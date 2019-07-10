Чью фамилию в качестве оперативного псевдонима выбрал наш президент? Плато́в! Европе уж известно,Что сил Донских ты страшный вождь.Врасплох, как бы колдун, всеместноПадёшь, как снег ты с туч иль дождь. Г. Р. Державин «Атаману и войску донскому» 28 июня (10 июля по н. ст.) закончилось победой русского оружия одно из первых сражений Отечественной войны 1812 года Русские казаки одержали убедительную победу над французами, проявив чудеса храбрости. Большая заслуга в «деле у Мира» была и за плечами одного из самых выдающихся в отечественной истории казачьих командиров – Матвея Ивановича Платова. И сегодня мы расскажем вам его удивительную и героическую историю. Настоящий казак Матвей Платов был старшим из четверых сыновей Ивана Федоровича... На чтение: 3 минуты

Плато́в! Европе уж известно, Что сил Донских ты страшный вождь. Врасплох, как бы колдун, всеместно Падёшь, как снег ты с туч иль дождь.

Г. Р. Державин «Атаману и войску донскому»

28 июня (10 июля по н. ст.) закончилось победой русского оружия одно из первых сражений Отечественной войны 1812 года

Русские казаки одержали убедительную победу над французами, проявив чудеса храбрости. Большая заслуга в «деле у Мира» была и за плечами одного из самых выдающихся в отечественной истории казачьих командиров – Матвея Ивановича Платова. И сегодня мы расскажем вам его удивительную и героическую историю.

Настоящий казак

Матвей Платов был старшим из четверых сыновей Ивана Федоровича и Анны Ларионовны Платовых. Родился 8 (19) августа 1753 года в городе Черкасске (ныне станица Старочеркасская). Происходил из «старшинских детей», а это значило, что род его деятельности – военная служба – был предрешен уже по рождению.

Неизвестный художник. Портрет М.И. Платова на коне (1810)

Источник: pinterest.ru

Матвей поступает на службу в 1766 году в чине урядника, а уже через три года становится есаулом. Ему было суждено участвовать во всех войнах, которые вела Россия на протяжении его жизни, и, надо сказать, он делал это с большой удачей и умением.

Сначала он отлично проявил себя в ходе Крымской кампании при взятии Кинбурна и штурме Перекопа. В ходе этих событий способный молодой казак командовал уже полком. Позже воевал с горцами, участвовал в подавлении Пугачевского восстания .

Затем в конце 80-х годов XVIII века отличился в ходе Русско-турецкой войны, где участвовал в штурме Очакова, Аккермана, Бендер и Измаила, а также в Каушанском сражении.

Матвей Платов

Источник: tunnel.ru

В эти годы Платов приобрел всеобщую известность и популярность в войсках. В 1793 году Матвей Платов произведен в генерал-майоры, возглавил Екатеринославское и Чугуевское казачьи войска в качестве атамана. В царствование Павла I он принимает участие в Персидском походе 1796 года. За неисполнение приказа (по другим данным, по доносу) император обвиняет Матвея Платова в заговоре и сначала ссылает в Кострому, а затем и вовсе сажает казака в Петропавловскую крепость.

Однако государев гнев сменился милостью. Уже в 1801 году Платова назначают командовать одним из самых интересных и авантюрных военных предприятий в истории нашей страны – Индийским походом казаков. Павел I в корне изменил внешнюю политику и со своими недавними врагами – французами, которых громил А.В. Суворов в Италии и Швейцарии, выступил против недавних союзников – англичан.

Атаман-вихрь

Платов быстро организует в поход свыше 27 тысяч казаков. В общей сложности 41 полк, при артиллерии и обозе. Однако под Оренбургом казаков, выдвинувшихся в поход, застает весть о кончине императора.

Посмертный портрет Платова работы Джорджа Доу

Источник: upload.wikimedia.org

Новый император Александр I знал о подвигах известного казачьего атамана, он вернул казаков из авантюрного похода, а Матвею Платову отправил личное письмо, в котором писал:

Так Платов возглавил самое крупное и известное казачье войско в России. И по сей день казаки отмечают ту огромную организационную работу, которую провел на этом посту неутомимый Платов. А в 1805 году он основал существующий и поныне город Новочеркасск, ставший вместо регулярно затапливаемого Черкасска новой столицей войска.

В ходе последовавшей в Европе войны четвертой антинаполеоновской коалиции принял командование всеми казачьими полками. Отличился при Прейсиш-Эйлау и Гейльсберге, за отважные и смелые кавалерийские налеты в войсках его прозвали «атаман-вихрь». Позже, при знакомстве с Наполеоном во время Тильзитской встречи двух императоров, отказался от французского ордена Почетного легиона со словами:

Платов и его казаки

Источник: pinterest.ru

Однако принял из рук французского императора драгоценную табакерку с его портретом, который позже сменил на узор, а взамен Платов презентовал французскому императору отличной выделки лук со стрелами. Надо сказать, что Матвей Иванович вовсе не стеснялся общаться со столь высокопоставленным человеком и пристально оценивал его. Когда его спросили, почему он так долго смотрит в сторону Бонапарта, он весело отвечал:

Перед началом Отечественной войны 1812 года участвовал в Русско-турецкой войне 1806-1812 годов, где тоже отличился.

Герой Отечественной войны и Заграничных походов

Слава Матвея Платова достигла зенита в годы обороны Отечества от наполеоновской «Великой армии». Славу ему принесла победа 9-10 июля у местечка Мир, где в конном бою казаки разбили кавалерийскую дивизию польского генерала на французской службе Рожнецкого.

Матвей Платов

Источник: pinterest.ru

А уже 8 августа казаки Вихря-атамана Платова в бою у деревни Молево болото разбили кавалерийскую дивизию французского генерала Себастьяни, взяв свыше 300 пленных и личный портфель французского генерала с ценными документами.

После этого была Бородинская битва , где Платов со своими казаками на левом фланге крушил французов, нанося по ним болезненные удары. Тарутино, Малоярославец, Вязьма, Дорогобуж и другие бои. За 1812 год казаки Платова захватили в плен свыше 70 тысяч (!) французов, более 500 орудий и 30 знамен французских полков. 29 октября 1812 года император произвел Матвея Платова в графское достоинство.

Виктор Викентьевич Мазуровский. Кто кого? Поединок донского казака с польским уланом

Источник: upload.wikimedia.org

В Заграничном походе Платов сопровождал императора и командовал всеми казачьими полками, иногда выполняя особые поручения. Его казаки отличились при Немуре, Вильнёве и в других боях, а при Лейпциге они спасли Александра I от плена .

Самый известный казак

После заключения Парижского мира Платов сопровождал нашего императора в Лондон, где его буквально носили на руках. Слава русских казаков далеко обогнала Матвея Платова и его лихих всадников. Ему присвоили почетное профессорское звание Оксфордского университета и подарили драгоценную золотую с инкрустацией саблю, которых изготовили всего три (сейчас она находится казачьем музее Новочеркасска).

Современный памятник атаману Платову в сквере Новочеркасска

Источник: upload.wikimedia.org

Матвей Иванович Платов умер 3 (15 по н. ст.) января 1818 года в Новочеркасске. До своей смерти обласканный всей возможной славой и народной любовью он сделал многое для казачества и для России. Кстати, его заслуга есть даже в отечественном виноделии, именно он завез на юг России лучшие сорта французского винограда и во многом способствовал появлению Раздорского и Цимлянского вин.

И сейчас его прах в усыпальнице Войскового собора охраняет Новочеркасск, а в центре города возвышается памятник – неутомимый Вихрь-атаман с обнаженной саблей зовет и готов вести вперед своих казаков и их ныне живущих наследников. В ноябре 2018 года РВИО открыл памятник прославленному атаману недалеко от места, где сегодня соединяются границы Ставрополья, Ростовской области и Краснодарского края. А имя Платова присвоено аэропорту, открытому неподалёку от Ростова-на-Дону 7 декабря 2017 года. Решение принято Правительством Ростовской области по результатам проведённого голосования в марте 2016 года.

Обложка: Орловский А. О. Портрет М. И. Платова. 1812-1813 гг. Источник: upload.wikimedia.org