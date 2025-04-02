Торжественное открытие «Русского Музея Императора Александра III»

19 марта 1898 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие «Русского Музея Императора Александра III»

Первая экспозиция, представшая перед глазами посетителей, размещалась в 37 залах первого и второго этажей. Собрание музея в этот период включало свыше пяти тысяч художественных произведений, поступивших из Эрмитажа, Академии Художеств и императорских дворцов.

После революции 1917 года собрание музея увеличилось за счет национализированных художественных ценностей. На сегодняшний день Русский музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства, насчитывающей около 400 тысяч произведений.