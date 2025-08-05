Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.

До этого некоторые представители дворянского сословия, пользуясь своим происхождением, либо вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничивались коротким сроком в несколько месяцев, а потом проходили службу в офицерских чинах.

Также государь усилил наказания для тех, кто уклонялся от службы: они лишались имущества и подвергались шельмованию. В конце 1720 года Петр издал очередной указ, предписывающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство.