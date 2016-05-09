Связанные одной лентой. Новая жизнь Дня Победы и современный национальный символ На дату 9 мая в многотысячелетней мировой истории приходится только одно событие. Собственно об историческом событии, которое случилось в этот день в 1945 году, затруднительно сказать что-то ещё не сказанное. Тем более, что День Победы – это вообще не прошлое. Поэтому сегодня, в единственный естественный всенародный национальный праздник исторической России, уместнее говорить не о той истории, которая досталась нам по наследству, а о том, как мы признали эту историю своим будущим. Казалось, бы, вещь очевидная до банальности – но случилось это признание на самом деле совсем недавно. Только в прошлом году «Бессмертный полк» окончательно превратил День Победы из дня угасающих... На чтение: 2 минуты

На дату 9 мая в многотысячелетней мировой истории приходится только одно событие.

Собственно об историческом событии, которое случилось в этот день в 1945 году, затруднительно сказать что-то ещё не сказанное.

Тем более, что День Победы – это вообще не прошлое.

Поэтому сегодня, в единственный естественный всенародный национальный праздник исторической России, уместнее говорить не о той истории, которая досталась нам по наследству, а о том, как мы признали эту историю своим будущим.

Казалось, бы, вещь очевидная до банальности – но случилось это признание на самом деле совсем недавно. Только в прошлом году «Бессмертный полк» окончательно превратил День Победы из дня угасающих воспоминаний о прошлом в день национального – и, даже более того, цивилизационного – самоопределения.

А сначала, за десять лет до 9 мая 2015 года, была Георгиевская ленточка.

Кстати, почему «Георгиевская»? И какое отношение она имеет к Великой Отечественной войне? И нет ли в этой путанице забвения подвига именно советского солдата?

Сейчас разберёмся.

***

Акция «Повяжи Георгиевскую ленточку» появилась на свет накануне 60-летия Победы с лёгкой руки агентства «РИА Новости».

К тому моменту прогрессивная свободолюбивая общественность, если кто забыл, уже с сытым урчанием догрызала остатки российской идентичности – её исторические, культурные, нравственные основы, казалось понесли ущерб, несовместимый с дальнейшим существованием народа. Вы вспомните, вспомните реалии всего лишь десятилетней давности. Это сейчас свободолюбивая прогрессивная общественность – никому не интересные маргиналы, а тогда – лицензированные держатели единственно верной идеологии.

Строго говоря, к тому моменту, когда на улицы вышли «Георгиевские ленточки», нашей идентичности оставалось обречённо цепляться за последнюю соломинку. Но – соломинку толщиной и прочностью в стальной канат. За Победу. За ту сияющую вершину советской эпохи и, соответственно, российской цивилизации, которая самим фактом своего наличия и величия вынуждает нас ощущать себя другими, не такими, как все . Или, в худшем случае – единственными законными наследниками других, не таких, как все .

Если и пока Победа есть, и она есть безусловное следствие мобилизации всех базовых ценностей нашей цивилизации, – значит, и эти подвергнутые сомнению ценности так или иначе регенерируются вопреки любым обстоятельствам.

Победа – последнее, что сохраняет нас как народ. Это надо чётко понимать.

…Наша Победа оказалась настолько величественной, что устояла. Не дала себя перегрызть. Не бросила нас. Можно сказать, что поколение других, не таких, как все, спасло страну ещё раз – жёстко принудив к мобилизации своих непутёвых и растерянных потомков.

Вот тут-то и возникла эта идея с ленточками. Не знаю, какими мотивами руководствовались инициаторы акции в 2005 году, но ошеломительный эффект не вместился ни в какие маркетинговые рамки.

Страна вцепилась в ленточки воинской славы, влёт признала их своим главным национальным символом.

Чёрно-оранжевый лоскуток одним махом вернул в лоно цивилизации целое поколение, на которое старожилы уже махнули было рукой, посчитав «потерянным».

Чёрно-оранжевый лоскуток оказался тем недостающим атрибутом, который превратил День Победы в точку сборки и торжества исторического и национального самосознания.

Что вы говорите? «Элемент массовой культуры»? Да, так и есть. И массовой (то есть всенародной) , и культуры .

Повязывая чёрно-оранжевую ленточку, мы признаём, что мы есть.

***

Теперь о путанице в названиях.

Да, символ воинской славы Великой Отечественной войны называется Гвардейской ленточной или ленточкой Ордена Славы. Это секретное знание прописано даже в «википедии».

Не знаю, из каких соображений советскую Гвардейскую (или Ордена Славы) ленточку назвали Георгиевской – то ли по недознанию, что ли ради звучности. Так или иначе, в современную культуру она так и вошла под названием «Георгиевская».

Думаю, несмотря на очевидность этой неточности, с ней можно смириться. Как минимум по двум причинам.

Во-первых, они действительно идентичны – и по внешнему виду (с поправкой на неуловимый цветовой оттенок), и, тем более, по содержанию.

Во-вторых, ленточку Ордена Славы, идентичную Георгиевской, как нетрудно догадаться, утверждал Известно Кто. Тот же самый человек, который утверждал к 1943 году новую форму Красной Армии – идентичную форме предреволюционной Русской армии.

Как вы думаете, в таких вещах этот человек мог допустить случайные совпадения? Правильно – ни в коем случае.

Как вы думаете, мог ли этот конкретный глава государства, «бояться», что «его» армию «перепутают» с какой-то «другой»? Ой, вряд ли.

Но зато можно смело допустить нечто прямо противоположное. Тов. Сталин именно этой «путаницы» и добивался, отсчитывая историю России не с 7 ноября 1917 года, а на много-много столетий раньше. Потому что герои Красной Армии защищали то же Отечество, что и герои Александра Невского и Скопина-Шуйского, Суворова и Кутузова , Скобелева и Брусилова.

А что богатыри Жукова и Рокоссовского затмили славу своих великих предков – так это ровно для того, чтобы спасённые потомки когда-нибудь затмили их славу.

В общем, вряд ли уместно строить из себя больших почитателей исторической точности, чем тов. Сталин.

Если сегодня в нашем представлении чёрно-оранжевая Георгиевская ленточка слилась с чёрно-оранжевой ленточкой Ордена Славы, – значит, так и надо.

И это значит, что свою первую маленькую победу на фронте единства истории и национаьной идентичности мы уже одержали.

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