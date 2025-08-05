Великое посольство Петра I отправилось из Москвы в Европу

9 марта 1697 года Великое посольство Петра I отправилось из Москвы в Европу. Официальная цель посольства – в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд»