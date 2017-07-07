Краткий курс истории. Тильзитский мир 7 июля 1807 года происходит судьбоносная встреча двух императоров близ города Тильзит... На чтение: 1 минута

После проигранных войн в составе III и IV Антифранцузских коалиций (созданных для борьбы с революционной Францией) Александр I торжественно подписывает с Наполеоном ряд договоров. По этим документам Россия практически ничего не теряет и становится союзницей Франции. Это сильно бьет по авторитету русского императора в глазах собственного народа.

Фиаско царя

2 декабря 1805 года, по причине самонадеянности русского императора, впервые за 100 лет Россия проиграла генеральное сражение войны. При том, что впервые с петровских времен армию возглавлял сам царь. Всех свидетелей своего позора Александр I от себя отдалит, в особенности М. И. Кутузова .

При том, что из-за нападения Турции с востока Россия вынуждена вести войну на два фронта. Такое положение дел оказывается непосильным для Александра, и он вынужден идти на переговоры с Наполеоном.

Обменялись орденами

Впрочем, Наполеон сам настаивает на встрече с Александром. Александру нужна передышка, Наполеону – поддержка в борьбе с Англией. 7 июля 1807 года происходит судьбоносная встреча двух императоров близ города Тильзит (ныне г. Советск Калининградской области). Причем тогда, как и сейчас, граница России проходила по реке Неман, только русский берег теперь на противоположной стороне.

Россия уступила Франции те земли, которые и так были последней уже завоеваны, а также обещала присоединиться к континентальной блокаде Великобритании. Однако каждая из сторон могла достаточно широко трактовать свои будущие обязательства друг перед другом… Любопытно, что после подписания документов императоры обменялись «любезностями»: Александр получил орден Почетного легиона, а Наполеон – орден Андрея Первозванного.

Каждый русский побледнел

В российском общественном мнении Тильзитский мир был воспринят как унизительный для достоинства государства. По позднейшему выражению Александра Пушкина , при его упоминании «всякий русский должен побледнеть». После присоединения к континентальной блокаде курс рубля упал на 50 %.

Армия была унижена поражениями, дворянство открыто выражало недовольство союзом с корсиканским выскочкой. Александру даже намекали на возможность повторения участи отца – Павла I . Тем не менее широта трактовок договора позволила российскому правительству сохранить возможность дипломатического маневра и сделало возобновление борьбы реальностью.

Подробнее о Тильзитском мире можно прочитать на портале История.РФ

Обложка: "Встреча двух императоров в Тильзите 25 июня 1807 года" цветная литография Антуана Шарля Горация Верне (по прозвищу Карл Верне) (1758-1836) и Жака Франсуа Свебаха (1769-1823). Фото: JoJan CC BY 3.0

Источник: https://commons.wikimedia.org