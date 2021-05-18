Женская команда речных саперов «У войны не женское лицо» – не раз эту фразу повторяли писатели и поэты, но реалии Великой Отечественной войны трудно представить без подвигов женщин. Никто сегодня не сможет посчитать, сколько безымянных героинь прошло тяжёлыми дорогами войны. Статистика знает всё, но и она называет только приблизительную численность женщин, ставших лётчицами, танкистами, зенитчицами, пулемётчицами, снайперами, связистами, медсёстрами и иными военными специалистами. За время войны орденами и медалями было награждено 150 тысяч женщин-воинов, более 90 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Женщины на корабле На сайте «История РФ» мы неоднократно рассказывали о подвигах лётчиц, снайперш, партизанок. Сегодня мы расскажем вам не просто... На чтение: 2 минуты

«У войны не женское лицо» – не раз эту фразу повторяли писатели и поэты, но реалии Великой Отечественной войны трудно представить без подвигов женщин. Никто сегодня не сможет посчитать, сколько безымянных героинь прошло тяжёлыми дорогами войны. Статистика знает всё, но и она называет только приблизительную численность женщин, ставших лётчицами, танкистами, зенитчицами, пулемётчицами, снайперами, связистами, медсёстрами и иными военными специалистами. За время войны орденами и медалями было награждено 150 тысяч женщин-воинов, более 90 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Женщины на корабле

На сайте «История РФ» мы неоднократно рассказывали о подвигах лётчиц, снайперш, партизанок. Сегодня мы расскажем вам не просто о морячках, а о целой команде боевого тральщика Т-611 Волжской военной флотилии. О подобном коллективе рассказывает фильм режиссёров А. Полынникова и В. Макарова «Берегите женщин», снятый в 1981 году. Лирическая комедия о женском экипаже буксира «Циклон» не оставила равнодушными телезрителей. Но речь в фильме шла о мирном времени, а ведь и в годы войны в составе Волжской флотилии служил женский экипаж.

Женский экипаж Т-611

Источник: pikabu.ru

Боевая биография экипажа началась с того, что однажды произошёл «женский бунт» местного масштаба. Девушки потребовали, чтобы из них сформировали экипаж одного из катеров-тральщиков. И такой экипаж был сформирован в 1943 году.

Во главе тральщика стала 21-летняя старшина 2-й статьи Антонина Куприянова. До войны Тоня жила в Саратове, но когда одна за другой пришли похоронки на трёх её старших братьев, она решила сменить их в боевом строю. Девушка обладала организаторским талантом и умела расположить к себе товарищей. Вот и решила она сформировать полноценную корабельную команду.

Другие члены экипажа – ровесницы Антонины – уже проходили службу на кораблях, имели определённый опыт, чтобы заступить на вахту. Это были моторист Агния Шабалина, механик Евдокия Пархачёва, рулевой Тамара Лекалина, пулемётчица Вера Чапова, матрос Вера Ухлова и минёр Анна Тарасова. Евдокия и Агния к тому же были «ветеранами» этого судна, они работали на нём ещё до мобилизации и знали его как свои пять пальцев.

Тральщик Т-611 был сделан из реквизированного газохода

Источник: pikabu.ru

Командующий Волжской флотилией адмирал Юрий Александрович Пантелеев рассказывал позднее, как скрепя сердце выделил девушкам старый катер, как они сами его восстанавливали и готовили к несению службы. А досталось девчатам небольшое судно с деревянным корпусом. Двигателем был 60-сильный тракторный мотор ЧТЗ, работавший на генераторном газе. Топливом могли быть простые деревянные чурки.

В бой…

Тральщик оснастили пулемётом ДШК на тумбе и тралами. Буксирный газоход стал катерным тральщиком Т-611 и вошел в 6-й дивизион тральщиков 2-й бригады траления Волжской военной флотилии.

Фото послевоенных встреч

Источник: pikabu.ru

Работы у тральщиков было много. После Сталинградской битвы они очищали Волгу от фашистских мин. По великой русской реке сплошным потоком шли корабли с нефтью, зерном, военными товарами, приходящими по ленд-лизу по иранскому коридору . Только в мае 1943 года немцы сбросили в Волгу 364 мины, а всего – больше 700. Противовоздушная оборона действовала четко, но речную дорогу надо было очищать.

К 1 августа 1943 года моряки уничтожили 208 мин. Работа тральщиков заключалась в том, что судно таскало на буксире трал-баржу, на которую как на магнит и должна была среагировать мина. Первое боевое крещение Т-611 получил при тушении подорвавшейся на мине топливной баржи, а свою первую мину тральщик поймал сам. Тряхнуло так, что казалось, газоход развалится на части, но он выдержал, а женский экипаж, восстановив двигатель и заделав течь, вернулся на базу.

Встреча с командиром

Источник: topwar.ru

Долго на одном месте тральщики не оставались. Обработав один участок, они переходили на другой. Экипаж Куприяновой «вытравил» ещё две мины. А всего 203 тральщика Волжской флотилии выловили 756 мин. Свою работу девчата выполнили достойно, о чём говорят и их боевые награды. В апреле 1944 года закончилась боевая работа тральщика ТЩ-611, он был разоружён и возвращён Вятскому речному пароходству, где и числился до 1957 года. Экипаж был расформирован. Антонина Емельяновна Куприянова после демобилизации жила и работала в городе Ульяновске.

Обложка: Экипаж катера-тральщика Т-611 Волжской военной флотилии. Слева направо: краснофлотцы Агния Шабалина (моторист), Вера Чапова (пулеметчик), старшина 2-й статьи Татьяна Куприянова (командир корабля), краснофлотцы Вера Ухлова (матрос) и Анна Тарасова минер). Источник: waralbum.ru

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