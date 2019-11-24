Как Николай Пирогов спас жизнь символу итальянской революции Джузеппе Гарибальди 25 ноября 1810 года родился русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии и педагог Николай Иванович Пирогов Хирург с большой буквы Имена людей, прославивших русскую медицину и внесших в ее развитие большой вклад, знают во всем мире даже неспециалисты в области здравоохранения. Хорошо известны заслуги С.П. Боткина, А.В. Вишневского, Н.В. Склифосовского, Н.Н. Бурденко и многих других. Но особенно хочется выделить Николая Ивановича Пирогова. Но вовсе не потому, что сегодня мы отмечаем его день рождения, а потому, что именно он превратил хирургию в науку и вооружил врачей методикой оперативного вмешательства. М.П. Труфанова Н.И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания Источник:... На чтение: 2 минуты

25 ноября 1810 года родился русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии и педагог Николай Иванович Пирогов

Хирург с большой буквы

Имена людей, прославивших русскую медицину и внесших в ее развитие большой вклад, знают во всем мире даже неспециалисты в области здравоохранения. Хорошо известны заслуги С.П. Боткина, А.В. Вишневского, Н.В. Склифосовского, Н.Н. Бурденко и многих других. Но особенно хочется выделить Николая Ивановича Пирогова. Но вовсе не потому, что сегодня мы отмечаем его день рождения, а потому, что именно он превратил хирургию в науку и вооружил врачей методикой оперативного вмешательства.

М.П. Труфанова Н.И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания

Источник: commons.wikimedia.org

Медицинская карьера Николая Пирогова начинается в 1823 году на медицинском факультете Московского университета. В прошении о приёме было указано, что ему шестнадцать лет. Юный возраст не стал помехой для способного студента, и в 1828 году он с успехом окончил отделение врачебных наук университета со степенью лекаря и поступил в Дерптский университет, где защитил докторскую диссертацию. В Петербурге Николай Иванович руководил кафедрой хирургии в Медико-хирургической академии и организовал клинику госпитальной хирургии. Там готовили и военных хирургов.

Известно, что наука без практики мертва, и молодой хирург отправляется в действующую армию на Кавказе. Именно здесь он на деле применяет свои разработки, внедряет обезболивание при операциях, делает перевязки не лубками, а накрахмаленными бинтами. Его методика остеопластических операций получила название «операций Пирогова». Его иллюстрированное руководство для хирургов стало незаменимым вкладом в оперативную хирургию.

Крымская война не оставила Николая Ивановича равнодушным. 6 ноября 1854 года он вместе с возглавляемой им группой врачей выехал на театр военных действий. Пирогов становится главным хирургом осаждённого Севастополя. Здесь впервые он применил гипсовые повязки, что помогло избавить многих солдат и офицеров от ампутации. В Севастополе он начал медицинскую подготовку сестёр милосердия. Мы уже рассказывали вам о Даше Севастопольской , знаменитой сестре милосердия. Это тогда тоже было новшеством, не имеющим аналогов в мировой медицине.

Великий русский хирург Николай Пирогов в осажденном Севастополе

Источник: pinterest.com

После войны Пирогов возвращается в Петербург, где удостаивается приёма у Александра II. Он подробно рассказал императору о проблемах в армии, а также об отставании русского снаряжения и вооружения. Не всё из сказанного понравилось императору, и он не захотел прислушаться к Пирогову. В результате доктор был удалён из столицы, отстранён от медицины, но направлен в Одессу на высокую чиновничью должность попечителя Одесского учебного округа. Самое интересное, что это произошло в то время, когда заслуги хирурга были признаны во многих иностранных академиях.

Русский врач и народный герой Италии

В 1862 году Пирогов был направлен за границу, где осуществлял руководство обучающимися русскими кандидатами в профессора. Здесь он не только выполнял свои обязанности, выезжая в города, где обучались кандидаты, но и оказывал им, членам их семей и друзьям любую, в том числе и медицинскую помощь.

Именно в это время в только что объединившейся Италии самым актуальным вопросом было освобождение Рима. Лидером этой борьбы стал известный на всю Европу революционер Джузеппе Гарибальди, который с небольшим отрядом отправился освобождать древнюю столицу. Его поход 1862 года не увенчался успехом, отряд был разбит, а сам Гарибальди был тяжело ранен и арестован.

Джузеппе Гарибальди

Источник: commons.wikimedia.org

Официальные власти Италии под давлением французского императора Наполеона III объявили Гарибальди мятежником. Джузеппе находился в заключении, но и через застенки стало известно, что состояние его здоровья ухудшается. Был организован сбор средств на его лечение, и было предложено пригласить для лечения Пирогова, который находился в Европе.

От денег, предложенных в качестве гонорара, Николай Иванович отказался. Посещение Пироговым Гарибальди было очень своевременным. Он определил, что из раны не извлечена пуля, промедление могло привести к ампутации ноги. Фактически русский врач спас Гарибальди жизнь. По рекомендации Пирогова итальянские власти освободили знаменитого пациента из заключения. Позже Гарибальди с благодарностью вспоминал этот визит.

Поступок Пирогова был в России воспринят неоднозначно: восторженно обществом и с крайним недовольством властью . Многие сочувствовали борцу за независимость Италии Гарибальди и восхищались им, да и образ владевших Римом австрийцев был не самым любимым в России. Властным же структурам это добавило лишние раздражители. Само австрийское правительство рассудило, что это очень предосудительный поступок. Под давлением Вены Пирогова отозвали из заграничной командировки. Николай Иванович вскоре после этого уехал в своё имение под Винницей. Здесь он открыл бесплатную клинику и продолжил врачебную практику. К «чудесному доктору» приезжали больные и страждущие из всех уголков Российской империи.

Николай Пирогов и Джузеппе Гарибальди

Источник: pinterest.com

Обложка: pinterest.com

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