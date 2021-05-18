Матчи жизни. К годовщине возвращения футбола в блокадный Ленинград 6 мая 1942 года в Ленинграде, несмотря на блокаду, было возобновлено проведение футбольных матчей.Все слышали о “матче смерти”. Многие смотрели фильм противостоянии советских футболистов нацистским оккупантам на киевском стадионе, снятый в 2012 году. Но в Великую Отечественную войну были ещё и матчи жизни. Сегодня, когда мы справляем 74-летие первого из них, об этом стоит поговорить. Ленинград Что такое весна 1942 года в Ленинграде? Она пришла после самой страшной блокадной зимы. Время “сытных” норм выдачи хлеба – от 300 до 700 грамм на человека в день (ещё полгода назад нормы были в 1,5-2 раза ниже). Однако всё равно невозможно представить, как... На чтение: 2 минуты

6 мая 1942 года в Ленинграде, несмотря на блокаду, было возобновлено проведение футбольных матчей. Все слышали о “матче смерти”. Многие смотрели фильм противостоянии советских футболистов нацистским оккупантам на киевском стадионе, снятый в 2012 году.

Но в Великую Отечественную войну были ещё и матчи жизни. Сегодня, когда мы справляем 74-летие первого из них, об этом стоит поговорить.

Ленинград

Что такое весна 1942 года в Ленинграде? Она пришла после самой страшной блокадной зимы. Время “сытных” норм выдачи хлеба – от 300 до 700 грамм на человека в день (ещё полгода назад нормы были в 1,5-2 раза ниже). Однако всё равно невозможно представить, как в таких условиях можно жить, работать и воевать. Немцы периодически сбрасывали на город листовки, из которых можно было узнать, что Ленинград – мёртвый город, а не взяли его до сих пор потому, что у “сверхчеловеков” есть на это свои причины. Вот на таком фоне начинается серия футбольных матчей в городе.

…Это, конечно же, не современный футбол высоких скоростей и отточенной техники, хотя в играх участвовали футболисты, игравшие за ленинградские клубы до войны. В условиях 1942 года на счёт игры большее влияние часто оказывала не подготовка, а норма питания. Поэтому и смысл игры несколько отличался от привычного нам футбола, смещаясь в сторону кубертеновского “Главное не победа, а участие”. Мы привыкли воспринимать эту фразу как дежурные красивые слова. Однако в блокадном Ленинграде эта фраза зазвучала как нужно, как задумывалась. Футболисты нередко играли таймы безе перерывов – потому что «потом невозможно встать». А после матча - уходили с поля, поддерживая друг друга. Поэтому сегодня нет никакого смысла говорить о том, кто кого в тех матчах победил.

И мы не будем. Там играли сплошь победители.

Прямых трансляций не велось, но репортажи передавали по радио в записи, поэтому футбольные страсти были доступны и на передовой.

Матч 6 мая между “Динамо” (большей частью довоенный состав клуба) и командой Балтийского флотского экипажа был во многом пробным. Как и следующий – между “Динамо” и командой Ленинградского металлического завода (в основном игроки довоенного “Зенита” и “Спартака”), в котором ряд заявленных участников не смогли играть из-за истощения. Тем не менее, количество команд постепенно росло. В 1943 году даже провели первенство города среди 20 команд и разыграли кубок города.

Фотография с матча, сыгранного 6 мая 1942 года

Сталинград

Кажется, если и было какое-нибудь менее пригодное место для проведения футбольных матчей, чем голодающий Ленинград, то это Сталинград, практически полностью стёртый с лица земли и обезлюдевший.

Тем не менее, через год после возрождения футбола в Ленинграде матч состоялся и в Сталинграде.

Просто представим: всего 3 месяца назад кончилась Сталинградская битва и последние ошмётки 6-й амии Паулюса выковыряли из-под развалин. Весь город в руинах, под которыми не видны улицы – всё покрывает равномерный слой строительного мусора. Неужели не было более актуальных задач? Были и немало. Однако футбольный матч стал лишним, но нужным напоминанием о том, что вот эти поля битого кирпича – это город. А раз так, то и мыслить нужно в городских масштабах. К слову, британская пресса назвала проведение матча “вторым чудом Сталинграда”.

Уже упомянутая 6 армия задала городу высокую планку. В том смысле, что браться нужно только за невозможное. Команду собрали, хотя многие из довоенного состава сталинградского “Трактора” в город ещё не вернулись. Стадион подходящий нашли, воронки на нём засыпали. А играть с кем? Пригласили московский “Спартак”. И даже умудрились выиграть со счётом 1:0, хотя и в этом случае счёт – дело десятое. Любой из 10 тыс зрителей, которые с июля 1942 года не видели ничего кроме крови и смерти, наверняка бы это подтвердил.

Сталинград, 2 мая 1943 г

Сегодня сколько угодно можно говорить, что, что футбольные матчи в Ленинграде и Сталинграде – показуха и пропаганда. Мы с этим даже не станем спорить. Просто в отличие от пропаганды противоположной стороны, она помогала жить, а не убивать.

Разный героизм

История ВОВ как и многих других войн – это история героизма. Тут есть Николай Сиротинин (Артиллерист. В июле 1941 года, прикрывая отход своих товарищей, уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров противника), и Зиновий Колобанов (Командир танкового взвода, подбившего или уничтожившего в одном бою 43 танка), Александр Матросов и Николай Гастелло в дополнительных характеристиках и вовсе не нуждаются. Из-за чего восприятие понятия “героизм” смещается в сторону смерти и жертвенности. Во многом это справедливо, хотя не следует забывать и о героизме иного рода. Когда и самому, и со стороны кажется, что продолжать жить гораздо тяжелее, чем умереть здесь и сейчас. Потому что пайка хлеба – 500 грамм, а выработка – по нормам военного времени. “Сверхчеловеки”, стоявшие на подступах к Ленинграду, всё просчитали правильно. ни работать, ни воевать на такой норме питания, да ещё и находясь в окружении, невозможно (о футболе вообще молчим). Сами же немцы подтвердили правоту своих расчётов, будучи окружёнными под Сталинградом.

Штука тут вот в чём. При прочих равных войну выигрывает тот, кто более силён духом. А быть сильным духом – это значит находить в себе силы жить несмотря на расчёты и формулы. Например, играть в футбол в “мёртвом городе” и на руинах.

…К сказанному остаётся добавить, что традиция «мероприятий жизни» принята современной Россией от СССР и бережно ею хранится.

Потому что концерт оркестра Мариинского театра в только что отвоёванной у террористов Пальмире — это событие того же ряда.