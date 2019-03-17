Какой крымский город первым вошёл в состав Российской империи? 6 октября 1768 года началась очередная война между Россией и Турцией. На чтение: 1 минута

6 октября 1768 года началась очередная война между Россией и Турцией. Столкнулись старые интересы двух государств. Россия стремилась выйти к Чёрному морю и не допускала расширения владений Османской империи в Причерноморье и на Кавказе.

Большая война с турками

В сферу интересов Турции попала и Польша, где в 1764 году на престол взошёл Станислав Август Понятовский, его считали в Константинополе ставленником Екатерины II . Повода для войны долго ждать не пришлось. Турция сочла, что Россия не выполнила свои обязательства и не вывела свои войска из Польши, где она вела боевые действия против враждебной королю Барской конфедерации. Был и ещё один «доброжелатель», который подталкивал Турцию к войне с Россией, – это Франция. Она как бы выстраивала враждебный кордон против нас: Турция, Польша, Швеция. События в Польше стали своевременным поводом и причиной.

Естественно, Турция нуждалась в помощи, и она нашла её со стороны Франции и Австрии. Боевые действия начались на Украине и на Кавказе. Натиск турок на Россию не увенчался успехом. Армия Петра Александровича Румянцева дала достойный отпор агрессорам. В целом кампания 1768-1769 годов закончилась безуспешно для каждой из сторон.

1770 год стал удачным для русской армии. Основные боевые действия переместились на Нижний Дунай. Здесь Румянцев одержал знаменитые победы при Ларге и Кагуле. В это же время корабли Балтийского флота под командованием Григория Андреевича Спиридова, несмотря на противодействие французов, пришли в Средиземное море, где разгромили турецкий флот. Окончательное уничтожение османской эскадры состоялось в ночь с 25 на 26 июня 1770 года в Чесменской бухте Эгейского моря у берегов Малой Азии. Турция лишилась военного флота, да и торговый флот её значительно снизил свою активность.

Независимое Крымское ханство

В 1771 году активность русских войск только возросла. В июне 1771 года 2-я армия князя Василия Михайловича Долгорукова захватила Перекоп и в дальнейшем весь Крым. Впоследствии полководец стал именоваться Долгоруковым-Крымским. На Дунае русские войска отбили все атаки турецких войск и не дали им переправиться на левый берег. В июне 1772 года Россия подписала договор с крымским ханом Сахиб-Гиреем. Крым объявлялся независимым от Турции государством и находился отныне под покровительством России. Кульминацией этого периода войны стала переправа русских через Дунай. 20 июня 1773 года Александр Васильевич Суворов разгромил турецкий корпус возле Козлуджи, и в тот же день корпус генерал-поручика Ивана Петровича Салтыкова разгромил турок у Туртукая. Были блокированы крепости Шумла, Рущук (Русе) и Силистрия. Русские войска перешли через Балканы.

Мир

Турки запросили мира. После переговоров 21 июля 1774 года войну закончил Кючук-Кайнарджийский договор. Крым объявлялся независимым и фактически становился подконтрольным России. К России отошла часть северного побережья Чёрного моря. Появилась новая граница, которая прошла по Бугу и Кубани. Одним из замечательных приобретений в Крыму для России стали город Керчь и крепость Еникале, а на Черноморском побережье Северной Таврии – крепость Кинбурн. Черноморский флот навсегда прописался на Чёрном море, для его кораблей был открыт свободный проход через Босфор и Дарданеллы.

Таким образом, Керчь и Еникале стали первыми крымскими городами, вошедшими в состав Российской империи. Пройдёт меньше 10 лет, и весь Крым в апреле 1783 года войдёт в состав России, но это уже отдельная историческая проблема, и мы в самое ближайшее время к ней обратимся.

Обложка: И. К. Айвазовский. Вид Керчи. Источник иллюстраций: https://livejournal.com

Читайте также:

Почему Айвазовский выбросил в море ордена турецкого султана?

Как Россия покончила с рабством в Крыму

Царский подарок. Как Крым Украине передавали

День, когда Ахтияр стал Севастополем

Как точно узнать, чей Крым. К годовщинам завоевания и освобождения полуострова