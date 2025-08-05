В Севастополе погиб контр-адмирал Истомин

19 марта 1855 года в Севастополе погиб контр-адмирал Истомин. Участник Наваринской и Синопской битв. Герой обороны Севастополя – полгода бессменно пребывал в боевых порядках на Малаховом кургане. Убит вражеским ядром, попавшим ему в голову