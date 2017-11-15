Последний бал Романовых Костюмированный бал 1903 года... На чтение: 2 минуты

В Древней Руси балы не проводились. Да, пировать умели: кто на пиру был, естественно, мед, пиво пил, по усам текло… А вот чтобы культурно провести время, потанцевать с дамой, поддержать светскую беседу – для этого время еще не пришло.

Первые русские балы, которые официально назывались ассамблеями, появились при Петре I. И как все началось в 1718 году, так и продолжается до настоящего времени. В XVIII–XIX веках балы получили широкое распространение и, по сути, стали «фирменным» развлечением высших слоев общества. Крестьянство, ремесленники и мещане в своем большинстве, как всегда, остались в стороне.

Со временем балы стали неотъемлемой частью жизни светского общества. В Москве и Петербурге проходило до тысячи балов в год. От столиц не отставали и уездные города. Только в небольшом Ростове Великом как-то за год дали около сотни балов!

Бал, при всей своей развлекательности, имел жесткие правила проведения, и нарушать их считалось моветоном. Всё начиналось с торжественного марша-полонеза. Этот марш мог продолжаться до одного часа, и возглавлял его хозяин бала с самой важной гостьей, а хозяйке доставался самый важный гость. На великосветских балах эту миссию выполняли император с императрицей. После полонеза исполнялся вальс, и только после этого считалось, что бал начался.

Интересно, что Павел I в свое время запретил танцевать вальс, так как при исполнении этого танца государь поскользнулся и упал. Но опала продолжалась недолго – как известно, при Александре I вальс был очень популярным. После вальса танцевали венгерку, краковяк, падепатинер, падеспань, падекатр… и еще много того, что современный человек даже выговаривает с трудом. А гости балов танцевали их легко и с определенным успехом. Мы все помним фильм Сергея Бондарчука «Война и мир», в котором первый бал Наташи Ростовой стал наглядным примером того, как это мероприятие может повлиять на всю жизнь человека.

В феврале 1903 года императорская Россия отмечала очередную годовщину правления династии Романовых. Это помпезное мероприятие проходило в два этапа: 11 февраля состоялся торжественный вечер, а через день – грандиозный костюмированный бал в Зимнем дворце. Основным событием торжественного вечера стал концерт в Эрмитажном театре со сценами из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» (главные арии исполнили Федор Шаляпин и Николай Фигнер) и балетов Минкуса «Баядерка» и Чайковского «Лебединое озеро» с участием Анны Павловой . После концерта в Павильонном зале танцевали «Русскую», потом был ужин, и завершилось все опять танцами. Костюмированный бал продолжался два дня и вошел в историю как «Бал 1903 года». До сих пор он считается самым известным праздником периода правления последнего императора из династии Романовых. Четыреста человек приняли участие в торжествах.

Особенно эффектно выглядел русский танец в исполнении двадцати пар. Все приглашенные были одеты в великолепные национальные костюмы в стиле XVII века. На балу щеголяли бояре и боярыни, воеводы, стольники, пушкари, сокольничьи, посадские люди. Требования к костюмам предъявлялись очень строгие. Им полагалось быть уникальными и соответствовать эпохе царя Алексея Михайловича . Директор императорских театров Владимир Теляковский вспоминал: «Дамы совершенно ошалели и забыли все правила светских отношений». Они носились по городу за советами, обращались к архивным изысканиям, превращая предстоящий бал в исторически достоверное мероприятие. Большинство костюмов шилось в мастерских петербургских театров, и в работах участвовали десятки портных.

Естественно, все взоры были обращены на императора. Николай II на балу был в выходном платье царя Алексея Михайловича. Многие вещи на нем были подлинными, доставлены из Оружейной палаты Московского Кремля. Над царским костюмом поработал театральный костюмер императорских театров Иван Каффи. Императрица Александра Федоровна предстала перед гостями в образе царицы Марии Ильиничны Милославской.

В своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович писал: «Весь Петербург танцевал в Зимнем дворце. Я точно помню эту дату, так как это был последний большой придворный бал в истории империи». Бал стал необычным, неординарным зрелищем, «целым произведением искусства». Александра Федоровна возжелала, чтобы на балу работали лучшие фотографы Петербурга. Они должны были сделать снимки всех участников костюмированного торжества. По итогам работы небольшим тиражом вышел альбом этих фотографий. Он распространялся (за высокую плату) с благотворительной целью, в первую очередь среди тех, кто принял участие в мероприятии.

К счастью, несколько альбомов сохранилось до настоящего времени. И сегодня мы можем наблюдать на фотографиях мельчайшие детали великолепных костюмов. Сопоставляя эти фотографии с имеющимися в музеях вещами, можно атрибутировать одежду, головные уборы, рукавицы и обувь. Замечательно, что несколько костюмов, в которых на балу присутствовали некоторые участники, сохранились и находятся в фондах Государственного Эрмитажа . Через несколько дней этот бал повторился и прошел во дворце Шереметева.

В 1911 году на немецкой карточной фабрике создали эскизы игральных карт «Русский стиль», за основу которых были взяты фигуры в костюмах участников бала. Карты были отпечатаны к 300-летию дома Романовых.

В 2011 году на экраны страны вышел фильм режиссера Бориса Лизнёва «Последний бал», ставший, по сути, метафорой всего исторического пути династии Романовых. Фильм создан на основе старых фотографий, которые в том числе были сделаны на историческом балу в Зимнем дворце.

Обложка: Группа танцевавших во время бала "Русскую". Color by Klimbim 0.2

Источник: https://klimbim2020.wordpress.com