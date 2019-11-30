Орден Святого апостола Андрея Первозванного: награда в честь святого покровителя Руси Со времен Петра I день 30 ноября был праздником кавалеров первой российской государственной награды Отечественная наградная система имеет не такую уж и долгую историю — всего чуть больше трех столетий. И почти все это время главной и высшей наградой в России служил (и служит вновь с 1998 года) орден Святого апостола Андрея Первозванного. Учрежденный Петром I в самом конце XVII столетия, он на два с лишним века стал главным орденом Российской империи – выше награды не было. А общим праздником всех кавалеров этого ордена (его называют также орденским или кавалерским) служил и служит день памяти первого ученика Христа — 30...

Со времен Петра I день 30 ноября был праздником кавалеров первой российской государственной награды

Отечественная наградная система имеет не такую уж и долгую историю — всего чуть больше трех столетий. И почти все это время главной и высшей наградой в России служил (и служит вновь с 1998 года) орден Святого апостола Андрея Первозванного. Учрежденный Петром I в самом конце XVII столетия, он на два с лишним века стал главным орденом Российской империи – выше награды не было. А общим праздником всех кавалеров этого ордена (его называют также орденским или кавалерским) служил и служит день памяти первого ученика Христа — 30 ноября по церковному календарю.

По итогам Великого Посольства

Точная дата учреждения первой государственной российской награды, увы, канула в веках. Одни современники появления ордена Андрея Первозванного называют днем его появления 30 августа 1698 года, другие — 30 ноября, а кто-то вообще относит это событие к 1696 году. В чем сходятся исследователи, так это в том, что идея введения в России системы государственных наград — именно государственных, а не просто жалованных тем или иным монархом, и именно системы, при которой конкретные заслуги конкретных людей перед страной вознаграждаются особым образом, описанным в законах — родилась у царя Петра Алексеевича после его знаменитого Великого посольства . Известно, что во время путешествия по Западной Европе Петру I неоднократно преподносили высшие ордена разных государств, и в большинстве случаев самодержцу приходилось отказываться от них, поскольку он не имел возможности вручить ответную награду.

Но, познакомившись с европейскими наградными системами, царь Петр наверняка оценил их удобство и достаточно высокую степень объективности и потому захотел ввести нечто подобное на родине. Ведь в допетровские времена обычной наградой для проявившего себя полководца или государственного деятеля служили пресловутые «шубы с царского плеча», то есть сугубо материальные знаки поощрения. Они имели немалую ценность сами по себе, но далеко не каждый мог узнать в шубе, ожерелье или перстне именно монаршую награду. Орденская система полностью решала эту проблему: установленного образца награда бросалась в глаза и с первого взгляда демонстрировала и статус награжденного, и то, какое место он занимает на иерархической лестнице. Наконец, ту же шубу или дарованные в качестве награды земли можно было без особого труда забрать у награжденного, а система государственных наград позволяла сделать это только в строго оговоренных случаях, в установленном порядке.

Награда без статута, но со статусом

Несмотря на то, что Петр I отличался большим педантизмом во многих вопросах, касавшихся государственного устройства, в деле введения первого российского ордена он почему-то не стал торопиться с разработкой и оформлением его статута. Достаточно сказать, что первым кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного в 1699 году стал петровский сподвижник, первый русский генерал-фельдмаршал и глава Посольского приказа Федор Головин (однако, как именно производилось награждение и на каком основании, неизвестно до сих пор). Только в 1720 году царь Петр взялся за разработку проекта статута ордена, из которого следовало, что вручаться он мог не только за военные подвиги, но и за заслуги на гражданском поприще. А вот что было оговорено сразу, так это ранг первой русской государственной награды: выше нее не было и быть не могло. На это намекало и название ордена: апостол Андрей Первозванный издавна считался главным святым покровителем Руси (потому и на концах Андреевского креста, изображенного на знаке ордена, расположились буквы S.A.P.R. — Sanctus Andreus Patronus Russiae, то есть Святой Андрей, покровитель России).

С первых дней установился и порядок ношения знака ордена и орденской звезды. Знак представлял собой изображение апостола Андрея, распятого на косом (Х-образном) кресте, наложенное поверх черного двуглавого орла — герба России. На обратной стороне знака, как и на центральном медальоне восьмилучевой серебряной звезды ордена, был написал орденский девиз — «За веру и верность». Звезду полагалось носить на одежде (позднее прибавилось уточнение «выше всех иных наград»), а знак ордена носили на голубой шелковой ленте, надетой через правое плечо. В особо торжественных случаях знак носили на специальной орденской цепи, состоявшей первоначально из тридцати, потом — из двадцати одного, а в конце концов из семнадцати звеньев. Семь из них представляли собой тех же императорских двуглавых орлов с московским гербом, шесть — розетки с Андреевским крестом, а четыре — так называемые «трофеи» (то есть эмблемы, составленные из изображений знамен и оружия), на которых во времена царицы Елизаветы Петровны появился вензель Петра I. Появилась и специальная орденская одежда: она состояла из длинного зеленого бархатного плаща с белым подбоем, серебряными шнурами-завязками и вышитой слева орденской звездой, светло-синего кафтана, белой безрукавки с золотыми галунами и вышитым на груди крестом и черной шляпы с красным и белым перьями и голубым Андреевским крестом. В такой одежде кавалеры ордена должны были являться на орденский праздник.

За заслуги и по факту рождения

Поскольку само понятие «орден» как в Европе, так и в дореволюционной России означало прежде всего сообщество кавалеров той или иной награды, у кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного был не только орденский праздник и орденская одежда. С 1732 года орден получил свой собственный храм — Андреевский собор на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (официальное название – собор Святого Апостола Андрея Первозванного). Именно сюда кавалеры съезжались ежегодно на орденский день, после которого при дворе устраивали праздник с застольем, и участникам подавали угощения на особенной посуде с изображением орденских знаков. Надо сказать, в первое время такие приемы были немноголюдными: по установленной в петровские времена традиции, единовременно в ордене могли состоять только 12 награжденных граждан Российской империи и столько же иностранцев. Так что неудивительно, что за первые сто лет существования награды пожалован ею был 231 человек. Примечательно, что сам Петр I был в этом списке шестым: его удостоили этой награды вместе с Александром Меншиковым за захват шведских кораблей «Гедан» и «Астрильд». А вторым (после упомянутого уже Федора Головина) в 1700 году награду получил гетман Иван Мазепа — и он же после своего предательства стал первым кавалером, лишенным высшей награды.

Со временем система награждения орденом Святого апостола Андрея Первозванного, как и многие другие петровские начинания, потеряла свой первоначальный смысл. В середине XVIII века появилась практика награждения им великих князей по факту их рождения (узаконил ее император Павел I ), и с тех пор каждый российский император с первого дня своего был кавалером ордена Святого Андрея Первозванного, а значит, и всех остальных русских орденов тоже. Веком позже такую практику распространили и на князей императорской крови — по достижении совершеннолетия. Кроме того, в статуте ордена появилось прямое указание на то, что награждение им зависело не от конкретных заслуг (их даже не стали прописывать, как это было сделано, например, в статуте ордена Святого Георгия), а «единственно от Монаршего внимания к службе и отличиям высших чиновников государственных». Но все же большинство кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного, награжденных за собственные заслуги, получили его вполне обоснованно. Среди них были, например, такие знаменитые военачальники, как генералиссимус Александр Суворов и генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли, петровские сподвижники Яков Брюс и Федор Апраксин, исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский , адмирал Евфимий Путятин , инженер-генерал Эдуард Тотлебен , и множество иных.

Высший орден Российской империи перестал существовать вместе со страной, символом которой он был. Последним награжденным стал король Дании Фредерик IX, удостоенный награды 27 января 1917 года, а последний орденский праздник отметили еще раньше – 30 ноября 1916 года. В советской России место высшей награды сначала занял орден Боевого Красного Знамени, затем — орден Ленина, а в 1934 году — звание Героя Советского Союза. И только в 1998 году уже в постсоветской России орден Святого апостола Андрея Первозванного вернулся в отечественную наградную систему и вновь занял свое прежнее место высшей государственной награды, которой по сегодняшний день награжден еще 21 человек.