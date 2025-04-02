Родился трижды Герой Советского Союза, летчик Александр Покрышкин

19 марта 1913 года родился трижды Герой Советского Союза, летчик Александр Покрышкин

В 12 лет он увлекся авиацией, и это стало целью его жизни. В 1939 году Покрышкин окончил летную школу в звании старшего лейтенанта. Когда началась Великая Отечественная война, летчик находился в Молдавии. Уже 23 июня он открыл свой боевой счет, сбив немецкий истребитель Ме-109.

Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 59 и в группе 6 вражеских самолетов. Легенда советской авиации за свою жизнь был отмечен многочисленными наградами. В декабре 1972 года ему было присвоено воинское звание «маршал авиации».