Было заявлено, что и для украшения, и для всех официальных случаев должен использоваться только красно-сине-белый флаг.

Тогда же три цвета флага получили и официальное толкование. Красный стал символизировать державность, синий – цвет Богоматери и белый – цвет свободы и независимости. Кроме того, цвета символизировали также и содружество Белой, Малой и Великой России.

Царский триколор был отвергнут советской властью. В апреле 1918 года государственным флагом был утвержден красный флаг с серпом и молотом, который официально просуществовал 73 года.

В постановлении СНК предлагалось ВЦИК объявить государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Однако в итоге декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 8 апреля 1918 года было определено: «Флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с надписью: „Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика“».

Однако нам гораздо лучше знаком не флаг РСФСР как отдельной республики, а флаг всего Советского Союза, утвержденный 29 декабря 1922 года, когда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР подписали Договор об образовании СССР, который и утвердил красное прямоугольное полотнище с золотыми серпом и молотом, увенчанными пятиконечной звездой.

Двумя годами позже, в 1924 году Президиум ЦИК СССР постановлением «О подробном описании государственного флага Союза ССР» установил: Объявить следующее подробное описание государственного флага Союза Советских Социалистических Республик. Флаг красный (или алый) прямоугольный, с отношением длины к ширине, как 2:1. В левом верхнем углу крыж того же цвета, что и флаг, длиной, равной 2/6 длины флага, и шириной вполовину ширины флага. В крыже золотые серп и молот радиусом в 1/8 ширины крыжа, над серпом и молотом — красная пятиконечная звезда, окружённая золотой каймой, диаметр которой равен 1/5 ширины крыжа. Крыж окаймлён золотой полоской, равной 1/15 ширины крыжа. Диаметр звезды равен 1/10 ширины флага.

Спустя еще несколько лет из флага убрали золотую кайму, получив привычный нам вид советского знамени.

22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР утвердила официальным символом России трехцветный флаг, а указом президента РФ Б. Н. Ельцина от 11 декабря 1993 года было утверждено положение о государственном флаге Российской Федерации.