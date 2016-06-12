Бессмысленный подвиг, который был не зря. К годовщине марш-броска на Приштину 12 июня 1999 года российские десантники заняли аэропорт «Слатина» в Приштине (Сербия) раньше войск НАТО. 60 часов потребуется России для того, чтобы разгромить группировку НАТО в Прибалтике – так считает замглавы Минобороны США Майкл Карпентер. Совсем неплохо, учитывая разницу в военных бюджетах и геополитическую обстановку в Европе. Сегодня, когда мы справляем 17-ю годовщину марш-броска на Приштину, стоит поговорить о том, почему после лихих 90-х одним из наиболее эффективных государственных институтов России оказалась армия. При том, что некоторое время её развал был едва ли не официальной политикой. Внезапно русские ...Мы уже касались войны в Югославии – в материале о том, отчего... На чтение: 3 минуты

12 июня 1999 года российские десантники заняли аэропорт «Слатина» в Приштине (Сербия) раньше войск НАТО.

60 часов потребуется России для того, чтобы разгромить группировку НАТО в Прибалтике – так считает замглавы Минобороны США Майкл Карпентер. Совсем неплохо, учитывая разницу в военных бюджетах и геополитическую обстановку в Европе.

Сегодня, когда мы справляем 17-ю годовщину марш-броска на Приштину, стоит поговорить о том, почему после лихих 90-х одним из наиболее эффективных государственных институтов России оказалась армия. При том, что некоторое время её развал был едва ли не официальной политикой.

Внезапно русские

...Мы уже касались войны в Югославии – в материале о том, отчего это вдруг американцы на пару с европейскими державами принялись разваливать государство в самом центре континента. Мы писали и о том, откуда Югославия вообще взялась на карте Европы и почему она для нас не чужая.

А теперь – о марш-броске на приштинский аэропорт в далёком 1999-м, в один из самых мрачных моментов нашей новейшей истории.

Вспомним: президентом работает Борис Ельцин. На Кавказе ещё цветущая и пахнущая Ичкерия. Дефолт был буквально вчера. Евгения Примакова, как-то вырулившего из его обломков, только что сняли, Владимира Путина ещё не назначили. Бюджет России 20 млрд долларов (сейчас у города Москвы больше). В телевизоре показывают генпрокуроров в бане в рамках дуэлей олигархов.

И вдруг страна предпринимает на Балканах нечто дерзкое.

Прежде всего: зачем нам вдруг понадобился приштинский аэропорт?

Военная операция, стартовавшая против Югославии 24 марта 1999 года, проводилась до начала лета силами натовских ВВС. После того, как ими последовательно были уничтожены военные аэродромы, средства ПВО, прочие объекты военной инфраструктуры (в том числе управления войсками), а также правительственные учреждения, настал черёд гражданских и экономических объектов. И вот, после того, как в Югославию можно стало войти без риска серьёзных потерь в живой силе (война Народно-освободительной армии Югославии против гитлеровцев и их союзников никем в Европе не забылась, да и участники были большей частью те же, что и в 1941-1945 годах), было принято решение о наземной операции. Приштинский аэропорт был единственным, кто мог принять крупные транспортные самолёты с техникой и бойцами.

К этому моменту спасать Югославию было уже поздно. Поздно было даже помешать наземной операции НАТО. Не поздно было лишь немного щёлкнуть их по носу, одновременно совершив символический жест поддержки.

Как бы то ни было, за несколько часов до появления в аэропорту сил НАТО его заняли и оцепили российские десантники из числа наших миротворческих сил, базировавшихся в Боснии и Герцеговине (более 500 км от Приштины). Кроме того, за несколько недель до этого аэропорт уже был взят под контроль спецназом ГРУ. В дальнейшем российская группировка в аэропорту была усилена (красный – переброска подкреплений по воздуху, синий – морем).

Как уже было сказано, марш-бросок на аэропорт не мог сорвать наземной операции. Он лишь на некоторое время задержал её – до согласования позиций между российским командованием и НАТО десантники препятствовали попыткам командования Альянса посадить в аэропорту свои самолёты. Равно как и не дали прибывшим британским военным вытеснить себя с занятых позиций: в ответ на истеричные вопли командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка «Стрелять на поражение, русских необходимо уничтожить!» британский генерал Майк Джексон заявил, что не собирается начинать третью мировую войну и не позволит этого своим бойцам.

В конце концов, Россия и НАТО договорились о совместном использовании аэродрома, что сняло своеобразный клинч: мы получили возможность снабжать отрезанных от внешнего мира десантников, а они – продолжать свою операцию. В 2003 году десантников из Косово вывели – по словам тогдашнего начальника Генштаба Анатолия Квашнина, «у нас не осталось стратегических интересов на Балканах». Хотя это и не означает, что российское присутствие в регионе полностью закончилось: на смену десантникам прибыли российские милиционеры.

Невыученный урок

Если оценивать марш-бросок с позиций сегодняшнего дня, так и тянет покритиковать его за бессмысленность и ненужность. С самого начала жёсткую позицию не заняли, наземной операции не помешали, от «югославского синдрома» этим последним отчаянным жестом себя не избавили. А раз так, то непонятно, зачем вообще всё это затевали. Схожие ощущения можно найти в воспоминаниях зарубежных военных и политиков. Скажем, Мадлен Олбрайт достаточно едко (и неправдиво) пишет, что уже через несколько дней десантники вынуждены были выпрашивать у натовцев продовольствие.

Единственное, чего пожалуй не найти в оценках этой операции – констатации в общем-то очевидного факта: спустя 8 лет после развала СССР и фактической сдачи страны под внешнее управление

– руководство России было в состоянии проводить самостоятельную политику (стоило только захотеть);

– руководство ВС РФ было в состоянии планировать и осуществлять подобные операции, сохраняя требуемый уровень секретности;

– руководство военной разведки было компетентнее всех и сумело заранее подготовить проведение операции.

В общем, британские военные, приехавшие утром 12 июня к аэропорту на танках, были весьма обескуражены. А их руководство в Вашингтоне и подавно.

Выводов, впрочем, никто не сделал. Потому что спустя 15 лет (в 2014-м) ситуация повторилась. Правда, вместо Приштины был Крым. И на уступки западным державам в этот раз никто не пошёл. В остальном же всё похоже: вдруг откуда не возьмись русские на танках.

Наиболее прозорливые из западных наблюдателей высказались тогда в том духе, что как-то некачественно в 1990-х в России были проведены реформы по ликвидации суверенитета и его атрибутов. А гордые демократии Прибалтики и Восточной Европы начали спешно вооружаться, наращивая свои военные бюджеты. Между тем всё просто.

Армия это Россия

Из верных союзников у России в наличии армия и флот – со времён Александра III в этом списке ничего не изменилось. На протяжении всей нашей истории мы воевали много и хорошо. Это не бахвальство, а констатация. Собирание земель – войны, борьба за наследство Орды – войны, окно в Европу – войны и так далее. В переносном смысле армия – это и есть Россия. «Армия» в широком смысле, разумеется. Служивое сословие.

Это сильно отличается от западных представлений, где государство есть аппарат предоставления административных услуг, а его лицо – очередное правительство очередной парламентской коалиции. Именно эти институты нам разваливали с начала 1990-х и весьма в этом преуспели. Но, как оказалось, разваливали немного не то.

Инерция службы (с какого из достойных исторических событий её ни начни, всё равно несколько сотен лет наберётся) настолько сильна, что неполного десятка лет безвременья оказалось недостаточно, чтобы эту опору развалить. Как только безвременье закончилось и замаячила хоть какая-то перспектива, действия армии и разведки стали не только внезапными, но и эффективными. Не только в защите интересов, но и в расширении суверенитета.

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