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Великое посольство Петра I отправилось из Москвы в Европу
9 марта 1697 года Великое посольство Петра I отправилось из Москвы в Европу. Официальная цель посольства – в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд»
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
Родился советский государственный деятель Вячеслав Молотов
9 марта 1890 года родился советский государственный деятель Вячеслав Молотов До того как возглавить наркомат иностранных дел Молотов сменил большое количество должностей, каждый раз все сильнее приближаясь к высшему эшелону власти. В декабре 1930 года он возглавил советское правительство, а 3 мая 1939 года стал народным комиссаром иностранных дел СССР. Молотов совмещал две должности до 6 мая 1941 года. Вячеслав Молотов, подготовивший и подписавший знаменитый пакт Молотова–Риббентропа, первым из руководителей СССР обратился к народу с официальным сообщением о начавшейся войне. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда «за особые заслуги перед советским государством в развитии танковой промышленности в годы Великой Отечественной войны».
9 марта∙1890 год
Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми
9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми. До этого некоторые представители дворянского сословия, пользуясь своим происхождением, либо вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничивались коротким сроком в несколько месяцев, а потом проходили службу в офицерских чинах. Также государь усилил наказания для тех, кто уклонялся от службы: они лишались имущества и подвергались шельмованию. В конце 1720 года Петр издал очередной указ, предписывающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство.
9 марта∙1714 год
В космос слетали и вернулись собака Чернушка и манекен «Иван Иванович»
9 марта 1961 года на космическом корабле «Восток ЗКА №1» в космос слетали и вернулись собака Чернушка и манекен «Иван Иванович». 34 дня до Гагарина
9 марта∙1961 год
Родился Юрий Алексеевич Гагарин
9 марта 1934 года в деревне Клушино под Гжатском родился Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, побывавший в космосе. Навсегда первый!
9 марта∙1934 год
Столбовский мир со Швецией
9 марта 1617 года подписан Столбовский мир со Швецией – возвращен Новгород, шведы признали Михаила Федоровича царем
9 марта∙1617 год
Родился первый космонавт планеты, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин
9 марта 1934 года родился первый космонавт планеты, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Трудно поверить, но прошло уже полвека с того момента, когда первый человек увидел Землю в иллюминаторе космического корабля. Сегодня это уже не вызывает у нас того удивления и восторга, но тогда, в 1961 году, первый космонавт в сознании многих приравнивался к небожителям, и имя этого человека за несколько часов узнала вся планета.
9 марта∙1934 год
Состоялась закладка Михайловского замка
9 марта 1797 года в Санкт-Петербурге состоялась закладка Михайловского замка. Еще до того, как стать императором, Павел Петрович решил озаботиться строительством своей будущей резиденции — шикарного дворца в Петербурге. Проектирование началось в 1784 году, но строительство — лишь через 12 лет, после смерти его матери Екатерины Великой. Переезд императорской семьи во дворец состоялся в начале февраля 1801 года. Существует легенда, поясняющая, из-за чего резиденции Павла было дано ее известное название. Якобы караульный солдат, стоявший у Летнего дворца, увидел чудо. Ему явился сияющий юноша и повелел передать императору свою волю: на данном месте «воздвигнуть храм и дом во имя архистратига Михаила».
9 марта∙1797 год
Издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути
9 марта 1891 года был издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали) Это был первый в мировой практике опыт строительства дороги не только такой длины, но и высокой сложности. Впервые непрерывный путь по ней был запущен в октябре 1904 года. В Великую Отечественную войну Транссибирская магистраль стала надежным тылом для всей страны. В настоящее время Транссибирская магистраль — крупнейшая из существующих в мире транзитных железнодорожных сетей. Эта поистине уникальная железная дорога связала нашу огромную страну и сыграла большую роль в отечественной истории.
9 марта∙1891 год
В Петербурге состоялась закладка Михайловского замка
9 марта 1797 года в Петербурге состоялась закладка Михайловского замка Указ о начале строительства замка был одним из первых, изданных Павлом после восшествия на престол. Для этого он даже приказал приостановить другие стройки и разобрать Летний дворец Елизаветы Петровны, чтобы освободить место под строительство своего. Переезд императорской семьи во дворец состоялся в начале февраля 1801 года. Но Павлу было суждено прожить в новой резиденции лишь сорок дней. Он был убит в замке, построенном очень быстро, чтобы избежать именно такой смерти. Сразу после убийства царская семья вернулась обратно в Зимний дворец.
9 марта∙1797 год
Похороны Сталина
9 марта 1953 года прошли похороны Сталина. Гроб с его телом выставлен в Мавзолее Ленина. В давке погибли люди
9 марта∙1953 год