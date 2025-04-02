Издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути

9 марта 1891 года был издан указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали)

Это был первый в мировой практике опыт строительства дороги не только такой длины, но и высокой сложности. Впервые непрерывный путь по ней был запущен в октябре 1904 года. В Великую Отечественную войну Транссибирская магистраль стала надежным тылом для всей страны.

В настоящее время Транссибирская магистраль — крупнейшая из существующих в мире транзитных железнодорожных сетей. Эта поистине уникальная железная дорога связала нашу огромную страну и сыграла большую роль в отечественной истории.