Как царь Петр совет по управлению флотом придумал В начале апреля 1718 года начала свои заседания Адмиралтейств-коллегия — орган управления военно-морскими силами России.

В начале апреля 1718 года начала свои заседания Адмиралтейств-коллегия — орган управления военно-морскими силами России.

В России военный флот и органы управления им появились практически одновременно — в царствование Петра I , в 1696 году. И по мере того, как развивался этот новый для страны вид вооруженных сил, трансформировалась и система флотского управления. Процесс этот был непростым и занял два с лишним десятка лет. Только 4 апреля 1718 года начала свою деятельность Адмиралтейств-коллегия — первый орган управления флотом, который надолго пережил своего создателя, Петра Великого, и просуществовал до начала XIX века.

Коллегии вместо приказов

Формальный отсчет существования введенной Петром I коллегиальной системы управления страной идет с 19 (по ст. ст.) февраля 1711 года, когда петровским указом был создан Сенат. Он стал высшим государственным органом законодательной, исполнительной и судебной власти в России и просуществовал без перерывов, хотя и трансформируясь и теряя свои функции, триста с лишним лет — до самой Октябрьской революции .

В петровскую эпоху Сенат исполнял функции русского правительства и одновременно был своего рода заместителем царя, поскольку, как гласил один из указов Петра, «мы определили управительный Сенат, которому всяк и их указам да будет послушен, как нам самому, под жестоким наказанием, или и смертью, смотря по вине». Но брать на себя всю текущую работу огромной государственной машины управления, всех многочисленных приказов Сенат не мог, и Петр задумался о реформе этой части государства. Так появились на свет коллегии, на которые Петр Алексеевич и переложил всю массу текущих дел по всем направлениям управления государством.

По замыслу царя, созданные им коллегии должны были заменить собой старые приказы, и в то же время за счет распределенности системы принятия решений обеспечить их высокое качество и устранить возможную коррупцию. При этом, что любопытно, будущий первый русский император хорошо понимал, что, хотя коллегии и созданы по образцу шведских, считавшихся наиболее прогрессивными, и при активном участии иностранных советников, отдавать иностранцам управление страной нельзя. И в указе от 11 (по ст. ст.) декабря 1717 года, который считается первым документом, устанавливающим систему коллегий, и называется «О штате коллегий и времени открытия оных» прямо оговорено: руководство коллегиями возлагается на русских управленцев. Вот как это звучало в самом документе: «Русские: президент, вице-президент (русский или иноземец), 4 коллегии советники, 4 коллегии асессоры, 1 секретарь, 1 натарий, 1 актуарий, 1 регистратор, 1 переводчик, подьячие трех статей. Иноземцы: 1 советник или асессор, 1 секретарь, шкрейвер (писарь. — Прим. авт.).

В том же указе прямо оговаривалось, что все президенты должны начать «сочинять» свои коллегии с начала нового, 1718 года, но «в дела не вступаться до 1719 году, а с будущаго году, конечно, зачать свои коллегии управлять». Но создание русского флота проволочек не допускало, и потому фактическое существование будущая Адмиралтейств-коллегия начала задолго до того, как появился документ о ее создании и даже до того, как Петр I определил штат будущих коллегий.

Адмиральские «консилии»

Встречи будущих руководителей будущей Адмиралтейств-коллегии проходили с осени 1717 года то в военно-морской, то в адмиралтейской канцеляриях, – то есть в появившихся в 1712 году наследницах Адмиралтейского приказа, существовавшего с декабря 1696 года. Первая занималась всем, что было связано с материально-технической стороной флотской деятельности, вторая отвечала за личный состав флота. Заседания эти носили название «консилий» – от латинского «консилиум», то есть совещание. Состав их участников не был постоянным: собирались те, кто имел непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам и мог присутствовать на консилии. Знаменитая «Военная энциклопедия» Сытина приводит такие данные: на одном из первых таких совещаний, протокол которого считается первым сохранившимся документом «консилий», присутствовали сам Петр I, генерал-адмирал князь Александр Меншиков, генерал-майор Григорий Чернышев, вице-адмирал Корнелиус Крюйс и барон Петр Штафиров.

Довольно быстро «консилии» доказали свою эффективность, и стало понятно, что их участники вполне готовы для того, чтобы стать основой одной из первых новых коллегий — Адмиралтейств-коллегии. Название царской волей было введено в обиход, и именно под ним с 4 (по ст. ст.) апреля 1718 года начал свою работу новый орган управления флотом.

Президентом Адмиралтейств-коллегии стал генерал-адмирал граф Федор Апраксин — один из тех, кто вместе с Петром Алексеевичем создавал «потешные полки», а потом получил от царя поручение взять под контроль строительство первых русских кораблей в Воронеже. С 1700 года Апраксин руководил Адмиралтейским приказом, и было совершенно логично, что ему же доверили и пришедшую ему на смену Адмиралтейств-коллегию. А вице-президентом Адмиралтейств-коллегии стал вице-адмирал Корнелиус Крюйс, давно и плодотворно работавший вместе с Федором Апраксиным. В частности, именно под командованием Крюйса полковник Апраксин принимал участие в Керченском походе 1699 года.

Должности первых асессоров Адмиралтейств-коллегии, предусмотренные декабрьским указом Петра I, достались не менее достойным кандидатам. Одним стал генерал-майор Григорий Чернышев — бывший денщик Петра, сумевший направить свою волю и свои способности на пользу стране и добившийся в итоге графского титула (собственно, с него и начался род графов Чернышевых). Свою преданность царю и свои полководческие умения Чернышев блестяще доказал в ходе Азовских походов и во время Северной войны, так что его назначение на пост асессора Адмиралтейств-коллегии выглядело совершенно закономерным. Другим стал полковник Гавриил Норов, бывший обер-комиссар Адмиралтейской канцелярии, досконально знавший большинство вопросов, за которые отвечало это учреждение.

«Флот со всеми морскими воинскими служители»

Адмиралтейств-коллегия успела провести уже несколько десятков заседаний в новом качестве, прежде чем ее существование было официально узаконено именным указом Петра I от 12 (по ст. ст.) декабря 1718 года «Об управлении во всех коллегиях и в губерниях дел с 1720 года по новому порядку и о разделении дел между коллегиями». Этот документ содержал раздел «Реестр коллегиям. О должности коллегий, что в которой управляти надлежит», который и устанавливал названия и сферу ответственности первых девяти коллегий. Шестой в этом списке шла Адмиралтейская, которая отвечала за весь «флот со всеми морскими воинскими служители, к тому принадлежащими морскими делами и управлении».

Конкретики в это довольно общее определение добавил появившийся четыре года спустя «Регламент Петра Великого об управлении Адмиралтейства и верфи и должностях Адмиралтейств-коллегии и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся». Этот документ прямо оговаривал, что в ведении Адмиралтейств-коллегии вся административно-хозяйственная часть морского дела: постройка, вооружение и снабжение флота, постройка и оборудование портов и адмиралтейств, учет и комплектование флота и учреждений личным составом и его обучение, финансы и заготовки, гидрография и лоцманская часть. Тем же регламентом установлен был и подробный состав коллегии, в которую должны были входить, как и прежде, президент и вице-президент, а кроме них, семь или в крайнем случае пять флаг-офицеров и капитан-командоров, причем этих членов коллегии надлежало выбирать «из старых или увечных, которые мало удобны уже к службе воинской».

Этот состав руководства Адмиралтейств-коллегии, определенный регламентом Петра I, сохранялся практически неизменным до начала XIX века. Менялась структура подразделений, обеспечивавших деятельность коллегии, трансформировались, переименовывались, появлялись и исчезали новые подчиненные должности, но верхушка коллегии сохранялась и по-прежнему осуществляла коллегиальное руководство русским морским флотом. И только в 1802 году, когда император Александр I решил ввести министерства с единоличным управлением каждым из них, Адмиралтейств-коллегия потеряла прежнее значение. Вместо нее всей деятельностью флота стало руководить учрежденное в числе первых восьми министерство морских сил, а первым министром стал вице-президент Адмиралтейств-коллегии вице-адмирал граф Николай Мордвинов — один из создателей Черноморского флота. Впрочем, коллегия еще четверть века просуществовала как совещательный орган при морском министерстве, после чего была переименована в Адмиралтейств-совет, в ведении которого остались исключительно хозяйственные вопросы.