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Родился трижды Герой Советского Союза, летчик Александр Покрышкин
19 марта 1913 года родился трижды Герой Советского Союза, летчик Александр Покрышкин
В 12 лет он увлекся авиацией, и это стало целью его жизни. В 1939 году Покрышкин окончил летную школу в звании старшего лейтенанта. Когда началась Великая Отечественная война, летчик находился в Молдавии. Уже 23 июня он открыл свой боевой счет, сбив немецкий истребитель Ме-109.
Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 59 и в группе 6 вражеских самолетов. Легенда советской авиации за свою жизнь был отмечен многочисленными наградами. В декабре 1972 года ему было присвоено воинское звание «маршал авиации».
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Другие события в этот день
Торжественное открытие «Русского Музея Императора Александра III»
19 марта 1898 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие «Русского Музея Императора Александра III» Первая экспозиция, представшая перед глазами посетителей, размещалась в 37 залах первого и второго этажей. Собрание музея в этот период включало свыше пяти тысяч художественных произведений, поступивших из Эрмитажа, Академии Художеств и императорских дворцов. После революции 1917 года собрание музея увеличилось за счет национализированных художественных ценностей. На сегодняшний день Русский музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства, насчитывающей около 400 тысяч произведений.
19 марта∙1898 год
Опубликован манифест императрицы Екатерины II о заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора
19 марта 1775 года опубликован манифест императрицы Екатерины II о заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774). Обозначил дальнейшие цели России в противостоянии с Османской империей. (По условиям договора присоединены первые земли в Крыму – Керчь)
19 марта∙1775 год
Открыта первая в России станция «скорой помощи»
19 марта 1899 года была открыта первая в России станция «скорой помощи». У её истоков стоял известный хирург Николай Вельяминов. Он и его коллеги организовали курсы оказания первой помощи и подготовили проект «Организация создания первой помощи в Санкт-Петербурге». За тот же 1899 год они организовали ещё пять станций первой помощи. В XV-XVI веках на Руси начали появляться богадельни. Некоторым подобием скорой помощи стали дворовые люди боярина Фёдора Ртищева. Боярин содержал больницу, а его люди собирали на улицах хворых и отвозили туда. Позже, уже в ХIX веке, пожарные и полицейские активно помогали пострадавшим при несчастных случаях. Их доставляли в приёмные покои при полицейских домах.
19 марта∙1899 год
По инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в Российской империи станция скорой медицинской помощи
19 марта 1899 года по инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в Российской империи станция скорой медицинской помощи Она была размещена в Санкт-Петербурге. Вскоре в городе появились еще пять станций. На следующий год была создана Центральная станция, координирующая работу всех остальных. Согласно сохранившейся информации, совершалось порядка 630 выездов в год. Принципы отечественного здравоохранения, заложенные после установления советской власти, и до настоящего времени в службе скорой помощи остаются прежними: бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений науки и техники.
19 марта∙1899 год
Родился царь Алексей Михайлович Тишайший
19 марта 1629 года родился царь Алексей Михайлович Тишайший. При нем произошло возвращение Малороссии в родную гавань. Фото: Навершие скипетра Алексея Михайловича
19 марта∙1629 год
Началось восстание Первого народного ополчения в Москве против поляков
19 марта 1611 года началось восстание Первого народного ополчения в Москве против поляков. После того, как русские войска были разгромлены при Клушине, Семибоярщина согласилась возвести на престол королевича Владислава. Гарнизон Жолкевского был введен в Москву для поддержания порядка. Польские солдаты вели себя как в захваченном городе, регулярно происходили различные инциденты. Возмущение и отдельные выступления против иноземных захватчиков переросли в восстание. К 19 марта 1611 года к Москве приблизились передовые отряды народного ополчения. Польское командование попыталось заставить жителей города помогать в обороне, но большая часть решительно отказалась. Не видя другого средства одержать победу над неприятелем, поляки подожгли город.
19 марта∙1611 год
Вступила в строй уникальная антенная Шуховская башня на Шаболовке
19 марта 1922 года вступила в строй уникальная антенная Шуховская башня на Шаболовке. Шедевр конструктивизма
19 марта∙1922 год
Открыт «Русский Музей Императора Александра III»
Он Русский, и это многое объясняет. 19 марта 1898 года открыт «Русский Музей Императора Александра III». Увековечил имя Александра III и вкусы царя в искусстве – основан на его коллекции
19 марта∙1898 год
День моряка-подводника
День моряка-подводника. 19 марта 1906 на русском флоте введен новый класс кораблей – подводные лодки.
19 марта∙1906 год
В Севастополе погиб контр-адмирал Истомин
19 марта 1855 года в Севастополе погиб контр-адмирал Истомин. Участник Наваринской и Синопской битв. Герой обороны Севастополя – полгода бессменно пребывал в боевых порядках на Малаховом кургане. Убит вражеским ядром, попавшим ему в голову
19 марта∙1855 год
Родился царь Алексей Михайлович Романов
19 марта 1629 года родился царь Алексей Михайлович Романов. Он получил прозвище «Тишайший», но время, в которое правил, характеризуется целым рядом экономических, политических и религиозных кризисов. Однако Алексей Михайлович так или иначе выводил страну из трудного положения, утверждая «тишину и покой» и оправдывая один из царских титулов. Во внешней политике Алексей Михайлович вёл успешные войны с Польшей, главным результатом которых являлся отказ поляков от претензий на западнорусские земли, а также воссоединил Россию и Украину в 1654 году. Также пытался выйти к Балтийскому морю, воюя со шведами в 1656-1658 годах.
19 марта∙1629 год