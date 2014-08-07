Петр ΙΙΙ - миф о "слабом уме" Развенчивая исторический миф...

Краткое описание

На протяжении времени, с момента дворцового переворота 28 июня 1762 года историками и мемуаристами был создан отрицательный образ Петра ΙΙΙ . Постепенно из этого образа стал складываться стереотип о том, что с детства Петр Федорович увлекался кукольным театром, игрой в солдатики, и, поклоняясь перед прусским императором Фридрихом ΙΙ, стремился нивелировать успехи России в Семилетней войне и предать национальные интересы России. Это человек, проживший всего 34 года, имевший два имени — русское и немецкое. Первое ему дали, крестив по лютеранскому образцу, второе же — при переходе в православие.

Действительность

Безусловно, однозначную оценку личности Петра ΙΙΙ сказать нельзя. Как правило, вокруг его фигуры не поднималось широких дебатов в профессиональной историческом сообществе. А большинство исследователей сходились во мнении, что этот человек не был способен реально управлять государством, что он был отрешенным от важных государственных дел и отличался прусофильскими настроениями.

А.С. Мыльников немного с другой точки зрения решил охарактеризовать эту личность. При внимательном изучении документов оказывается, что многие историки, рассматривавшие эту эпоху, как правило, не всегда подвергали критическому пересмотру всех документов. Так С.М. Соловьев заявлял, что «люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра ΙΙΙ, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России. В.О. Ключевский оценивал его следующим образом: «случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появился».

Однако А.С. Мыльников обращает внимание на то, что круг источников, на который ссылаются исследователи является довольно узким. Это «Записки» Екатерины ΙΙ , которые, с точки зрения А.С. Мыльникова, были недостаточно критически исследованы. Здесь достаточно сравнить описание сцены знакомства Екатерины c Петром. В ранней редакции, составленной до вступления Екатерины ΙΙ на престол, она пишет: « Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про одиннадцатилетнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса». Однако освещение этой встречи резко меняется в последней редакции «Записок»: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом». А.С. Мыльников уверен, что в силу того, что по сути дела Екатерина II единоличную власть получила незаконно — в результате дворцового переворота, то ей и её единомышленникам имел смысл очернить Петра ΙΙΙ.

Помимо «Записок Екатерины ΙI» также привлекаются многими исследователями записки Е.Р. Дашковой и А.Т. Болотова. Они также отличаются некоторыми противоречиями и были недостаточно критично рассмотрены исследователями. При этом обращает на себя внимание тот факт, что сопоставительно-критического анализа записок политических противников Петра сделано не было. Также представляет интерес тот факт, что многие исследователи, рассматривая негативные отзывы вышеупомянутых авторов, часто игнорировали положительные замечания о Петре Федоровиче, которые, например, встречаются у А.Т. Болотова и Е.Р. Дашковой. Как отмечает А.С. Мыльников, образ Петра ΙΙΙ, как правило, рассматривался учеными на основании источников о нем российского происхождения, в то время как игнорировались сведения, представленные иностранными документами. Например, записями Ж.-Л. Флавье, секретаря французского посланника в Петербурге.

Также необходимо отметить, что за свое короткое царствование он был достаточно деятельным императором, о чем может свидетельствовать его законотворческая деятельность. Стремясь подражать деду, Петр ΙΙΙ c первых недель особое обратил внимание на упорядочение и оптимизацию работы органов власти. И этими делами он стремился заняться лично, о чем свидетельствует его четкий распорядок дня. Более того, что интересно, за несколько месяцев его правления были подготовлены манифесты о вольности дворянства и об уничтожении Тайной розыскной канцелярии, а также была принята серия актов, регламентирующих взаимоотношения Церкви и государства. Помимо этого, в царствование Петра Федоровича стали претворяться в жизнь проекты, подготовленные при Елизавете Петровне П.И. Шуваловым. Например, 24 апреля 1762 года был введен в действие законопроект о создании на базе сухопутного, артиллерийского и морского кадетских корпусов единого шляхетского корпуса, или указ 25 мая 1762 года об Учреждении государственного банка. А.С. Мыльников обращает внимание, что Петр ΙΙΙ из своих средств внес 5 миллионов рублей с тем, чтобы на эти деньги, впервые в истории России, были отпечатаны банковские билеты.

Есть много невыясненных событий и моментов, связанных с деятельностью и оценкой Петра ΙΙΙ. Например, его традиционно обвиняли в заключении предательского мирного договора с Пруссией. Однако, уже после переворота, спустя два года, в 1764 году Екатерина ΙΙ заключила с тем же Фридрихом союзный договор, ряд статей которого повторял «предательский» договор Петра Федоровича. Стоит признать, что вокруг этой личности все точки над «i», так и не расставлены. Безусловно, Петр ΙΙΙ остался непонятой и трагической личностью. И, что также интересно, почему-то схожую судьбу правления имел и его собственный сын — Павел I , только он несколько дольше правил.

Представляется интересным, что в большей степени его отклонения, или его поведение, которое трактуется в ангажированном виде есть только в источниках, которые были созданы его политическими противниками. У них был интерес его «очернить», более того, у них это почти получилось, поскольку у него сложилась репутация слабоумного императора. Однако, видимо стоит признать, что личность Петра III не такая однозначная, какой ее пытались нам показать его политические противники.

Источники и литература

А.С. Мыльников. Петр ΙΙΙ: повествование в документах и версиях. М.: Молодая гвардия, 2002.

Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т.1-2. М.: Голос, 1993.

В.О. Ключевский. Курс русской истории. Спб., 1904.

Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. М.: Орбита, 1989.