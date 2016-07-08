Раша и медведь, или «Мими-мишное» мягкое оружие России Раша и медведь, или «Мими-мишное» мягкое оружие России На чтение: 1 минута

«Как наши братья русские воспитывают своих детей с помощью Маши и Медведя, так и мы найдём в наших героях из народной традиции истинные ценности, на которых наши дети вырастут зрелыми и успешными людьми», – прижимая к груди плюшевых героев, агитировал в предвыборном ролике сербский политик.

Триумфальное шествие русского мульта в Литве видится «сублимационным пропагандистским орудием Кремля», в Италии – «феноменом, завоевавшим мир». На полях Петербургского экономического форума – его зовут « новым глобальным чемпионом ».

Национальное достояние: Винни пух и все-все-все

В июне ВЦИОМ сообщил, что 75% россиян смотрят мульфильмы. И спрос рождает предложение.

Конечно, большинство по-прежнему не без оснований считает, что детей нужно воспитывать на советских волке, зайце, Винни-Пухе, Леопольде, «обезьяне, попугае – вот компания какая». А вот теперь всепобеждающие Маша с Медведем личным обаянием уже проложили дорогу ко второму месту в списке любимых мультсериалов россиян.

Официальный канал «Маши и медведя» на YouTube демонстрирует не только ролики, но и серьёзность намерений тандема: более 16,5 миллиардов просмотров и свыше 6,6 миллиона подписчиков. Российский мульт переведён на 25 иностранных языков. Контент студии «Анимаккорд» показывают даже Netflix и NBC Universal. «Его закупили в 120 странах мира (автоматы Калашникова – только в 90). Это вообще единственный анимационный фильм, побивший рекорд по количеству просмотров на YouTube… расположившийся в двадцатке самых популярных видео наряду с Gangnam Style и Адель», – пишет итальянская La Stampa.

Год назад завершение второго сезона отъездом Маши в город апокалиптически трактовалось польскими СМИ: «В Россию пришли тяжёлые времена. ВВП снижается, польских яблок нет, в молочных продуктах появилось вредное пальмовое масло», – а значит, не будет и новых серий полюбившегося мультика.

Но Маша не сдалась, а принялась сама рассказывать ужасы в новом проекте «Машины страшилки». Также в свет вышли «Машины сказки» и новые серии в полюбившемся дуэте с медведем.

Это просто сказка какая-то

«Первым шаром» были пузатые смешарики в 2004 году. Они стартовали на СТС. И закрутилось: прайм-тайм «Россия-1», гастрольные туры, мировое признание и перевод на 60 языков мира, собственный полнометражный фильм и целая бизнес-индустрия. В 2008 году создатели «Смешариков» (студия «Петербург) награждены Государственной премией России.

Последующие сериальные мультблокбастеры – те же «Приключения Лунтика и его друзей», «Маша и медведь» – сразу проходили раскрутку в «Спокойной ночи, малыши».

Мультсериал «Фиксики» создан студией «Аэроплан» по мотивам повести-сказки «Гарантийные человечки» Эдуарда Успенского. К 2016 году набравшие силу персонажи оккупировали немецкие Kinder-сюрпризы. Они записывают песни, гастролируют по Израилю, Великобритании, Ирландии, производят шоколадные драже, соки и жвачки, пишут энциклопедии. И даже снимаются, а точнее, снимают в формате контекстной рекламы, производителя известного антибактериального мыла.

Капитализироваться может себе позволить и другой модный познавательный российский мульт студии «Паровоз» – «Бумажки». В конце каждой серии зрителям «Бумажек» предлагается смастерить поделку и потренировать мелкую моторику. Онлайн также охвачен: одноимённая компьютерная игра набирает популярность по всему миру. Мировой запуск пришелся на конец декабря прошлого года. Тогда она стала доступна пользователям смартфонов и планшетов на iOS и Android . И уже на старте заняла лидирующие позиции в категориях детских игр. Всего за полгода её скачали более миллиона пользователей в Google Play . В «Бумажки» играют в Тель-Авиве, Пекине, США, Германии, Бразилии, Мексике, Южной Америке, Саудовской Аравии, Таиланде…

Паровозом, то есть, первой игрой, выпущенной – и успешно – в рамках проекта «Интерактивный мульт» стал «Аркадий Паровозов».

Свежий хит отечественного «мультопрома» – «Ми-ми-мишки». За первые три дня показа на сайте одного из крупнейших китайских операторов видеостримминга LeEco сериал набрал шесть миллионов просмотров.

Благосклонно встретили творение студии «Паровоз» и в странах развитого капитализма. Несмотря на сакральность образов главных героев и в отличие от «Маши и медведя» – в этих косолопых идеологическое орудие Кремля не признали и санкционными списками не грозят. В конце апреля одноимённая игра стала доступна пользователям iOS и Android. И уже в первые дни была отмечена редакцией Apple и Google.

Ну, погодите

Первым сериальным мульт-хитом страны стал «Ну, погоди» – до сих пор самый любимый у россиян анимационный фильм. Он начал свою экспансию вскоре после выхода на экраны. Еще в 1969-м его показывали не только в СССР, но и в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии. Позже – перевели на английский («Well, just you wait»). В начале 1980-х годов образы героев смотрели с произведенных в ГДР фарфоровых тарелок и чашек. В 90-е, сообразно эпохе, с экранов электронных карманных игр «Ну, погоди!».

…В 2010 году Монетный двор Польши выпустил памятную монету с изображением того самого Зайца и Волка. Видимо, поддавшись ностальгии.

Это, правда, не мешает Польше сегодня картинно готовиться к «отражению российской агрессии». Но хочется верить, что наша «мягкая сила» однажды прогнёт и эту привычку к русофобии – и, в конце концов, Машу и Медведя на своих монетах польские граждане тоже увидят.

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