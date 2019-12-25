День победы в первой Отечественной войне В Российской империи 25 декабря праздновали не только Рождество Христово, но и годовщину разгрома и изгнания армии императора Наполеона Конец декабря 1812 года стал для России временем величайшего торжества: из пределов Российской империи бежали последние солдаты армии императора Наполеона. Бежали, оставленные собственным предводителем. Сам Бонапарт покинул авангард отступающих войск и отправился в Париж набирать новых солдат. В ознаменование одержанной победы император Александр I издал 25 декабря 1812 года свой знаменитый манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». Когда уцелел один из двадцати Отступление армии императора Наполеона от Москвы на запад превратилось в сущий кошмар для... На чтение: 2 минуты

В Российской империи 25 декабря праздновали не только Рождество Христово, но и годовщину разгрома и изгнания армии императора Наполеона

Конец декабря 1812 года стал для России временем величайшего торжества: из пределов Российской империи бежали последние солдаты армии императора Наполеона. Бежали, оставленные собственным предводителем. Сам Бонапарт покинул авангард отступающих войск и отправился в Париж набирать новых солдат. В ознаменование одержанной победы император Александр I издал 25 декабря 1812 года свой знаменитый манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского».

Когда уцелел один из двадцати

Отступление армии императора Наполеона от Москвы на запад превратилось в сущий кошмар для французов и их союзников. К этому времени о снабжении из воинских магазинов, сооруженных на пути наступления летом 1812 года, уже не могло идти и речи, а других возможностей по обеспечению фуражом Большая армия не имела. Виной тому были и ее собственные ошибки, когда в ходе марша на Москву французские фуражиры собирали не столько, сколько требовалось, а сколько можно, и активное противодействие крестьян и местных помещиков, организовавшихся в партизанские отряды. Не меньшие проблемы создавали французам и действия авангардных летучих отрядов русской армии, в основном казаков атамана Платова, которые уничтожали отряженные за продовольствием отряды.

«Форсирование Березины». Акварель художника Фелициана Мирбаха, 1906 год

Источник: elena-sem.livejournal.com

В таких условиях потери наполеоновской армии начали быстро расти, и не только за счет раненых и заболевших. Отправленные за фуражом чаще всего попадали в плен, и, видя их судьбу, равно как и судьбу заболевших и раненых товарищей, остальные начали массово дезертировать. В первую очередь на такой шаг решались представители вассальных по отношению к Франции государств: баварцы, пруссаки, австрийцы и другие. В итоге из 610 тысяч человек, которые перешли русскую границу 24 июня 1812 года, около 580 тысяч были потеряны — убитыми, ранеными, пленными и дезертировавшими (таких было порядка 130 тысяч). Самые тяжелые потери остатки армии Наполеона понесли при переправе через Березину в конце ноября: порядка 21 тысячи человек. Виной тому были отнюдь не удачные действия русской армии, а решение главнокомандующего французов сжечь мосты после того, как по ним прошли наиболее боеспособные и сохранившие порядок части. Таким образом Наполеон избавился от существенной части больных и раненых своих солдат, вынудив противника терять время на то, чтобы освободить себе дорогу для преследования.

Арьергард сохранивших порядок французских частей под командованием маршала Нея — порядка 1600 человек — пересек русскую границу в обратном направлении вечером 14 декабря. Это знаменовало отступление из России остатков основной армии Наполеона. На северном направлении французские войска продолжали отступать вплоть до последних дней декабря, пока входившие в их состав пруссаки не заключили сепаратный мир с русскими, вынудив бывших союзников буквально бежать.

Праздник со слезами на глазах

Русские губернии, по территории которых дважды в течение полугода прошла наполеоновская армия, понесли колоссальные потери. Гродненская, Виленская, Витебская, Ковельская, Могилевская, Московская и Смоленская были полностью разорены, поскольку именно через них пролегал путь Большой армии. Расположенные рядом Калужская, Курляндская, Псковская и Тверская губернии пострадали меньше, но и их хозяйство пришлось восстанавливать не один год. Красноречивая цифра: по подсчетам английских финансистов, составлявших сводку потерь России для того, чтобы определить, какова может быть сумма возможных субсидий со стороны Великобритании, оценили потери одной только Московской губернии в 270 миллионов рублей — полтора российских государственных бюджета! Существенными были и людские потери: только армия потеряла порядка 210 тысяч человек, а прирост рождаемости в стране на несколько лет снизился примерно вдвое.

«Возвращение ратника в родное семейство». Этюд художника Ивана Лучанинова, 1815 год

Источник: artpoisk.info

Тем не менее, невзирая на столь тяжелые потери, Россия торжествовала: ни разу со времен Смуты она не испытывала такой угрозы самому своему существованию и ни разу с тех пор не приходилось ей отвечать на эту угрозу таким напряжением сил и таким национальным подъемом. Царский манифест от 25 декабря 1812 года подчеркивал, что «Войско, Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую», чтобы отстоять свою страну. И потому два года спустя, когда уже окончился и Заграничный поход русской армии, а сам Наполеон был отправлен в ссылку на Эльбу, еще одним императорским манифестом от 30 августа 1814 года было объявлено, что отныне день 25 декабря будет праздноваться в России не только как Рождество Христово, но и как «воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».

Эта традиция безусловно соблюдалась до последних дней Российской империи. Ежегодно в этот день не только служились благодарственные молебны и шли крестные ходы, но также устраивались смотры войскам и высочайшие приемы, устанавливались памятники и открывались галереи картин, посвященных Отечественной войне. Так, 25 декабря 1826 года открылась знаменитая Военная галерея Зимнего дворца, включавшая 332 портрета участников войны, а в 1837 году в честь 25-летия победы состоялось торжественное открытие памятников фельдмаршалам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю де Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Лишь однажды, в 1912 году, торжества по случаю 100-летия победы перенесли на 26 августа — годовщину Бородинского сражения, чтобы пышность всенародного праздника не затмевала Рождества.

Памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову у Казанского собора в Санкт-Петербурге, открытый 25 декабря 1837 года

Источник: hellopiter.ru

Обложка: «Ретирада французской армии из России». Картина художника Альбрехта Адама, 1830 год. Источник: pro100-mica.livejournal.com

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