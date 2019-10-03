Как большевики дело Петра I продолжили 3 октября 1918 года создана Астрахано-Каспийская военная флотилия, главной силой которой стали миноносцы и подлодки с Балтики Сегодня самую мощную военно-морскую силу на Каспийском море представляет Краснознаменная Каспийская флотилия ВМФ России. Это оперативное объединение является наследником Каспийской флотилии советского Военно-морского флота, которая, в свою очередь, ведет свою историю от Астрахано-Каспийской военной флотилии, созданной по решению Военного совета Астраханского края 3 октября 1918 года. Эта флотилия просуществовала всего девять месяцев, но все это время невероятно активно воевала, успев принять участие и в обороне Астрахани, и в обороне Царицына. И хотя в конце лета 1919 года флотилия вошла в состав вновь образованной... На чтение: 4 минуты

3 октября 1918 года создана Астрахано-Каспийская военная флотилия, главной силой которой стали миноносцы и подлодки с Балтики

Сегодня самую мощную военно-морскую силу на Каспийском море представляет Краснознаменная Каспийская флотилия ВМФ России. Это оперативное объединение является наследником Каспийской флотилии советского Военно-морского флота, которая, в свою очередь, ведет свою историю от Астрахано-Каспийской военной флотилии, созданной по решению Военного совета Астраханского края 3 октября 1918 года. Эта флотилия просуществовала всего девять месяцев, но все это время невероятно активно воевала, успев принять участие и в обороне Астрахани, и в обороне Царицына. И хотя в конце лета 1919 года флотилия вошла в состав вновь образованной Волжско-Каспийской военной флотилии, она стала ее ядром, а позднее превратилась в Каспийскую военную флотилию советского флота.

От Петра I до Николая II

История военно-морского присутствия России на Каспии началась в 1722 году во время петровского Персидского похода . Но надо сказать, что мысль завести собственный военный флот в Каспийском море посетила первого русского императора гораздо раньше. Казанское адмиралтейство, которому надлежало строить корабли и суда для этой цели, было основано петровским указом в 1704 году, а картографические работы, итогом которых стала сводная карта всего моря, проводились в 1714-1720 годах. В итоге, когда 20 июля (10 августа по н. ст.) 1722 года русская флотилия в составе 274 кораблей и судов вышла в Каспий, ее адмиралы точно понимали, куда и как им предстоит идти дальше.

Артиллерийские катера Астрахано-Каспийской военной флотилии

Источник: kprfast.ru

Увы, завоевания Петра на побережье Каспия по большей части довольно скоро были утрачены, и русский флот покинул здешние берега. Но ненадолго: уже в 1871 году по указу Екатерины Великой генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин формирует на Каспийском море новую военную флотилию. К началу XIX века она стала серьезной силой, а после окончания Русско-персидской войны 1804-1813 годов — и вовсе единственной. Таковы были условия заключенного Гюлистанского мира: в нем прямо говорилось, что «кроме Российской Державы, никакая другая держава не может иметь на Каспийском море военного флага».

Эскадренные миноносцы «Эмир Бухарский» и «Москвитянин» в доке, 1912 год. Через шесть лет оба корабля отправятся служить и воевать в Каспийском море

Источник: upload.wikimedia.org

Такое положение сохранялось довольно долго, что неизбежно привело к упадку русской военной флотилии на Каспии. К началу XX века в составе было меньше двух десятков кораблей и судов, причем большинство из них устарели. Впрочем, их вполне хватало для обеспечения безопасности торговых и рыбных промыслов и транспортировки бакинской нефти, а большего от каспийских моряков и не требовалось. Поэтому, когда в начале 1918 года в северных прикаспийских районах развернулись боевые действия между сторонниками и противниками нового большевистского правительства, и тем, и другим пришлось создавать военно-морские силы на Каспии практически с нуля (хотя и в несколько разных условиях).

Вооружить все, что плавает!

Вооруженные силы юга России опирались на помощь союзников-британцев, не упустивших возможность перебросить в Каспийское море свои корабли из состава флотилии, базировавшейся на реке Тигр. Но серьезных боевых единиц среди них не было, так что британцам и деникинцам пришлось вооружать торговые корабли. Однако, честно говоря, в орудиях, которые на них можно было установить, нехватки не было. Хватало и самих кораблей, которые успели уйти из Астрахани и Баку. К началу 1919 года в руках англичан, контролировавших к тому времени практически все каспийское побережье, оказалась большая часть коммерческого флота Каспия — 147 торговых кораблей, два десятка из которых после вооружения вошли в состав британской военной флотилии.

Миноносец Балтийского флота «Расторопный», который в ноябре 1918 года придет на помощь красным морякам Каспия

Источник: navsource.narod.ru

Совсем в ином положении оказались революционные силы на северном берегу Каспия, прежде всего в Астрахани. Поскольку главной базой Каспийской флотилии до революции был порт Баку, то в их распоряжении оказались только небольшие суда — транспорты, портовые буксиры и катера. Но оставаться без военного присутствия на море новая власть не могла: Астрахань была ключом к Волге, по которой Советская Россия получала столь необходимое для нее продовольствие и топливо. Так что у революционных матросов, переброшенных в Астрахань из Новороссийска в марте 1918 года, не было иного выхода, кроме как ставить пушки и пулеметы даже на тот «москитный флот», который был в их распоряжении.

Корабельные работы на эсминце «Карл Либкнехт», до февраля 1919 года называвшемся «Финн»

Источник: navsource.narod.ru

Переломным моментом стала осень 1918 года, когда на Каспии начались рейды английских и белогвардейских кораблей, сразу превратившиеся в серьезную угрозу. Для отражения их атак пришлось создавать уже не просто отряд вооруженных кораблей, а настоящую флотилию, которая могла бы противостоять этой опасности. Тогда-то Военный совет Астраханского края и принял решение создать на базе Военного флота Астраханского края, как именовались немногочисленные вооруженные суда, находившиеся в его распоряжении, Астрахано-Каспийскую военную флотилию. Соответствующее постановление было принято 3 октября 1918 года, а через десять дней особоуполномоченный Реввоенсовета, балтийский моряк Сергей Сакс, назначенный командующим новым соединением, издал приказ о формировании флотилии.

Балтийцы идут на помощь

В Реввоенсовете и Совнаркоме хорошо понимали, насколько велика опасность действующих на Каспии британского и белогвардейского флотов, а потому заранее побеспокоились о том, чтобы усилить Красный флот Каспийского моря настоящими боевыми судами. За два месяца до решения о создании Астрахано-Каспийской флотилии, 2 августа 1918 года из Петрограда на Волгу по Мариинской водной системе отправились миноносцы «Ретивый», «Прыткий», «Прочный» и «Поражающий». Чтобы провести такие крупные боевые корабли по многочисленным рекам и каналам, входящим в систему, с них пришлось снять орудия и погрузить на борт минимальный запас топлива; даже балластную воду пришлось откачать. Пушки вернулись на свои места только на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, откуда четыре миноносца по Волге спустились вниз и к началу октября прибыли на Каспий.

Эскадренный миноносец «Эмир Бухарский» во время службы на Балтике

Источник: navsource.narod.ru

Миноносцы еще не завершили свой переход, а вслед за ними тем же путем вышли еще три эсминца более нового проекта. 23 сентября 1918 года из Петрограда в Астрахань отправились эсминцы «Деятельный», «Дельный», «Расторопный», которые прибыли к месту назначения 18 ноября и сразу же включились в боевую работу по поддержке сухопутных сил Красной Армии с моря. А 15 октября с Балтики на Каспий ушли еще три эсминца — «Москвитянин», «Финн» и «Эмир Бухарский». Первый добрался до Астрахани 25 ноября, второй задержался и прибыл только в середине декабря, а вот третьему пришлось зимовать под Саратовом из-за сковавшего Волгу льда.

Эскадренный миноносец «Дельный» в ранние годы своей службы, Балтийский флот

Источник: upload.wikimedia.org

Чтобы превратить Астрахано-Каспийскую флотилию в настоящую боевую силу, Реввоенсовет принял решение пополнить ее состав и подводными лодками. Поскольку идея разместить на Каспии субмарины оформилась только в конце осени 1918 года, их не стали отправлять в дальний путь своим ходом по Мариинской водной системе, а перебросили по железной дороге. Опыт у российских моряков и железнодорожников имелся со времен переправки балтийских подлодок на Дальний Восток перед Русско-японской войной. Так что к началу декабря в Астрахань прибыли четыре подводные лодки проекта «Касатка»: одноименная головная субмарина и три более позднего выпуска — «Макрель», «Минога» и «Окунь». Правда, чтобы они беспрепятственно прошли по железной дороге, с подлодок пришлось отклепать надстройки, а в Астрахани вернуть их на место.

Предтеча Каспийской военной флотилии

К началу марта 1919 года Астрахано-Каспийская флотилия представляла собой грозную морскую силу. В ней насчитывалось 127 кораблей и судов и 2492 человека личного состава. Флотилия была разделена на три отряда, каждый из которых выполнял собственные задачи. Северный речной отряд действовал в районе Царицына, где складывалась напряженная обстановка, Южный – контролировал нижнее течение Волги от Царицына до Астрахани, а Морской – отвечал за оборону побережья с моря.

Такие суда, составлявшие большинство оставшихся в Астраханском порту после января 1918 года, и стали первыми боевыми кораблями Военного флота Астраханского края

Источник: casp-geo.ru

Среди серьезных успехов, которых удалось добиться морякам Астрахано-Каспийской военной флотилии, были участие в обороне Царицына, высадка десанта в бухте Старо-Теречной в районе порта Петровск (ныне Махачкала) и захват 30 апреля 1919 года форта Александровский на полуострове Мангышлак. Эта операция имела еще одно примечательное последствие. Четырьмя днями позже радисты форта получили радиограмму от командования Вооруженных сил Юга России с сообщением, что к ним направляется судно «Лейла» с делегацией руководства ВСЮР, отправленной на переговоры с адмиралом Александром Колчаком . Форт подтвердил готовность принять судно, после чего на подходе к Александровскому оно было перехвачено кораблями флотилии. Вся делегация вместе с важными документами попала в плен, и только один человек — глава делегации, легендарный офицер, один из лидеров Белого движения, генерал-майор Алексей Гришин-Алмазов — застрелился, чтобы не попасть красным в руки.

Подводная лодка «Минога», которая в начале зимы 1918-19 годов стала одной из четырех первых подлодок на Каспии

Источник: upload.wikimedia.org

Когда Красная Армия оставила Царицын, корабли флотилии оказались разделены: Северный отряд ушел вверх по Волге, а Южный вернулся к Астрахани и вместе с Морским принял участие в обороне дельты Волги. 31 июля 1919 года флотилия была объединена с Волжской военной флотилией и получила название Волжско-Каспийской военной флотилии. Это объединение просуществовало до июля 1920 года и участвовало в освобождении берегов Каспия от английских интервентов и остатков Белой армии. В конце июля флотилия слилась с Красным флотом Советского Азербайджана, и это соединение стало называться Морскими силами Каспийского моря, а с 27 июня 1931 года – Каспийской военной флотилией.

Обложка: Отправка подводной лодки типа «Касатка» по железной дороге на Дальний Восток. Осенью 1918 года эти подлодки таким же точно образом перевезут с Балтики на Каспий. Источник: commons.wikimedia.org

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