Мытарства русских немцев. Как сложилась судьба гостей Екатерины II На территории России всегда проживало много иностранцев. Первые из них поселились здесь еще до Петра I. Так, Немецкая слобода в Москве появилась еще при Василии III. Впоследствии такие поселения распространились и в других городах – европейцы заселили Санкт-Петербург, Воронеж, Саратов. Примечательно, что в России селились иммигранты из разных государств Европы, в том числе были пленные, а также приглашенные на производство специалисты. Однако немцами в XVI–XVIII веках называли всех иностранцев, которые не говорили по-русски (то есть были «немыми»). В эпоху правления Ивана IV московский иноземный пригород русские прозвали Кукуем по названию протекавшего поблизости ручья. Большой вклад в развитие Немецкой слободы внес... На чтение: 3 минуты

На территории России всегда проживало много иностранцев. Первые из них поселились здесь еще до Петра I. Так, Немецкая слобода в Москве появилась еще при Василии III. Впоследствии такие поселения распространились и в других городах – европейцы заселили Санкт-Петербург, Воронеж, Саратов.

Примечательно, что в России селились иммигранты из разных государств Европы, в том числе были пленные, а также приглашенные на производство специалисты. Однако немцами в XVI–XVIII веках называли всех иностранцев, которые не говорили по-русски (то есть были «немыми»).

В эпоху правления Ивана IV московский иноземный пригород русские прозвали Кукуем по названию протекавшего поблизости ручья.

Большой вклад в развитие Немецкой слободы внес первый русский император Петр Великий , который часто бывал здесь и активно перенимал традиции местных жителей.

Однако заселять иностранцами малообжитые российские земли начали при Екатерине II. В 1762 и в 1763 годах императрица издала манифесты, в которых пригласила жителей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегах реки Волги. На это приглашение с радостью откликнулись тысячи жителей немецких государств (Гессена, Бадена, Саксонии, Гольштейна, Майнца и других), а также население Швейцарии, Нидерландов, Франции, Дании, Швеции и других европейских государств. Таким образом, над землями Поволжья зазвучала иностранная речь.

Немецкие колонисты. Густав-Теодор Паули. «Этнографическое описание народов России». 1862 г.

С приходом советской власти ситуация для местных обитателей, конечно, изменилась, но не коренным образом. 19 октября 1918 года была создана Трудовая коммуна немцев Поволжья, через пять лет получившая статус автономной республики.

Однако Великая Отечественная война положила конец мирной жизни как российских немцев, так и всех жителей Советского Союза.

О том, как сложилась жизнь немцев Поволжья после 1941 года и что случилось с их потомками, «Истории.РФ» рассказал доктор исторических наук, профессор, ректор Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина Игорь Плеве.

«Большевики сделали ставку на немцев, чтобы укрепить позиции»

– Игорь Рудольфович, Трудовая коммуна немцев Поволжья в Советской России появилась в 1918 году, но ведь немцы проживали там еще с екатерининского времени?

– Конечно. Первые иностранные поселения на Волге появились в 1764 году. Основные заселения происходили в 1764–1767 годах. Тогда на Волгу по приглашению Екатерины II прибыли 22,5 тысячи колонистов. Они расселились колониями и осваивали территории правого и левого берега Саратовского Поволжья.

– Почему советские власти решили присвоить этой территории статус коммуны, а потом и вовсе сделали ее автономной республикой? Ведь только что отгремела Первая мировая, в которой Германия была нашим противником.

– Эта автономия действительно была создана одной из первых в Советской России, но никакого особого отношения к немцам в данном случае не было. Причина создания немецкой трудовой коммуны, с моей точки зрения, заключается в том, что большевики, учитывая свою политическую слабость в то время, решили сделать ставку на национальные движения. Советская власть хотела укрепить свои позиции, предоставив национальным меньшинствам больше возможностей, автономии и т. д. А учитывая, что к осени 1918 года другие национальные территории уже находились под властью их противников, белогвардейцев, большевики сделали ставку на немецкую республику. По мере того как освобождались другие территории, создавались новые автономии. Эта политика, с одной стороны, была демократической, поскольку предоставляла возможность автономии в рамках государства, но, с другой стороны, она потом очень тяжело сказалась на дальнейшей судьбе России.

«Сторонников фашизма не нашли, но всех выселили»

– Очевидно, что начало Великой Отечественной войны стало переломным моментом в жизни поволжских немцев. Как сложилась их судьба? Их сразу депортировали?

– Указ о депортации немцев, проживающих в Поволжье, вышел 28 августа 1941 года, но все было подготовлено к их выселению гораздо раньше. Перед органами НКВД в 1940 – 1941 годах ставилась задача найти среди немецкого населения сторонников фашистской Германии. Впрочем, найти их так и не смогли. Но, несмотря на это, было принято решение о выселении.

– Некоторые историки пишут, что немцев заставили наскоро собрать вещи и выселили в течение суток. Это правда?

– Все разговоры о том, что всех немцев выселили в течение 24 часов, – это, конечно, глупость, потому что это невозможно было сделать физически. Но, с другой стороны, никого из них в местах проживания не оставили. Процесс выселения начался где-то 1 сентября и закончился через три недели. К концу сентября все немецкое население уже было выселено с территории бывшей немецкой республики.

– Кого-то из них расстреляли или сослали в лагеря?

– Нет, их просто выселили с этой территории, а сказали, что это временное перемещение. Но на самом деле нет ничего более постоянного, чем временное. А потом, в 1946 году, был принят закон о закреплении их на территории Сибири и Казахстана: то есть после войны немцам законодательно запретили возвращаться на родину, в Поволжье.

– Как происходила культурная ассимиляция немцев, когда они жили здесь? Им удалось сохранить свои традиции и национальный язык после того, как отношение советской власти к ним ухудшилось?

– Я могу сказать, что те репрессии 30-х годов, которые касались немцев, касались и других народов Советского Союза. Наиболее жесткие репрессии к немцам применялись в первую очередь по религиозным принципам. Особенно серьезно это касалось меннонитов (меннонитство – одна из протестантских деноминаций, называемая по имени основателя, голландского религиозного лидера Менно Симонса. – Прим. ред. ) и глубоко верующих немцев других конфессий. Их в 1937 – 1939 годах репрессировали в первую очередь, как и представителей многих других народностей страны. Но ограничений, связанных с языковой культурой и культурным развитием, до 1941 года не было. Для советской власти главное было, чтобы все происходило в рамках коммунистической идеологии. В Немреспублике были и национальные немецкие школы, и Немецкий педагогический институт, и сельскохозяйственные образовательные учреждения, а внутренним государственным языком был немецкий.

«Поехали не на родину, а за куском хлеба»

– Кто поселился в бывшей немецкой автономии после депортации местных жителей?

– Эти территории были заселены разными людьми. Во-первых, сюда приехали те, кто был эвакуирован с европейской части (Советского Союза. – Прим. ред. ) по мере продвижения фашистских войск. Также сюда переселялась часть жителей Поволжья – кому-то надо было обрабатывать землю, там остался скот и т. д. На территорию бывшей немецкой республики агитировали переселяться всякими обманными способами, особенно в Мордовии и ряде других областей Средней Волги. Женщинам обещали: «Если вы переедете в Немреспублику, то ваших мужей и сыновей не заберут в армию; они должны будут осваивать эти территории». Но на самом деле, конечно, это было не так, и потом в любом случае большинство забирали на фронт.

– Что стало с поволжскими немцами после депортации? Они не уехали из России?

– Нет, они все остались здесь. Те, кто не умер в трудармии и выжил в этих условиях фактического заключения, так и остались жить в Сибири. Потом многие немцы переселились в Казахстан, там они осваивали целинные земли. Не случайно в 60-е годы многие так называемые колхозы-миллионеры (колхозы, получавшие миллионные прибыли. – Прим. ред. ) состояли целиком из немцев. Некоторые из них вернулись на Волгу, особенно в 70-е годы, когда в Заволжье стало развиваться орошаемое земледелие. Тогда сюда вернулось около 40 тысяч немцев. Конечно, это очень мало по сравнению с выселенными 450 тысячами.

– Кто-то из них впоследствии вернулся на историческую родину?

– Переселение немцев из Казахстана и Сибири в Германию началось в основном после начала перестройки. На этот раз их никто не выселял, просто они сами так решили. Часть уезжала из-за обиды, что нельзя восстановить Немреспублику. Для большинства это, конечно, был не зов души или предков с исторической родины, а отъезд в материально более благополучную Германию из истерзанной экспериментами 90-х России.