Русский штык против немецкой пули. Сражение при Гросс-Егерсдорфе 30 августа 1757 года состоялось триумфальное для Русской армии Гросс-Егерсдорфское сражение Первое крупное полевое сражение Русской армии в ходе Семилетней войны в Европе состоялось именно у местечка Гросс-Егерсдорф. Армия Елизаветы Петровны вступила в границы Восточной Пруссии. Русские, выступив на стороне проигрывающих войну австрийцев, должны были не допустить чрезмерного усиления прусского короля Фридриха II Великого. Тем не менее существовало и несколько нюансов, без которых понять цену и значимость этой победы Русской армии не представляется возможным. Как русские попали в Германию? Со времен Петра Великого, громившего лучшую в Европе шведскую армию короля Карла XII, прошло уже много лет. В Европе поднималась звезда... На чтение: 3 минуты

30 августа 1757 года состоялось триумфальное для Русской армии Гросс-Егерсдорфское сражение

Первое крупное полевое сражение Русской армии в ходе Семилетней войны в Европе состоялось именно у местечка Гросс-Егерсдорф. Армия Елизаветы Петровны вступила в границы Восточной Пруссии. Русские, выступив на стороне проигрывающих войну австрийцев, должны были не допустить чрезмерного усиления прусского короля Фридриха II Великого.

Тем не менее существовало и несколько нюансов, без которых понять цену и значимость этой победы Русской армии не представляется возможным.

Как русские попали в Германию?

Со времен Петра Великого , громившего лучшую в Европе шведскую армию короля Карла XII, прошло уже много лет. В Европе поднималась звезда воинского таланта молодого и воинственного Фридриха II – прусского короля. Уже давно ни одна из армий Европы не сталкивалась с русскими войсками, да и в целом из-за этого боевые качества нашего воина подзабылись.

Карта Гросс-Егерсдорфского сражения

Источник: encyclopedia.mil.ru

Другим фактором стал выбор союзников. Если Елизавета Петровна поклялась воевать с Фридрихом до победного конца, как она выразилась: «Даже если придется продать половину своих платьев», то Петр III , наследник престола, относился к Фридриху как к своему кумиру. Молодой Петр III (Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский) буквально боготворил Фридриха. Естественно, такие диаметрально противоположные отношения к противнику среди царствующих особ накладывали на армию «моральные ограничения».

Ну а третьим фактором, выходящим из предыдущего, стала вопиющая нерешительность, постоянная оглядка на Санкт-Петербург русских командующих. Это, пожалуй, стало главным источником бед для Русской армии в этой войне. Более того, к нерешительности добавлялась военная некомпетентность наших командующих. Только стойкость и смелость солдат, младших и средних офицеров (к примеру, у Гросс-Егерсдорфа дебютировал ещё никому не известный майор А.В. Суворов ) спасали нашу армию в бою.

Поход на Пруссию

Летом 1757 года Русская армия начинает маневры. Почти 100 тысяч солдат, из которых 65 тысяч – регулярные (вместе с так называемым Обсервационным корпусом – резервом), остальные – казачьи и калмыцкие кавалерийские части, вступают в Восточную Пруссию. Командовал войсками уже пожилой, 54-летний фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. Осторожный, не очень опытный, можно даже сказать несколько вальяжный в своих действиях полководец. Тем не менее Апраксину была вручена внушительная сила, а 261 ствол артиллерии был весомым аргументом против пруссаков.

Взятие крепости Кольберг

Источник: upload.wikimedia.org

Кампания началась успешно. Генерал-аншеф Виллим Фермор, будущий сменщик Апраксина, при помощи Балтийского флота и осадной артиллерии овладел городом Мемель. Русская армия втягивалась вглубь вражеской территории.

Захватывая всё больше прусских населенных пунктов, Апраксин нацелил войска на Кёнигсберг. Прусский фельдмаршал Иоганн фон Левальд обладал меньшими силами стратегически и не мог позволить себе крупного сражения. Однако Апраксин своими действиями сам подвел Левальда к мысли о бое.

Изначально не собиравшийся атаковать и поджидавший своего короля Фридриха, Левальд всё больше убеждался в несостоятельности Апраксина как полководца. Рассеивание сил, нерешительные действия и медленное продвижение – всё это убедило Левальда в том, что русских можно разбить. Прекратилась даже паника среди мирного немецкого населения Пруссии, настолько медленно шёл Апраксин.

Гросс-Егерсдорфская свалка

29 августа русская армия, расположившись лагерем, находилась у местечка Гросс-Егерсдорф. Неожиданно для Апраксина казаки обнаруживают корпус Левальда недалеко от своих позиций, буквально в полудне марша.

Так выглядели русские войска

Источник: syw-cwg.narod.ru

Апраксин сначала не поверил, что пруссаки пойдут в атаку на него, имея 22 батальона (около 20 тыс.) против его 89 батальонов (почти 50 тыс.), и это при подавляющем превосходстве русской кавалерии и артиллерии.

Апраксин избрал весьма неудачное место для лагеря. Дело в том, что из него было два узких и неудобных выхода – у леса с оврагом и леса с болотом. Многотысячная русская армия с обозом и артиллерией должна была протискиваться сквозь них буквально побатальонно. Тем не менее приказ выступать был отдан в ночь на 30 августа. Апраксин не знал, что в это время с часу ночи прусская армия в боевом порядке марширует к русскому лагерю. К 4 часам утра с музыкой, знаменами в развернутом строю, в две линии с кавалерией на флангах пруссаки натыкаются на выходящих в походных колоннах русских.

Ситуация была патовая, противники не ожидали такого боя. Апраксин планировал взять Левальда числом в чистом поле, а тот, напротив, предполагал «накрыть» спящий русский лагерь.

А так пруссаки

Источник: syw-cwg.narod.ru

Бой быстро перерос в жестокие рукопашные схватки, пруссаки, сначала оттеснившие русских, удивлялись стойкости наших воинов. Когда командовавший центром генерал В.А. Лопухин был поражен тремя пулями, русские гренадеры отбили его тело, даже лишившись патронов, орудуя тесаками и штыками.

Большая часть Русской армии не могла участвовать в бою из-за изначально неправильной диспозиции, не хватало артиллерии, кавалерия не могла маневрировать. Бой шел почти пять часов с переменным успехом.

Дело решили четыре русских полка под командованием будущего блестящего полководца князя П.А. Румянцева. Без приказа, тогда ещё генерал-майор, Румянцев лично повел полки в бой против пробивших центр пруссаков.

Итоги и последствия

Современники, ещё не видевшие последующих сражений русских с пруссаками, отмечали очень большую кровопролитность этого сражения, а также большую смелость и упорство русских. Левальд оставил на поле боя почти 5 тысяч своих солдат, русские – чуть более 5 тысяч.

Реконструкция русской пехоты

Источник: pikabu.ru

К сожалению, граф Семен Апраксин не захотел пользоваться победой. Имея сведения из Петербурга о том, что Елизавета Петровна заболела, а значит, может умереть, и её сменит давний поклонник Фридриха – Пётр III, Апраксин с оглядкой на этот факт и вовсе увел армию из Восточной Пруссии, обесценив всю кровь и подвиг своих солдат.

В наказание за это выздоровевшая императрица сняла его со всех постов и отправила в Петропавловскую крепость, где он вскоре и скончался. Русскую армию возглавил генерал-аншеф Виллим Фермор. Нашим войскам предстояло держать ещё два тяжелых сражения – при Цорндорфе и Кунерсдорфе .

Казаки и калмыки против прусской пехоты

Источник: kp.ru

К сожалению, никаких выводов о разведке, управлении и тактике, а также стратегии и оперативном маневре русские командующие не сделали. И только беспримерное мужество и героизм нашего солдата снискали славу в легендах, предваряя появление на полях сражений суворовских «чудо-богатырей».

Обложка: Бой русской и прусской пехоты в лесу у Гросс-Егерсдорфа. Источник:историк.рф

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