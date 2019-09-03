Любимые игры Екатерины Великой Сегодня мы поговорим о Екатерине II не как об императрице, а как о женщине на троне, которой были весьма не чужды и простые житейские утехи... На чтение: 2 минуты

Сегодня мы поговорим о Екатерине II не как об императрице, продолжавшей дела Петра Великого и устроившей российскому дворянству «золотой век», а как о женщине на троне, которой были весьма не чужды и простые житейские утехи.

Верхом и с ружьем

В отличие от своих предшественниц на троне, императрица-просветительница вместо балов и маскарадов ежедневно занималась рутинной государственной работой. А ее любимые развлечения немного отличались от того, что радовало душу ее предшественницам-императрицам.

Картина Георга Христофора Гроота «Великая княгиня Екатерина Алексеевна». Около 1744 года

Источник: ria.ru

Одним из любимых занятий Екатерины было катание верхом. Современники рассказывали, что она правила лошадьми как профессиональный наездник. Государыне очень нравилось вырываться из общей кавалькады. В те времена дамы по-мужски не ездили, это было не принято. У Екатерины же было специальное английское седло. С его помощью уже по ходу движения она принимала мужскую посадку и поэтому развивала бешеную скорость, однако нормы приличия при этом не страдали. Кроме конных прогулок, императрица не отказывала себе и в пешеходных. Она затемно гуляла по улицам Санкт-Петербурга , не стесняясь прохожих. Правда, эти прогулки часто проходили тогда, когда обыватели только просыпались.

Екатерина II была еще и заядлой охотницей. Правда, стрелять ее научил нелюбимый супруг Петр III в бытность свою наследником престола. Еще при жизни Елизаветы Петровны она сбегала вместе со старым егерем в тростниковые заросли и развлекалась стрельбой по уткам. Став императрицей, она не отказалась от прежнего увлечения. Монархиня очень любила псовую и соколиную охоту. С возрастом сидеть на лошади как прежде она уже не могла, но в охотничьих выездах продолжала участвовать.

Страсть к маранию бумаги

Еще одно интересное хобби было у Екатерины. На досуге она занималась сочинительством. И сегодня мы с вами можем ознакомиться с ее обширным наследием. Царица – автор не только многочисленных писем и дневников, но и басен, сказок, переводов, комедий и даже либретто к пяти операм. Спектакли, поставленные по ее произведениям, пользовались большой популярностью. Как журналистка, императрица печатала свои работы в сатирическом журнале «Всякая всячина». Ее произведения были посвящены критике человеческих пороков и слабостей, которым она сама была не чужда (особенно по части отношений с мужчинами).

Екатерина II за написанием «Наказа»

Источник: upload.wikimedia.org

Наша героиня еще и хорошо вышивала, прекрасно владела спицами, увлекалась кройкой и шитьем. Подчас на выкройки собственноручно сшитых ею детских костюмчиков претендовали даже первые лица соседних государств. Обычно после обеда она принималась за рукоделие, а Иван Иванович Бецкой (личный секретарь императрицы) читал ей вслух. После чтения она переходила в Эрмитаж , где точила из кости, дерева, янтаря, гравировала…

Отличала Екатерину и страсть к коллекционированию. Это ее увлечение позволяет нам сегодня видеть многие шедевры, собранные в то время. Коллекция предметов искусств, собранных ею, дала начало Эрмитажу. Только в 1764 году она приобрела 200 картин у одного немецкого торговца. Мимо Екатерины не проходили камнерезные произведения искусства, монеты разных стран и веков, ювелирные изделия, различные диковины и минералы…

Любимое макао

Вступив на престол в 1762 году, Екатерина подтвердила запреты ее предшественников в отношении азартных игр. Мотив был понятен – не дать разориться старым дворянским фамилиям. Но сама она страстно любила играть в карты. Этому есть подтверждения в камер-фурьерских журналах ее царствования, в которых фиксировались все события жизни двора.

Государыня играла в бостон, пикет, криббедж, но особенно предпочитала макао. Азартные по понятиям своего времени игры она не любила (таковыми считались банк, фаро, квинтич), но к игрокам относилась снисходительно. При Екатерине в 1765 году был введен налог на карты в пользу воспитательных домов. На каждую колоду карт, привезенную из-за рубежа, налог составлял 10 копеек, а на отечественную – 5 копеек.

Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. Картина художника Владимира Боровиковского, 1794 год

Источник: upload.wikimedia.org

Очень любила Екатерина играть «на камушки». Она сама составляла список удостоенных играть, а после оглашения имен перед приглашенными ставилась шкатулка с бриллиантами, и начиналась игра. Императрица часто была великодушной и прощала своим партнерам вольности, которые проявлялись в порыве азарта.

Была у императрицы страсть и к бильярду. Эту игру в Россию завез из Голландии Петр I , она быстро стала популярной в аристократической среде. На бильярде играли лица обоего пола, но женщинам он нравился особенно, так как они могли играть с глубоким декольте.

Екатерина приехала в Россию уже с хорошей подготовкой. Еще девочкой она прекрасно освоила все премудрости игры в бильярд. В годы своей невеселой молодости он был одним из немногих ее развлечений. Когда Екатерина узнала, что в трактирах распространяются карточные игры и кегли, она подписала указ, в котором разрешала только бильярд.

Сегодня мы затронули небольшую часть жизни русской императрицы. За рамками нашего повествования осталось очень много того, что связано с жизнью и деятельностью Екатерины Великой. Гораздо больше вы можете узнать на нашем портале «История.РФ». Приглашаем вас его посетить.

Обложка: Виргилиус Эриксен. Конный портрет Екатерины Великой

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Обложка: Эриксен В. Портрет Екатерины II в гвардейском мундире на коне Бриллианте, 1778 год

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Источник: https://rusmuseumvrm.ru