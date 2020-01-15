Александр Маринеско: неудобная легенда Пять фактов из биографии советского «подводника номер один» и автора «атаки века» На чтение: 3 минуты

Пять фактов из биографии советского «подводника номер один» и автора «атаки века»

Капитан третьего ранга Александр Маринеско стал легендой не по своей воле. За всю войну подводные лодки под его командованием совершили всего пять боевых походов — но на счету их командира самый большой в советском подплаве суммарный тоннаж потопленных кораблей противника. Маринеско обожали подчиненные и недолюбливали командиры, а политработники практически ненавидели, и он отвечал им тем же. Он был представлен к званию Героя Советского Союза весной 1945 года, но получил его только в 1990 году, когда история «неудобного» подводника, совершенно не соответствовавшего лакированному образу советского военного моряка, стала достоянием гласности. И до сих пор сама фигура Александра Маринеско, его боевые подвиги и «подвиги» на суше, за которые он не раз получал строгие наказания, служат предметом дотошных исследований, авторы которых никак не могут прийти к единому мнению, кем же был знаменитый подводник — настоящим героем или просто любимцем фортуны.

Сын непокорного кочегара

Те, кто хорошо знал самого Александра Маринеско и его семью, единодушно говорили, что неудобный для начальства независимый характер и неумение покорно подчиняться легендарный подводник унаследовал от отца, румына Иона Маринеско. По молодости лет Ион служил кочегаром в румынском флоте, не раз и не два попадал в неприятные ситуации из-за своей непокорности. Последний случай был совершенно вопиющим: получив несправедливый, с его точки зрения, разнос от командира, Ион Маринеско ударил его лопатой по спине и вынужден был бежать не только с корабля, но и из страны. Осел бывший румынский кочегар в Одессе, где женился на украинке Татьяне Коваль, а 15 (2 по ст. ст.) января 1913 года у них родился первенец — Александр. Бредивший морем мальчишка стал юнгой, потом сумел поступить в Одесское мореходное училище и начал ходить помощником капитана на торговых судах. Именно об этом он и мечтал. Но судьба распорядилась иначе: в 1933 году по комсомольской путевке Александр Маринеско попал в военный флот и к маю 1939 года дорос до должности командира подводной лодки М-96, служившей на Балтике.

Александр Маринеско (на переднем плане) с родителями и сестрой Валентиной, 1910-е годы

Источник: odessa-memory.info

Счастливая С-13

На «малютке» М-96 Александр Маринеско прослужил четыре года, успев заработать и свою первую награду — золотые часы, и свое первое взыскание — за недостойное поведение. 14 апреля 1943 года капитан-лейтенант Маринеско был назначен командиром другой подводной лодки — С-13, входившей в состав 1-го дивизиона подлодок бригады подводных лодок Балтийского флота. К этому времени на счету лодки был всего один боевой поход, совершенный осенью 1942 года. Он оказался весьма результативным: С-13 сумела потопить два финских транспорта и один повредить. А во второй боевой поход лодка вышла только 1 октября 1944 года: два года ушли на ремонты, боевую подготовку и переоснащение. Этот выход тоже оказался удачным: был потоплен немецкий транспорт «Зигфрид». Третий боевой поход зимой 1945 года сделал лодку самой результативной субмариной советского ВМФ, а четвертый был признан неудовлетворительным и стал одной из причин разжалования Александра Маринеско. Но при всем этом С-13 справедливо считалась самой счастливой лодкой серии «С» на Балтике: из десяти воевавших здесь субмарин этого типа до конца войны дожила только она одна.

Командир подводной лодки М-96 капитан-лейтенант Александр Маринеско (справа) и командир подводной лодки М-102 капитан-лейтенант Петр Гладилин (слева), 1941 год

Источник: waralbum.ru

Трагедия «Вильгельма Густлоффа»

Выйдя в третий боевой поход 11 января 1945 года, подлодка С-13 только через девятнадцать дней преследования немецких сторожевиков и неудачных попыток атаковать конвои обнаружила военный транспорт в сопровождении миноносца. Чтобы обмануть цель и ее охранение, Александр Маринеско приказал всплыть и зажечь ходовые огни. Подлодка превратилась в «катер» и с минимального расстояния тремя торпедами поразила цель, которая через 40 минут затонула. Взбешенный противник четыре с лишним часа бомбардировал окрестности глубинными бомбами, но советской подлодке удалось уйти неповрежденной, маневрируя и укрываясь за обломками тонущего корабля. Как выяснилось позднее, лодка потопила лайнер «Вильгельм Густлофф» , служивший морским символом Третьего рейха. При спуске судна на воду в 1937 году присутствовал сам Адольф Гитлер, лайнер был флагманом круизного флота нацистской Германии, а потом превратился в плавучую казарму и учебное судно учебной дивизии подводного плавания. По официальным данным, в результате атаки С-13 вместе с «Вильгельмом Густлоффом» погибли 5348 человек, что превратило его потопление в крупнейшую морскую катастрофу в истории. Большинство погибших составляли беженцы из Восточной Пруссии, и потому некоторые исследователи обвиняют Александра Маринеско в военном преступлении. Но с точки зрения международного морского права судно являлось законной целью, поскольку несло на борту артиллерию, шло в сопровождении боевых кораблей и имело камуфляжную окраску.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» в окраске плавучего госпиталя, 1939 год

Источник: sovboat.ru

Гибель «Штойбена»

Через одиннадцать дней, поздним вечером 9 февраля 1945 года командир С-13 обнаружил в перископ корабль, который идентифицировал как легкий крейсер типа «Эмден». В действительности это был плавучий госпиталь «Штойбен», который еще совсем недавно служил плавучей гостиницей для высших офицеров нацистского флота. Судно, вооруженное зенитными орудиями и пулеметами, шло под конвоем миноносца и катера-торпедолова, и для выполнения атаки у С-13 была только одна попытка. Как и в предыдущий раз, Александр Маринеско отдал команду на всплытие. В два часа ночи 10 февраля из надводного положения по «Штойбену» были выпущены две торпеды. Обе попали в цель, и через пятнадцать минут судно затонуло, унеся с собой около 3600 человек — в основном раненых и беженцев. Потопленный лайнер имел водоизмещение в 14 660 брутто-регистровых тонн, и его уничтожение вкупе с потоплением «Вильгельма Густлоффа», имевшего водоизмещение в 25 484 тонны, разом сделало Александра Маринеско самым результативным советским подводником, а С-13 — рекордсменом советского флота по суммарному тоннажу потопленных судов.

Лайнер «Штойбен» в море, начало 1940-х

Источник: sovboat.ru

Герой со слабостями

После возвращения из столь удачного боевого похода С-13 была награждена орденом Красного Знамени. Такой же награды удостоился и ее командир, на груди которого к тому времени уже красовались орден Ленина и орден Красного Знамени, а также медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Первоначально за две сверхрезультативные атаки Александра Маринеско представили к званию Героя Советского Союза, но представление «завернули». Причина была проста: в свой самый знаменитый боевой поход С-13 отправилась в статусе «штрафной» — единственная за всю историю ВМФ СССР. В новогоднюю ночь незадолго до выхода Александр Маринеско на два дня пропал с лодки, а ее экипаж так активно праздновал, что затеял драку с населением финского города Турку, где в тот момент базировались балтийские подлодки. Так что командование выпустило подводников в море с неофициальным наказом без победы не возвращаться. И это был далеко не первый случай в карьере Маринеско. В 1941 году он лишился статуса кандидата в члены партии за пьянство и организацию азартных игр в дивизионе подлодок, позднее не раз подвергался «проработке» за то же пристрастие к выпивке и красивым женщинам. В итоге именно за эти прегрешения 14 сентября 1945 года капитан третьего ранга Маринеско был разжалован в старшие лейтенанты и переведен командовать тральщиком , а через два месяца и вовсе уволен из ВМФ. Три года легендарный подводник ходил старпомом на торговых судах, а потом окончательно списался на берег. В 1949 году замдиректора ленинградского НИИ переливания крови Александр Маринеско был осужден на три года за хищение социалистической собственности: по своей инициативе он раздал нуждавшимся сотрудникам института торфяные брикеты, валявшиеся без учета на заднем дворе института. Лишь незадолго до смерти, в самом начале 1960-х бывшие сослуживцы сумели добиться реабилитации моряка: ему вернули звание капитана третьего ранга и пересмотрели дело о хищении госсобственности. Но звание Героя Советского Союза, которого он безусловно заслуживал, Александру Маринеско было присвоено лишь посмертно, в 1990 году. Тогда же его история стала и широко известной: собственно, и представление к высшей награде страны было сделано после нескольких громких публикаций в центральных газетах.

Командир подводной лодки С-13 капитан третьего ранга Александр Маринеско, лето 1945 года

Источник: odessa-memory.info

Обложка: Капитан-лейтенант Александр Маринеско на мостике подводной лодки. Источник: russian7.ru

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